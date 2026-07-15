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Артур Томилко
Техника

SpaceX выпустила новое поколение пользовательского терминала для Starlink — он на 35% компактнее и на 62% легче предыдущей версии

Пиковая скорость передачи данных — свыше 375 Мбит/с.

Источник: SpaceX
Источник: SpaceX
  • Терминал Starlink V5 поступил в продажу в «избранных регионах», сообщила SpaceX, не уточнив цену. Главное отличие от предыдущего поколения — в габаритах и весе, отмечает The Verge.
  • Starlink V5 стал на 35% компактнее и на 62% легче, чем V4. Вес нового устройства составляет 1,1 кг. Среднее энергопотребление также уменьшилось примерно на 50%, до 35-50 Вт.
  • При этом заявленная пиковая скорость передачи данных у V5 ниже, чем у V4 — «свыше 375 Мбит/с» против «более 400 Мбит/с». Компания также предупреждает, что фактическая скорость зависит от тарифного плана, времени суток, загрузки сети и других факторов.
  • В комплект V5 входит 15-метровый блок питания, провод для подключения к электросети и Ethernet-кабель, а также маршрутизатор Router Mini с поддержкой Wi-Fi 6.
Источник SpaceX 
Источник SpaceX 

#новости #starlink

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