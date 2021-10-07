Apple разработает технологию для управления автомобильными системами через iPhone — Bloomberg Статьи редакции
Технология заменит CarPlay и станет основой будущего электромобиля компании.
Технология Apple находится на начальном этапе разработки и получила кодовое название IronHeart («железное сердце»). Она опирается на уже существующий интерфейс CarPlay для соединения с iPhone, выяснил Bloomberg.
Компания планирует продвинуть систему «на шаг вперёд» за счёт доступа к:
- Датчикам температуры и влажности (в салоне и за окном).
- Системам кондиционирования.
- Сиденьям и подлокотникам.
- Динамикам, сабвуферам и эквалайзеру.
- Спидометру, тахометру и топливным датчикам.
Собранные данные позволят Apple и сторонним разработчикам создавать новые приложения или кастомизировать уже существующие функции. Тем не менее для успешной реализации технологии потребуется и поддержка самих автопроизводителей.
Функцию CarKey, которая позволяет открывать и заводить машину с помощью iPhone, пока внедрила только BMW. Tesla проигнорировала усилия Apple с CarPlay и Google с Android Auto, организовав свои собственные информационно-развлекательные системы, пишет издание.
Где технология может действительно «выстрелить», так это в электромобиле Apple, который находится в разработке уже несколько лет. В феврале Apple приостановила переговоры с Kia и Hyundai по созданию электромобиля.
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