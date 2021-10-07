Технология заменит CarPlay и станет основой будущего электромобиля компании.

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Технология Apple находится на начальном этапе разработки и получила кодовое название IronHeart («железное сердце»). Она опирается на уже существующий интерфейс CarPlay для соединения с iPhone, выяснил Bloomberg.

Компания планирует продвинуть систему «на шаг вперёд» за счёт доступа к:

Датчикам температуры и влажности (в салоне и за окном).

Системам кондиционирования.

Сиденьям и подлокотникам.

Динамикам, сабвуферам и эквалайзеру.

Спидометру, тахометру и топливным датчикам.

Собранные данные позволят Apple и сторонним разработчикам создавать новые приложения или кастомизировать уже существующие функции. Тем не менее для успешной реализации технологии потребуется и поддержка самих автопроизводителей.

Функцию CarKey, которая позволяет открывать и заводить машину с помощью iPhone, пока внедрила только BMW. Tesla проигнорировала усилия Apple с CarPlay и Google с Android Auto, организовав свои собственные информационно-развлекательные системы, пишет издание.