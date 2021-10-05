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Техника
TJ

Google выпустила Android 12 с новым дизайном, усиленной безопасностью и повышенной скоростью работы Статьи редакции

Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.

13 13 комментариев
1534 просмотров

Двенадцатая версия операционной системы от Google доступна в виде универсальных готовых сборок для устройств ARM64 и x86-64. Исходные коды Android 12 можно получить из Git-репозитория проекта.

В ближайшие недели новую версию Android через системные обновления получат владельцы смартфонов Google Pixel, а к концу года — пользователи различных моделей Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Material You — новое поколение стиля Material Design

Это одно из крупнейших обновлений дизайна в истории Android. Система начала учитывать закруглённые углы экрана на некоторых устройствах. Виджеты стали более отчётливыми и округлыми, а также получили интерактивные флажки и переключатели. Теперь пользователю не нужно открывать приложение, чтобы отредактировать список запланированных дел — он может сделать это прямо в виджете. При запуске приложения из виджета оно «раскрывается» через гладкую анимацию.

Виджеты Android 12

Android 12 получил новые анимированные эффекты, основанные на плавном изменении масштаба и сдвигах областей. Система может динамически подстраивать цвета виджетов, регулятора громкости, области уведомлений, экрана блокировки и всех остальных элементов интерфейса под палитру фонового изображения. Отдельно виджеты могут адаптировать свои цвета под выбранную тему оформления.

Выпадающая область уведомлений полностью переработана. В быстрых настройках появилось меню переключения между провайдерами интернета, опции управления умным домом и платежами Google Pay. Уведомления от приложений теперь соответствуют системной теме оформления и не могут использовать свои стили.

Функция автоматического поворота экрана способна «понимать» с помощью фронтальной камеры, когда пользователь лежит и потому экран поворачивать не нужно — правда, эта опция пока работает только на Google Pixel 4 и более поздних моделях.

Новое API системы облегчает разработчикам использование графических эффектов вроде динамических цветов, полупрозрачности и размытия, а также даёт возможность делать скриншоты прокручиваемых областей, которые не видны на экране в момент снимка. Интерфейс системы адаптирован под устройства со складными экранами.

Android 12 в смартфонах со складным экраном Google

Более строгий и централизованный контроль доступа

Новая версия Android получила единый интерфейс Privacy Dashboard для управления правами доступа приложений. Также в нём можно посмотреть, какие программы обращались к микрофону, камере и географическому местоположению, когда и по каким причинам.

Интерфейс Privacy Dashboard Google

Когда приложение начинает работать с камерой или микрофоном — на верхней панели появляются соответствующие индикаторы. По клику на индикатор можно узнать название приложения и лишить его доступа к оборудованию. Микрофон и камеру можно принудительно отключить через быстрые настройки области уведомлений, при этом система начинает передавать приложениям пустые данные вместо звукового или видеопотока.

Кнопки быстрого отключения камеры и микрофона в нижнем ряду Google

Android 12 способен «обманывать» приложения, давая им приблизительное местоположение вместо точной геолокации. Пользователь может ограничить доступ к местоположению только активным сеансом работы, чтобы не дать приложению возможность отслеживать геолокацию в фоновом режиме. Если приложение пытается прочитать в буфере обмена данные, скопированные в другом приложении — система показывает уведомление внизу экрана.

Оптимизации производительности и отзывчивости

  • Основные системные сервисы в Android 12 стали на 22% меньше нагружать процессор — только из-за этого смартфон сможет проработать на 15% дольше.
  • Для давно неиспользуемых приложений предусмотрен отключаемый режим гибернации — он автоматически сбрасывает выданные права доступа, освобождает ресурсы, останавливает и блокирует все процессы и уведомления приложения.
  • Уведомления стали более отзывчивыми — теперь при клике соответствующее приложение открывается мгновенно, так как разработчики системы ограничили число промежуточных обработчиков.
  • Переключение между приложениями ускорено благодаря легковесному кэшированию в механизме межпроцессного взаимодействия Android — его работа стала от двух до 47 раз быстрее.
  • Приложения стали быстрее запускаться благодаря улучшению обработки файлов dex, odex и vdex — например, время запуска Google Photos уменьшилось на треть.
  • Небольшие запросы приложений к базам данных ускорены на 36%, а запросы с наборами более тысячи строк — в 49 раз.
  • Оптимизирована анимация поворота экрана, что сократило задержку перед этой операцией на 25%;
  • Система получила новый быстрый поисковый движок AppSearch с полнотекстовой индексацией и ранжированием результатов выдачи.
  • Появился API Game Mode, через который игра может запросить максимальную производительность ценой повышенного расхода заряда батареи, или наоборот, снизить FPS и продлить время работы устройства.
  • На Android 12 можно начинать играть ещё до полной загрузки всех ресурсов игры благодаря функции play-as-you-download — она подгружает нужные ресурсы в фоне.

#новость #google #android12

13 13 комментариев
13
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13 комментариев
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Fred Han

Ийосников ждём с экспертным мнением. Гугл красавцы 💪

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8
Ваня Самков

Айосникам вроде как все равно

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15
Fred Han

А ловко ты это придумал 

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0
Эмиль Жибаров

Да начнется битва!)

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2
Aleksandr A

Да какая битва. IOS уже похожа на Android. Android похож на IOS. Выделялась только WindowsPhone.

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4
Эмиль Жибаров

Здравомыслящие прочитают и одобрительно кивнут.
А вот фанатикам все равно

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0
Максим Милованов

айосник со стажем. Скругления sucks :) https://vc.ru/design/248583-vse-o-novoy-android-12-dlya-dizaynera-ssylki-dokumenty-i-prezentacii?comment=2821218&from=copylink&type=quick

Всё о новой Android 12 для дизайнера: ссылки…
На ежегодной конференции Google I/O анонсировали Android 12. Это сильное визуальное обновление…
vc.ru
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–1
Никита Алфимов

Отключение датчиков было ещё на десятом андройде, просто включалось в 2 клика через режим разработчика.

Забавный факт, пока датчики отключены бое приложение камеры выдает ошибку, как и запись голосовых не работают,НО,. Во время звонка обычного звонка микрофон включается. Вспоминается мем про "открыть ворота"

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1
Balanced Day

Как тебе такое Стив Джобс?😅

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1
Напряженный кот

Достаточно ли осам и эмэйзин?! [Y/N] 

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1
Evgeniy Zorin

Жаль, что готовые устройства получат её не скоро...кроме Pixel 6 ред.

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0
Reborn Soul

Как айосник скажу — privacy dashboard крутая штука. Жалко в аппле не додумались собирать всю важную информацию о приватности в одном месте.

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0
Научно-Технический дебаркадер

Смешно. :)

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0
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