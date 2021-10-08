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Техника
Маша Цепелева

Apple назвала цену Watch Series 7 — от 36 990 рублей Статьи редакции

Часы поступят в продажу 15 октября.

  • В 15:00 по мск 8 октября открылся предзаказ на Apple Watch Series 7. В России часы стоят 36 990 рублей с ремешком 41 мм и 39 490 рублей — на 45 мм.
  • Продажа часов начнётся 15 октября. После предзаказа дата доставки в Москву и Петербург — 10-17 ноября, для других регионов может быть позже.
  • Экран Series 7 на 20% больше, чем у Series 6, рассказала компания на ежегодной презентации новых устройств. На экране помещается на 50% больше текста, виртуальная клавиатура стала полноразмерной.
  • Apple Watch нового поколения будут заряжаться на 33% быстрее.
Apple Watch Series 7 Apple

#новость #applewatch

920 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Maxim Andryukhin

Предыдущие модели подешевеют в России?

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1
MEGAtraXXXer666

Подешевеют и в России. Ха-ха!

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8
M̶̧̛̰̥̽̾ͅą̸̛̳͗r̴̡͔̬͋́͆̕i̶͉̫͓̔̅͢͝o҈̤͊͋̕͜

Временно перестанут дорожать.

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3
Сергей Исаков

Мне эти ващи эпулвотц и нахой не нужны...

Если серьезно: купил Series 3 , походил пол года и продал. Мои цели по тренировкам на велосипеде никак не выполняют, так как садятся супер быстро. Поэтому купил Fenix 5X. Хотел бегать с Apple Watch и музыку на мини колонку передавать ( не могу по некоторым причинам пользоваться наушниками), но сигнал пропадает на расстоянии 50!!! сантиметров(пробовал разные брендовые колонки). Платить с них ужасно, нужно руку гнуть как чамора. Все время заряжать. Уведомлений у меня даже в телефоне по минимуму, зачем они на часах.

Так что жду eSim и/или измерение давления. Тогда опять куплю.

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1
Danil Kuznetsov

Держи нас в курсе

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0
Константин Полухтин

Не нужны мне такие часы, конечно

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0
Евгений Матвеев

Дорого что то, а в долларах сколько они в США стоят?

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0
Леонид Мацевецкий

399 + налог

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0
Евгений Матвеев

Под 95руб за 1 доллар считают.

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0
Евгений Дроздов

А когда версии с eSIM начнут официально завозить?

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0
Ruslan Umarkhanov

Беру оливковые🤩

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–1
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