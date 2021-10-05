Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта к десятилетней годовщине смерти Статьи редакции
«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».
5 октября 2021 исполнилось 10 лет со смерти основателя Apple Стива Джобса. Компания посвятила ему главную страницу сайта: там разместили слайд-шоу из его фотографий и трёхминутный фильм с известными цитатами и памятными моментами.
Компания опубликовала заявление семьи Стива Джобса. Родственники отметили, что он, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни», поэтому они нашли утешение.
Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.
На самом деле только такие люди и двигают прогресс. Люди которые не боятся сделать что-то новое и проиграть. Крупные корпорации нацелены лишь на извлечение прибыли и боятся сделать шаг к чему то новому ведь это может разочаровать инвесторов. Джобса выгоняли из его же компании, когда его продукты не принесли успеха.
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«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».
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