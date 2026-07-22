Samsung представила смартфоны-раскладушки Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8

Российские ритейлеры открыли предзаказы по цене от 149 990 рублей, 169 990 рублей и 104 990 рублей соответственно.Источник: Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 UltraУ Z Fold 8 основной экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 7,6 дюйма с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Второй дисплей — 5,5 дюйма. Смартфон работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Android 17 с оболочкой One UI 9. Варианты памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной и 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной.Ёмкость аккумулятора — 4800 мА·ч. Защита от воды и пыли — IP48. Смартфон стал легче по сравнению с Galaxy Z Fold 7 — 201 г против 215 г. Толщина в сложенном виде — 9,7 мм против 8,9 мм у предыдущей модели.Устройство получило основную 10-мегапиксельную камеру (f/2,2, 1,12 мкм, 100˚), такую же селфи-камеру (f/2,2, 1,12 мкм, 85˚), а также двойной модуль: широкоугольную камеру на 50 Мп (f/1,8, 1,0 мкм, 85˚, двукратный оптический зум) и ультраширокоугольную на 50 Мп (f/1,9, 0,7 мкм, 120˚).Galaxy Z Fold 8 Ultra получил основной Dynamic AMOLED 2X экран диагональю 8 дюймов с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Вес — 215 г, толщина в сложенном виде — 8,9 мм. Ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч. Защита от воды и пыли — IP48.Работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Android 17 с One UI 9. Память: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной и 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной.Камеры: 10-мегапиксельные селфи-камера (f/2,2, 1,12 мкм, 85˚) и основная (f/2,2, 1,12 мкм, 100˚), тройная задняя — 200-мегапиксельная широкоугольная (f/1,7, 0,6 мкм, 85˚, двукратный оптический зум), 50-мегапиксельная ультраширокоугольная (f/1,9, 0,7 мкм, 120˚) и 10-мегапиксельный телеобъектив (f/2,4, 1,0 мкм, 36˚, трёхкратный оптический зум).В России предзаказ открыл, например, МТС, пишет «РБК Life». Цена на Galaxy Z Fold 8 — от 149 990 рублей, на Z Fold 8 Ultra — от 169 990 рублей.Источник: SamsungGalaxy Z Flip 8У «раскладушки» 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X основной экран, вес 180 г, толщина в сложенном виде — 13,1 мм. Аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч. Защита от воды и пыли — IP48. Чип — Samsung Exynos 2600. Вариантов памяти меньше: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища.Фронтальная камера на 10 Мп (f/2,2, 1,12 мкм, 85˚), задняя двойная — широкоугольная на 50 Мп (f/1,8, 1,0 мкм, 85˚, двукратный оптический зум) и ультраширокоугольная на 12 Мп (f/2,2, 1,12 мкм, 123˚).Цена — от 104 990 рублей.Источник: SamsungТаня БоброваТехника09.07.2025Samsung представила смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE и Z Fold 7 Российские ритейлеры открыли предзаказы по цене от 91 990 рублей, 69 990 рублей и 148 990 рублей соответственно.#новости #samsung