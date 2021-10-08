Apple назвала цену Watch Series 7 — от 36 990 рублей Статьи редакции
Часы поступят в продажу 15 октября.
- В 15:00 по мск 8 октября открылся предзаказ на Apple Watch Series 7. В России часы стоят 36 990 рублей с ремешком 41 мм и 39 490 рублей — на 45 мм.
- Продажа часов начнётся 15 октября. После предзаказа дата доставки в Москву и Петербург — 10-17 ноября, для других регионов может быть позже.
- Экран Series 7 на 20% больше, чем у Series 6, рассказала компания на ежегодной презентации новых устройств. На экране помещается на 50% больше текста, виртуальная клавиатура стала полноразмерной.
- Apple Watch нового поколения будут заряжаться на 33% быстрее.
Мне эти ващи эпулвотц и нахой не нужны...
Если серьезно: купил Series 3 , походил пол года и продал. Мои цели по тренировкам на велосипеде никак не выполняют, так как садятся супер быстро. Поэтому купил Fenix 5X. Хотел бегать с Apple Watch и музыку на мини колонку передавать ( не могу по некоторым причинам пользоваться наушниками), но сигнал пропадает на расстоянии 50!!! сантиметров(пробовал разные брендовые колонки). Платить с них ужасно, нужно руку гнуть как чамора. Все время заряжать. Уведомлений у меня даже в телефоне по минимуму, зачем они на часах.
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