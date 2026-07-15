OpenAI разрабатывает портативную «умную» колонку на базе ChatGPT — Bloomberg

Но её запуск может осложнить иск Apple о краже коммерческой тайны. О том, что первым потребительским устройством OpenAI станет портативная «умная» колонка, обозревателю Bloomberg Марку Гурману рассказали осведомлённые источники.По их словам, продукт находится в разработке, а сроки его выпуска пока неизвестны. Собеседники описывают устройство как «ИИ-компаньона» на базе ChatGPT. Колонка сможет управлять техникой «умного» дома, отвечать на вопросы, а также «использовать возможности» других продуктов OpenAI.По задумке компании, по мере использования устройство будет «узнавать» владельца всё лучше и сможет «предугадывать его потребности». Колонку также планируют оснастить механическими элементами, которые будут двигаться и создавать ощущение, что «она живая».Однако планы OpenAI по выпуску «умной» колонки могут нарушить обвинения в краже коммерческой тайны со стороны Apple, отмечает Гурман. Последняя в июле 2026 года подала иск, в котором заявила, что OpenAI при найме бывших сотрудников Apple просила тех предоставлять информацию о ещё невыпущенных устройствах.OpenAI наняла свыше 400 бывших сотрудников Apple, а также купила стартап io Products Джони Айва. Теперь Apple хочет добиться раскрытия корпоративной информации OpenAI, а также судебного запрета на продажи её будущего устройства.В OpenAI обвинения отрицают и говорят, что «не заинтересованы в чужих секретах». По словам собеседников Гурмана в компании, разрабатываемая колонка «существенно отличается» от HomePod и других устройств Apple.#новости #openai #apple