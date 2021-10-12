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Техника
Евгения Евсеева

Разработчик AR-гарнитур Magic Leap привлёк $500 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции

Это в два раза ниже самой высокой оценки компании в апреле 2019 года — тогда она оценивалась в $6,7 млрд.

14 14 комментариев
794 просмотров

Компания также готовится выпустить новую версию своей гарнитуры дополненной реальности Magic Leap 2, сообщила CNBC гендиректор Magic Пегги Джонсон. Устройство выйдет в 2022 году, но некоторые участники бета-тестирования используют его уже сейчас.

Magic Leap 2 Magic Leap

Гарнитура будет лёгкой и компактной и предназначена в первую очередь для бизнеса. Технические характеристики, точная дата выхода и цены пока неизвестны.

Как пишет TechCrunch, в 2014 году Magic Leap привлекал $542 млн при той же оценке в $2 млрд. На самом пике, в апреле 2019 года, компания оценивалась в $6,7 млрд, но оценку снизили из-за проблем, которые чуть не привели к закрытию Magic Leap.

По данным Crunchbase, с учётом нынешнего раунда всего компания привлекла $3,5 млрд с момента основания.

  • Magic Leap открыла предзаказ на очки дополненной реальности Magic Leap One в 2018 году. В апреле 2020 года Bloomberg сообщил, что компания сократит половину штата, около 1000 человек, на фоне низких продаж AR-гарнитур.
  • В конце мая сооснователь Magic Leap Рони Эйбовиц рассказал сотрудникам, что стартап привлёк $350 млн и отказался от увольнений. Тогда же Эйбовиц заявил, что покинет пост гендиректора на фоне реструктуризации бизнеса. Новым гендиректором Magic Leap стала бывший исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в Microsoft Пегги Джонсон.
  • В апреле 2021 года Magic Leap заявил, что выпустит новое устройство в четвёртом квартале года, его сделали легче и оптимизировали для бизнеса.
Другая реальность Рони Эйбовица: основатель…
Компания привлекла $3,5 млрд инвестиций, но её многообещающая AR-гарнитура провалилась в продажах…
vc.ru

#новость #magicleap

14 14 комментариев
0
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14 комментариев
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Волоцкой Дмитрий

Ахереть бабок вливается. Только ленивый не поднимает раунды в 21-м. Жаль, что я в данный момент именно такой 😭😂

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2
General Cacao

Только тут ещё потребуется отбить эти бабки. А то много тех кто поднимал раунды на лярды а щас ищут как списать долги перед инвесторами. Лёгких денег не бывает.

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0
Никита Алфимов

Когда работал в геймдеве у нас были magicleap 1ого поколения. Чтоб вы понимали - это даже не очки, это отдельная приблуда для vr очков, и желательно Окулус. Работающая оооочень спорно и топорно и механик реализации ее мало. Но с другой стороны трекинг пальцев нативнее чем в htc vive

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0
Andrew Melnikov

Ты что-то путаешь! Это вещь в себе, их вообще никуда не подключить. И это AR. У меня были такие, как и у многих(сломались) перестал отслеживаться контроллер. Штука интересная, все кто пробовали остались под впечатлением. Обязательно куплю второе поколение.

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0
Никита Алфимов

Ну у нас она была как контроллер для управления в игре. Avatarico.com ( 2 ух из их игр использовались)

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0
Andrew Melnikov

Ты наверное имеешь ввиду https://www.ultraleap.com/ Leap Motion. Вот это точно глючное зло.

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2
Никита Алфимов

Да, блин, точно! Ох уж эти ЛИПЫ

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2
Саня Матросов

Так это не одни и те же парни что ли? Я 8 лет подписан на рассылку и был уверен, что это одна компания

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1
Джон Картошкин

Ну эти очки точно теперь из мемасика

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0
Arkadiy Gaydarzhy

2 миллиарда вроде не в два раза ниже, чем 6.7, а в три с половиной почти

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0
Илья Шишкунов

Сильно переоценены и несоразмерные инвестиции (обычно 10-15% оценки максимум)
Странно всё это, реально какой-то пузырь уровня Элизабет Холмс ред.

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0
Дмитрий Попов

Я все понимаю, но куда они потратили уже больше $1000 млн?

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0
Александр Смирнов

Ох не умеют они в правильный бизнес/инвестклимат. Где посадки?? Ну тупыыые!

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0
Maksim Lesakov

Мир еще не готов к этому, не сейчас точно, года 3-5 ждать, когда подрастет инфраструктура, жесткая удаленка и жесткий тимбилдинг в нужных сигнатурах ( точки необходимости), ну и экономические предпосылки массового потребления. Кто думает что это сейчас хайпанет, то и гугл и С.Брин и М.Цукерберг могут рекламно ходить в них круглосуточно – мир не готов.

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0

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