В будущем он сможет осматривать и ремонтировать повреждённые объекты и помогать во время стихийных бедствий.

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«Леонардо» (Leo) разработали, чтобы он выполнял задачи, которые не смогут сделать дроны или наземные роботы, пишет Gizmodo.

Вес робота — 2,58 кг, рост — 75 см. У него есть пропеллеры и тонкие «ноги», которыми он отталкивается от земли, чтобы взлететь. Батареи и датчики встроены в «торс» робота, поэтому он полностью автономный и без проводов. Создатели вдохновились вымышленным летающим гуманоидом из аниме Astro Boy и костюмом «летающего человека» Ричарда Браунинга.

Робот-дрон Leo Gizmodo

Во время тестирования робот-дрон проходил сложные препятствия и проверял равновесие, например, катался на скейтборде и ходил по натянутой верёвке.

Создатели хотят научить робота выполнять сложные работы. Например, осматривать или ремонтировать повреждённые объекты, устанавливать оборудование в труднодоступных местах или оказывать помощь во время стихийных бедствий или промышленных аварий.