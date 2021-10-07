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Техника
DTF

Apple разработает технологию для управления автомобильными системами через iPhone — Bloomberg Статьи редакции

Технология заменит CarPlay и станет основой будущего электромобиля компании.

2 2 комментария
337 просмотров

Технология Apple находится на начальном этапе разработки и получила кодовое название IronHeart («железное сердце»). Она опирается на уже существующий интерфейс CarPlay для соединения с iPhone, выяснил Bloomberg.

Компания планирует продвинуть систему «на шаг вперёд» за счёт доступа к:

  • Датчикам температуры и влажности (в салоне и за окном).
  • Системам кондиционирования.
  • Сиденьям и подлокотникам.
  • Динамикам, сабвуферам и эквалайзеру.
  • Спидометру, тахометру и топливным датчикам.

Собранные данные позволят Apple и сторонним разработчикам создавать новые приложения или кастомизировать уже существующие функции. Тем не менее для успешной реализации технологии потребуется и поддержка самих автопроизводителей.

Функцию CarKey, которая позволяет открывать и заводить машину с помощью iPhone, пока внедрила только BMW. Tesla проигнорировала усилия Apple с CarPlay и Google с Android Auto, организовав свои собственные информационно-развлекательные системы, пишет издание.

Где технология может действительно «выстрелить», так это в электромобиле Apple, который находится в разработке уже несколько лет. В феврале Apple приостановила переговоры с Kia и Hyundai по созданию электромобиля.

#новость #apple

2 2 комментария
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2 комментария
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Алексей Дымов

Технология может встрелить в абсолютно любом автомобиле, который даст протокол для работы с описанными данными.
Мне гораздо удобнее сказать Siri, покажи уровень масла, чем лезть копаться в автомобильное меню 

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Д Хб

Уровень масла в любом автомобиле... Ну-ну.

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