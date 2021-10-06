Insider: Amazon работает над холодильником с нейросетью — она будет следить за продуктами, предлагать покупки и рецепты Статьи редакции
«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.
Команда инженеров Amazon не менее двух лет работает над проектом «умного» холодильника, который сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их годность и количество, напоминать о покупках, а также предугадывать вкусы владельцев и предлагать рецепты. Об этом пишет Insider со ссылкой на собственные источники в Amazon.
В отличие от конкурентов, владельцу устройства от Amazon не нужно будет самостоятельно регистрировать продукты в системе или маркировать их. Внутри холодильника установлены видеокамеры под управлением нейросети, которая уже работает в бескассовых супермаркетах Amazon Go — там она отслеживает, какие товары посетители кладут в корзины. Таким образом, холодильник от Amazon может сам «понимать», что лежит на его полках.
Используя эту информацию, холодильник будет следить за сроком годности продуктов, уведомлять владельца о скором его истечении, предлагать рецепты с использованием этих продуктов и помогать заказывать их в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods. Также устройство сможет собирать статистику популярности товаров, предугадывать вкусы владельца и советовать ему подходящие продукты.
Источники сообщают, что Amazon не создаёт холодильник «с нуля» — компания будет сотрудничать с одним из производителем бытовой техники и оснащать его модели собственными технологиями. Среди этих технологий, скорее всего, будет и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании вроде телевизора и недавно выпущенного домашнего робота.
Amazon тратит на разработку холодильника более $50 млн в год, но нет гарантий, что устройство выйдет на рынок. Проект вполне могут отменить из-за несовершенной работы нейросети — по информации Insider, тестировщикам устройства в Индии часто приходится маркировать продукты вручную. Если холодильник всё же поступит в продажу, то он наверняка будет недешёвым — проект нацелен на домохозяйства с высокими доходами.
Идея очень классная, но не взлетит именно потому что
тестировщикам устройства в Индии часто приходится
Чтобы взлетело, такой холодос должен стоять у каждого разрабатывающего инженера дома, чтобы он лично видел косяки работы и хотел его сделать ДЛЯ СЕБЯ. А если на данном этапе тестирование отдано на аутсорс индийцам, то там половина косяков потеряется на этапе коммуникации (кто говорил с индийцами поймет), и еще часть они просто умолчат в силу менталитета ред.
«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.
Здесь про декларирование зарубежных счетов. Этот материал будет полезен владельцам счетов в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.
Привет! Меня зовут Андрей Баранов, я — SEO-тимлид в агентстве поискового маркетинга Rush Agency. Почти 2 года мы продвигаем электронную библиотеку словарей. Сайт важного социального проекта плохо индексировался в поисковых системах из-за низкой уникальности контента.
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Тренд на использование технологии невзаимозаменяемых токенов — NFT, рожденной на стыке арта и FinTech, оживил рынок цифрового искусства. Станут ли коллекционные цифровые объекты, выраженные в виде токенов, весомой частью арт-рынка, обсудили эксперты на дискуссии «АРТ-токены: наследие или хлам».
Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.
Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил устав общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», созданной в соответствии с указом Президента России (далее – РЦИС). Постановление предписывает Минцифры РФ провести первый съезд организации в течение…
Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.