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Техника
TJ

Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта к десятилетней годовщине смерти Статьи редакции

«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».

16 16 комментариев
2042 просмотров

5 октября 2021 исполнилось 10 лет со смерти основателя Apple Стива Джобса. Компания посвятила ему главную страницу сайта: там разместили слайд-шоу из его фотографий и трёхминутный фильм с известными цитатами и памятными моментами.

Tim Cook @tim_cook
“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always.
«Люди, работающие со страстью, могут изменить мир к лучшему» — Стив Джобс. Трудно поверить, что прошло 10 лет. Прославлять тебя сегодня и всегда.

Компания опубликовала заявление семьи Стива Джобса. Родственники отметили, что он, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни», поэтому они нашли утешение.

Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей. Наша признательность теперь так же велика, как утрата.

Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал.

Из всех талантов Стива с течением времени самым важным стал талант учителя. Он научил нас видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце.

Мы по-прежнему смотрим на многие вещи с его точки зрения, но он также научил нас думать самостоятельно. Он дал нам все инструменты для жизни, и это очень помогло.

Стив ассоциируется у нас с красотой, что стало одним из главных источников утешения. Красивый лесистый холм или изящная работа — всё это напоминает о нём. Даже в те годы, когда он страдал от боли, он не терял веры в красоту жизни.

Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем. Это счастье, что он был нашим мужем и отцом.

Заявление семьи Стива Джобса
Стив Джобс с семьёй в 2003 году

  • Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

#новость #стив_джобс #apple

16 16 комментариев
1
26
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16 комментариев
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Алина Козловская

Трогательно, кто бы что не говорил, легендарный человек 

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12
badResistor

когда был джобс я хотел мак бук и айфон, но купить и жить впроголодь - глупость, прошло время, я могу купить и то и другое без ущерба для всего остального, но смотря не реально сомнительные достижения и неадекватные запреты на то или иное и ремонты...

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1
Koan

Если о человеке что-либо говорят, то он легендарен по определению. Кто бы что ни говорил ред.

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0
Алина Евсенкова

Блин, уронила слезу

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1
Алина Евсенкова

Уронила вторую слезу(

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0
Антон Коровин

Я посчитал, скорость - одна слеза в минуту

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1
Алина Евсенкова

А вы математик? 

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0
Иван Шеметов

подними 

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0
Vladislav Designer

Классная история, компания и люди, работающие там. :)

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2
Валерий Коломацкий

Уже прошло десять лет, прям не верится. Реально грустно, один из тех, кто сделал эту эпоху

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1
Black Jack

Джобс просто вышел позвонить.

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0
Вадим Трушин

На самом деле только такие люди и двигают прогресс. Люди которые не боятся сделать что-то новое и проиграть. Крупные корпорации нацелены лишь на извлечение прибыли и боятся сделать шаг к чему то новому ведь это может разочаровать инвесторов. Джобса выгоняли из его же компании, когда его продукты не принесли успеха.

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0
Артем Астапов

Внимательнее пишите статью

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–1
Виктор Давтян

Вы про что? Всё вроде бы правильно

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0
Анна Самойлова

Вот и я не поняла, что не так, ждём пояснительную бригаду)

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0
Анна Самойлова

а где конструктив? 

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–3
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