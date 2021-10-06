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Техника
TJ

Insider: Amazon работает над холодильником с нейросетью — она будет следить за продуктами, предлагать покупки и рецепты Статьи редакции

«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.

2 2 комментария
72 просмотров

Команда инженеров Amazon не менее двух лет работает над проектом «умного» холодильника, который сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их годность и количество, напоминать о покупках, а также предугадывать вкусы владельцев и предлагать рецепты. Об этом пишет Insider со ссылкой на собственные источники в Amazon.

«Умный» холодильник от Samsung  Getty

В отличие от конкурентов, владельцу устройства от Amazon не нужно будет самостоятельно регистрировать продукты в системе или маркировать их. Внутри холодильника установлены видеокамеры под управлением нейросети, которая уже работает в бескассовых супермаркетах Amazon Go — там она отслеживает, какие товары посетители кладут в корзины. Таким образом, холодильник от Amazon может сам «понимать», что лежит на его полках.

Супермаркет сети Amazon Go, который работает без кассиров  Amazon

Используя эту информацию, холодильник будет следить за сроком годности продуктов, уведомлять владельца о скором его истечении, предлагать рецепты с использованием этих продуктов и помогать заказывать их в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods. Также устройство сможет собирать статистику популярности товаров, предугадывать вкусы владельца и советовать ему подходящие продукты.

Источники сообщают, что Amazon не создаёт холодильник «с нуля» — компания будет сотрудничать с одним из производителем бытовой техники и оснащать его модели собственными технологиями. Среди этих технологий, скорее всего, будет и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании вроде телевизора и недавно выпущенного домашнего робота.

Amazon тратит на разработку холодильника более $50 млн в год, но нет гарантий, что устройство выйдет на рынок. Проект вполне могут отменить из-за несовершенной работы нейросети — по информации Insider, тестировщикам устройства в Индии часто приходится маркировать продукты вручную. Если холодильник всё же поступит в продажу, то он наверняка будет недешёвым — проект нацелен на домохозяйства с высокими доходами.

#новость #amazon

2 2 комментария
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2 комментария
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Герман Воронов

Идея очень классная, но не взлетит именно потому что
тестировщикам устройства в Индии часто приходится

Чтобы взлетело, такой холодос должен стоять у каждого разрабатывающего инженера дома, чтобы он лично видел косяки работы и хотел его сделать ДЛЯ СЕБЯ. А если на данном этапе тестирование отдано на аутсорс индийцам, то там половина косяков потеряется на этапе коммуникации (кто говорил с индийцами поймет), и еще часть они просто умолчат в силу менталитета ред.

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Alex Dzenin
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Читать все 2 комментария
Техника
TJ
Insider: Amazon работает над холодильником с нейросетью — она будет следить за продуктами, предлагать покупки и рецепты Статьи редакции

«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.

«Умный» холодильник от Samsung  Getty
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