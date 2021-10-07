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Техника
Nazigul Jusupova

Инженеры из Калифорнии создали двуногого робота-дрона, который взлетает во время ходьбы Статьи редакции

В будущем он сможет осматривать и ремонтировать повреждённые объекты и помогать во время стихийных бедствий.

23 23 комментария
1107 просмотров

«Леонардо» (Leo) разработали, чтобы он выполнял задачи, которые не смогут сделать дроны или наземные роботы, пишет Gizmodo.

Вес робота — 2,58 кг, рост — 75 см. У него есть пропеллеры и тонкие «ноги», которыми он отталкивается от земли, чтобы взлететь. Батареи и датчики встроены в «торс» робота, поэтому он полностью автономный и без проводов. Создатели вдохновились вымышленным летающим гуманоидом из аниме Astro Boy и костюмом «летающего человека» Ричарда Браунинга.

Робот-дрон Leo Gizmodo

Во время тестирования робот-дрон проходил сложные препятствия и проверял равновесие, например, катался на скейтборде и ходил по натянутой верёвке.

Создатели хотят научить робота выполнять сложные работы. Например, осматривать или ремонтировать повреждённые объекты, устанавливать оборудование в труднодоступных местах или оказывать помощь во время стихийных бедствий или промышленных аварий.

Также разработчики считают, что в будущем робота можно будет использовать для транспортировки мелкого оборудования на другие планеты или же на войне.

#новости #робот

23 23 комментария
1
4
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23 комментария
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Павел Бойченко

Интересный робот, возможно даже очень полезный, если ему хватит для этого автономности.

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6
Superposition

Кого я представил по заголовку:
Что на самом деле:

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4
Нинзя

Видимо у тебя совпало?

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0
Alex Flints

Мне одному кажется, что это кривой монтаж?

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3
Anatolii Nesterov

Тоже не покидает это чувство, что физика кривая что отражение на "голове" не меняется.

Ответить
0
MILITARY GURU

Осталось два пулемёта сзади поставить

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

нам показали версию для гражданских, для военных, там не только пулемёты)

Ответить
1
Нинзя

Что же будет в бдсм-версии…

Ответить
0
olgatrifanova

У нас бы это назвали - "Не целевое использование денежных средств по назначению" )))

Ответить
2
Павел Бойченко

Ага, какой профит с того, что хорошо работает?)))

Ответить
0
Alexandr Podkopai

Говорит «И вот так могу, а ещё так», «а что можешь ты?» ))

Ответить
1
Себастиан Перейра

а я могу пойти пару лайков поставить и накатить пивасика

Ответить
1
Alexey Bo
Ответить
1
Нинзя

Ассоциация - муха цокотуха 😁 забавно выглядит

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

мда ,все ближе и ближе Скайнет

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1
Должен торшер

нормальный видос

Ответить
1
Вячеслав Тимофеев

Прикольный!
А с помощью чего он летает?
Электра-пропеллеры или что-то посерьезнее?

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0
Нинзя

It’s magic

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0
Александр Смирнов

В Бордерлендсе многие враги так подскакивают.

Ответить
0
Nadir Abdullaev

Ждём

Ответить
0
Сирко Елизавета

Да лучше уже че то более стоящее сделали)))

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0
Должен торшер

Создатели вдохновлялись Астрабоем и «летающим человеком» be like

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0
Old Nick

прототип Карлосона, версия 0.01

ждем версию с вертикальным пропеллером ред.

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0
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