«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.

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Команда инженеров Amazon не менее двух лет работает над проектом «умного» холодильника, который сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их годность и количество, напоминать о покупках, а также предугадывать вкусы владельцев и предлагать рецепты. Об этом пишет Insider со ссылкой на собственные источники в Amazon.

«Умный» холодильник от Samsung Getty

В отличие от конкурентов, владельцу устройства от Amazon не нужно будет самостоятельно регистрировать продукты в системе или маркировать их. Внутри холодильника установлены видеокамеры под управлением нейросети, которая уже работает в бескассовых супермаркетах Amazon Go — там она отслеживает, какие товары посетители кладут в корзины. Таким образом, холодильник от Amazon может сам «понимать», что лежит на его полках.

Супермаркет сети Amazon Go, который работает без кассиров Amazon

Используя эту информацию, холодильник будет следить за сроком годности продуктов, уведомлять владельца о скором его истечении, предлагать рецепты с использованием этих продуктов и помогать заказывать их в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods. Также устройство сможет собирать статистику популярности товаров, предугадывать вкусы владельца и советовать ему подходящие продукты.

Источники сообщают, что Amazon не создаёт холодильник «с нуля» — компания будет сотрудничать с одним из производителем бытовой техники и оснащать его модели собственными технологиями. Среди этих технологий, скорее всего, будет и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании вроде телевизора и недавно выпущенного домашнего робота.