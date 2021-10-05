Google выпустила Android 12 с новым дизайном, усиленной безопасностью и повышенной скоростью работы Статьи редакции
Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.
Двенадцатая версия операционной системы от Google доступна в виде универсальных готовых сборок для устройств ARM64 и x86-64. Исходные коды Android 12 можно получить из Git-репозитория проекта.
В ближайшие недели новую версию Android через системные обновления получат владельцы смартфонов Google Pixel, а к концу года — пользователи различных моделей Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.
Material You — новое поколение стиля Material Design
Это одно из крупнейших обновлений дизайна в истории Android. Система начала учитывать закруглённые углы экрана на некоторых устройствах. Виджеты стали более отчётливыми и округлыми, а также получили интерактивные флажки и переключатели. Теперь пользователю не нужно открывать приложение, чтобы отредактировать список запланированных дел — он может сделать это прямо в виджете. При запуске приложения из виджета оно «раскрывается» через гладкую анимацию.
Android 12 получил новые анимированные эффекты, основанные на плавном изменении масштаба и сдвигах областей. Система может динамически подстраивать цвета виджетов, регулятора громкости, области уведомлений, экрана блокировки и всех остальных элементов интерфейса под палитру фонового изображения. Отдельно виджеты могут адаптировать свои цвета под выбранную тему оформления.
Выпадающая область уведомлений полностью переработана. В быстрых настройках появилось меню переключения между провайдерами интернета, опции управления умным домом и платежами Google Pay. Уведомления от приложений теперь соответствуют системной теме оформления и не могут использовать свои стили.
Функция автоматического поворота экрана способна «понимать» с помощью фронтальной камеры, когда пользователь лежит и потому экран поворачивать не нужно — правда, эта опция пока работает только на Google Pixel 4 и более поздних моделях.
Новое API системы облегчает разработчикам использование графических эффектов вроде динамических цветов, полупрозрачности и размытия, а также даёт возможность делать скриншоты прокручиваемых областей, которые не видны на экране в момент снимка. Интерфейс системы адаптирован под устройства со складными экранами.
Более строгий и централизованный контроль доступа
Новая версия Android получила единый интерфейс Privacy Dashboard для управления правами доступа приложений. Также в нём можно посмотреть, какие программы обращались к микрофону, камере и географическому местоположению, когда и по каким причинам.
Когда приложение начинает работать с камерой или микрофоном — на верхней панели появляются соответствующие индикаторы. По клику на индикатор можно узнать название приложения и лишить его доступа к оборудованию. Микрофон и камеру можно принудительно отключить через быстрые настройки области уведомлений, при этом система начинает передавать приложениям пустые данные вместо звукового или видеопотока.
Android 12 способен «обманывать» приложения, давая им приблизительное местоположение вместо точной геолокации. Пользователь может ограничить доступ к местоположению только активным сеансом работы, чтобы не дать приложению возможность отслеживать геолокацию в фоновом режиме. Если приложение пытается прочитать в буфере обмена данные, скопированные в другом приложении — система показывает уведомление внизу экрана.
Оптимизации производительности и отзывчивости
- Основные системные сервисы в Android 12 стали на 22% меньше нагружать процессор — только из-за этого смартфон сможет проработать на 15% дольше.
- Для давно неиспользуемых приложений предусмотрен отключаемый режим гибернации — он автоматически сбрасывает выданные права доступа, освобождает ресурсы, останавливает и блокирует все процессы и уведомления приложения.
- Уведомления стали более отзывчивыми — теперь при клике соответствующее приложение открывается мгновенно, так как разработчики системы ограничили число промежуточных обработчиков.
- Переключение между приложениями ускорено благодаря легковесному кэшированию в механизме межпроцессного взаимодействия Android — его работа стала от двух до 47 раз быстрее.
- Приложения стали быстрее запускаться благодаря улучшению обработки файлов dex, odex и vdex — например, время запуска Google Photos уменьшилось на треть.
- Небольшие запросы приложений к базам данных ускорены на 36%, а запросы с наборами более тысячи строк — в 49 раз.
- Оптимизирована анимация поворота экрана, что сократило задержку перед этой операцией на 25%;
- Система получила новый быстрый поисковый движок AppSearch с полнотекстовой индексацией и ранжированием результатов выдачи.
- Появился API Game Mode, через который игра может запросить максимальную производительность ценой повышенного расхода заряда батареи, или наоборот, снизить FPS и продлить время работы устройства.
- На Android 12 можно начинать играть ещё до полной загрузки всех ресурсов игры благодаря функции play-as-you-download — она подгружает нужные ресурсы в фоне.
айосник со стажем. Скругления sucks :) https://vc.ru/design/248583-vse-o-novoy-android-12-dlya-dizaynera-ssylki-dokumenty-i-prezentacii?comment=2821218&from=copylink&type=quick
Отключение датчиков было ещё на десятом андройде, просто включалось в 2 клика через режим разработчика.
Забавный факт, пока датчики отключены бое приложение камеры выдает ошибку, как и запись голосовых не работают,НО,. Во время звонка обычного звонка микрофон включается. Вспоминается мем про "открыть ворота"
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