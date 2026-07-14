Counterpoint: поставки смартфонов во втором квартале 2026 года упали на 11% — это худший результат с 2013 года

Причина — рост цен из-за дефицита памяти.Источник: CounterpointВо втором квартале 2026 года мировые поставки смартфонов сократились на 11% год к году — до какого уровня, исследователи Counterpoint не пишут. Это самый худший второй квартал с 2013 года, отмечают они.Причина — усугубившаяся нехватка памяти. DRAM (тип компьютерной памяти) и NAND (флеш-память) в течение квартала продолжали расти в цене, вынуждая производителей оборудования перекладывать затраты на потребителей за счёт повышения цен на устройства.Большую часть рынка занимает Samsung — 24%. Рост доли произошёл благодаря «хорошим результатам» в Индии и на Ближнем Востоке, а также из-за «не столь ощутимого» повышения цен.На втором месте Apple — 20%. Компания единственная не повышала цены в течение квартала — но сделала это в конце июня 2026-го.Доля Xiaomi — 12%, Oppo — 11%, Vivo — 8%. Из-за «возросшей волатильности рынка» отгрузки у компаний продемонстрировали «двузначное снижение». Помимо крупнейших пяти брендов, выросли поставки у Google и Huawei — благодаря новым устройствам.В июне 2026 года США подали коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron. Их обвиняют в сговоре с целью ограничить поставки чипов и создать искусственный дефицит для завышения цен. На три фирмы приходится почти 90% мирового рынка оперативной памяти.Тая СиринаТехника7 июляiPhone в наследство: почему рынок подержанной электроники растёт быстрее сегмента новинок Рынок подстегнули подорожание памяти, политическая нестабильность и нехватка инноваций. В игру вступили крупные ритейлеры, чтобы вместе с экоактивистами и ремонтными сервисами убедить покупателей: старое не всегда хуже нового.#новости #смартфоны