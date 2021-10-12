Разработчик AR-гарнитур Magic Leap привлёк $500 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции
Это в два раза ниже самой высокой оценки компании в апреле 2019 года — тогда она оценивалась в $6,7 млрд.
Компания также готовится выпустить новую версию своей гарнитуры дополненной реальности Magic Leap 2, сообщила CNBC гендиректор Magic Пегги Джонсон. Устройство выйдет в 2022 году, но некоторые участники бета-тестирования используют его уже сейчас.
Гарнитура будет лёгкой и компактной и предназначена в первую очередь для бизнеса. Технические характеристики, точная дата выхода и цены пока неизвестны.
Как пишет TechCrunch, в 2014 году Magic Leap привлекал $542 млн при той же оценке в $2 млрд. На самом пике, в апреле 2019 года, компания оценивалась в $6,7 млрд, но оценку снизили из-за проблем, которые чуть не привели к закрытию Magic Leap.
По данным Crunchbase, с учётом нынешнего раунда всего компания привлекла $3,5 млрд с момента основания.
- Magic Leap открыла предзаказ на очки дополненной реальности Magic Leap One в 2018 году. В апреле 2020 года Bloomberg сообщил, что компания сократит половину штата, около 1000 человек, на фоне низких продаж AR-гарнитур.
- В конце мая сооснователь Magic Leap Рони Эйбовиц рассказал сотрудникам, что стартап привлёк $350 млн и отказался от увольнений. Тогда же Эйбовиц заявил, что покинет пост гендиректора на фоне реструктуризации бизнеса. Новым гендиректором Magic Leap стала бывший исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в Microsoft Пегги Джонсон.
- В апреле 2021 года Magic Leap заявил, что выпустит новое устройство в четвёртом квартале года, его сделали легче и оптимизировали для бизнеса.
Ты наверное имеешь ввиду https://www.ultraleap.com/ Leap Motion. Вот это точно глючное зло.
Мир еще не готов к этому, не сейчас точно, года 3-5 ждать, когда подрастет инфраструктура, жесткая удаленка и жесткий тимбилдинг в нужных сигнатурах ( точки необходимости), ну и экономические предпосылки массового потребления. Кто думает что это сейчас хайпанет, то и гугл и С.Брин и М.Цукерберг могут рекламно ходить в них круглосуточно – мир не готов.
Комментарий удален
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