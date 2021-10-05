Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.

1534 просмотров

Двенадцатая версия операционной системы от Google доступна в виде универсальных готовых сборок для устройств ARM64 и x86-64. Исходные коды Android 12 можно получить из Git-репозитория проекта.

В ближайшие недели новую версию Android через системные обновления получат владельцы смартфонов Google Pixel, а к концу года — пользователи различных моделей Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Material You — новое поколение стиля Material Design

Это одно из крупнейших обновлений дизайна в истории Android. Система начала учитывать закруглённые углы экрана на некоторых устройствах. Виджеты стали более отчётливыми и округлыми, а также получили интерактивные флажки и переключатели. Теперь пользователю не нужно открывать приложение, чтобы отредактировать список запланированных дел — он может сделать это прямо в виджете. При запуске приложения из виджета оно «раскрывается» через гладкую анимацию.

Виджеты Android 12

Android 12 получил новые анимированные эффекты, основанные на плавном изменении масштаба и сдвигах областей. Система может динамически подстраивать цвета виджетов, регулятора громкости, области уведомлений, экрана блокировки и всех остальных элементов интерфейса под палитру фонового изображения. Отдельно виджеты могут адаптировать свои цвета под выбранную тему оформления.

Выпадающая область уведомлений полностью переработана. В быстрых настройках появилось меню переключения между провайдерами интернета, опции управления умным домом и платежами Google Pay. Уведомления от приложений теперь соответствуют системной теме оформления и не могут использовать свои стили.

Функция автоматического поворота экрана способна «понимать» с помощью фронтальной камеры, когда пользователь лежит и потому экран поворачивать не нужно — правда, эта опция пока работает только на Google Pixel 4 и более поздних моделях.

Новое API системы облегчает разработчикам использование графических эффектов вроде динамических цветов, полупрозрачности и размытия, а также даёт возможность делать скриншоты прокручиваемых областей, которые не видны на экране в момент снимка. Интерфейс системы адаптирован под устройства со складными экранами.

Android 12 в смартфонах со складным экраном Google

Более строгий и централизованный контроль доступа

Новая версия Android получила единый интерфейс Privacy Dashboard для управления правами доступа приложений. Также в нём можно посмотреть, какие программы обращались к микрофону, камере и географическому местоположению, когда и по каким причинам.

Интерфейс Privacy Dashboard Google

Когда приложение начинает работать с камерой или микрофоном — на верхней панели появляются соответствующие индикаторы. По клику на индикатор можно узнать название приложения и лишить его доступа к оборудованию. Микрофон и камеру можно принудительно отключить через быстрые настройки области уведомлений, при этом система начинает передавать приложениям пустые данные вместо звукового или видеопотока.

Кнопки быстрого отключения камеры и микрофона в нижнем ряду Google

Android 12 способен «обманывать» приложения, давая им приблизительное местоположение вместо точной геолокации. Пользователь может ограничить доступ к местоположению только активным сеансом работы, чтобы не дать приложению возможность отслеживать геолокацию в фоновом режиме. Если приложение пытается прочитать в буфере обмена данные, скопированные в другом приложении — система показывает уведомление внизу экрана.

Оптимизации производительности и отзывчивости