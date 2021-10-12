Это в два раза ниже самой высокой оценки компании в апреле 2019 года — тогда она оценивалась в $6,7 млрд.

794 просмотров

Компания также готовится выпустить новую версию своей гарнитуры дополненной реальности Magic Leap 2, сообщила CNBC гендиректор Magic Пегги Джонсон. Устройство выйдет в 2022 году, но некоторые участники бета-тестирования используют его уже сейчас.

Magic Leap 2 Magic Leap

Гарнитура будет лёгкой и компактной и предназначена в первую очередь для бизнеса. Технические характеристики, точная дата выхода и цены пока неизвестны.

Как пишет TechCrunch, в 2014 году Magic Leap привлекал $542 млн при той же оценке в $2 млрд. На самом пике, в апреле 2019 года, компания оценивалась в $6,7 млрд, но оценку снизили из-за проблем, которые чуть не привели к закрытию Magic Leap.

По данным Crunchbase, с учётом нынешнего раунда всего компания привлекла $3,5 млрд с момента основания.