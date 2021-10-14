Крупнее, прочнее, быстрее, но без новых функций.

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Apple Watch Series 7 поступят в продажу 15 октября. Мы провели несколько дней с новыми «умными» часами Apple и теперь пытаемся понять, что же нового появилось в модели 2021 года.

Я ношу Apple Watch каждый день и, за исключением нескольких мелочей, доволен ими. При этом вопрос коллег или друзей «А зачем они нужны?» всё ещё ставит меня в тупик. Я могу перечислить десятки ситуаций, когда часы помогают мне решать рутинные задачи быстрее, но пока не могу дать короткий и четкий ответ.

В прошлых поколениях Apple помогала мне с ответом — добавляла сенсоры и функции, чтобы я мог дополнять список ситуаций. Но в этом году новых функций не появилось и, судя по всему, отвечать на вопрос придется той же заготовкой, что была у меня в прошлом году.

Стоит ждать большего

Кажется, Apple Watch проходят тот же эволюционный путь, что и смартфоны. Первые модели боролись за компактность, но по мере развития превратились в «лопаты» — сегодня уже никого не смущает смартфон, которым невозможно пользоваться одной рукой. А неделю назад я без какой-либо иронии рассматривал идею отказаться от iPhone, чтобы ходить с iPad mini как основным устройством (ничего не вышло).

Такая же история и с часами. Первые поколения Apple Watch выпускались с корпусом 42 мм — стандартным размером для традиционных наручных часов. Но затем они стали «набирать» в диаметре: Series 4 — 44 мм, новые Series 7 — уже 45 мм.

Слева — Series 7, справа — Series 6

Причём этот один дополнительный миллиметр, появившийся в модели 2021 года, довольно заметен — при сравнении Series 6 и Series 7 видно, что последняя крупнее предшественника. Примечательно, что увеличение корпуса уже не вызывает каких-либо переживаний.

Думаю, что, если в следующих поколениях получится сделать часы чуть тоньше, то вполне можно довести диаметр часов до 47 мм. Большие часы становятся нормой.

Увеличенный экран, но не стоит его переоценивать

Главное, ради чего увеличивается корпус, — это, конечно, экран. Он, по утверждению Apple, на 20% больше, чем у Series 4, 5 или 6. Дисплей практически доходит до краёв корпуса и повторяет его форму, загибаясь по краям. Получается такой эффект — если смотреть на часы сбоку, то видно, как интерфейс «сгибается» вместе со стеклом.

Благодаря новому экрану стали крупнее элементы интерфейса — циферблаты, уведомления, текст. Вроде всё то же самое, но считывается быстрее. Стало проще попадать в мелкие элементы, читать текст в виджетах. При желании в настройках можно выбрать гигантский шрифт, чтобы текст уведомлений был большим и легко читался на ходу. Появилась даже полноценная клавиатура для набора текста, правда, доступна пока только латиница.

Но все же разница не такая заметная, чтобы часы создавали новую ценность для пользователя Series 6. В сухом остатке это просто чуть более крупный экран. Спустя всего пару часов с Series 7 я заметил, что на всякий случай всматриваюсь в цвет корпуса, чтобы убедиться, что у меня на руке действительно новая модель.

Думаю, именно поэтому Apple разработала два новых циферблата, которые доступны только на Series 7: модульный, который позволяет вывести сразу два крупных виджета, и «Контур», в котором циферблат опоясывает экран, максимально прижимаясь к краю, чтобы подчеркнуть размеры нового дисплея.

Стоит признать, что «Контур» справляются со своей задачей. Например, я никогда не использую красивые циферблаты с дизайн-эффектами, а вывожу на часы как можно больше виджетов, чтобы дисплей Apple Watch превратился в дашборд. Ближайшая встреча, температура, вероятность дождя, время заката, круги активности и прочая информация, которой я не пользуюсь, но которую, по необъяснимым причинам, хочется иметь на руках. Так вот, в последние несколько дней я хожу с «Контуром» и постоянно играюсь с переливанием цифр.

Единственное обновление в дизайне корпуса — это новая прорезь для динамика вместо прежних двух. Окружающие вряд ли смогут по дизайну корпуса определить, какое поколение часов вы носите.

Стекло дисплея, по утверждениям компании, стало прочнее. Оно лучше справляется с царапинами, а сами часы впервые получили защиту от пыли IP6X.

Приятно, что ремешки от прошлых поколений часов всё еще подходят к Series 7. В том числе и монобраслеты без застежек, с которыми у меня никак не получается подружиться. В прошлом году я рассказывал, как сложно подобрать правильный размер монобраслета. Рекомендованный сайтом девятый оказался в самый раз для силиконового ремешка, но великоват для плетеного.

В этом году оказалось, что «мой» девятый размер великоват и для силиконового ремешка, и теперь часы немного болтаются на руке. Поэтому если вы хотите монобраслет, рекомендую померить несколько размеров в магазине.

Шаг на встречу: USB-C

У меня есть мечта — хранить всего один штекер и один провод, которые подходят для зарядки любой техники. Ну или одну беспроводную зарядку, с помощью которой я могу заряжать любое мобильное устройство и не думать о стандартах, разъемах и блоках питания.

К сожалению, в текущей экосистеме Apple всё устроено совсем иначе. Каждый раз отправляясь в поездку мне приходится решать ребус из проводов и блоков питания. Провод для зарядки iPad не подходит для зарядки iPhone, блок для iPad подходит для iPhone, но не подходит для Apple Watch, и, как финал, для «умных» часов всегда нужен отдельный провод.

Наконец-то (!) в комплекте с Series 7 Apple начала поставлять провод с USB-С. На один шаг ближе к моей мечте: в 2021 году я могу взять один блок питания для трех устройств из одной экосистемы. Но все-таки мне придется везти с собой еще три отдельных провода. Могу лишь присоединиться к мнению The Verge: Apple пора сдаться и добавить возможность заряжать часы от iPhone и поддержать Qi-зарядки.

Что касается ёмкости батареи, то изменений нет. Часы держатся всё те же заявленные 18 часов. Увеличилась скорость зарядки — Series 7 могут зарядиться за 45 минут на 80%. Я не сплю с часами и вообще снимаю их сразу же приходя домой, поэтому не могу оценить важность изменений. Наверное, приятно осознавать, что в экстренном случае я смогу вернуть часы к жизни за несколько минут.

Помогли ли мне новые Series 7 найти более простой и однозначный ответ на вопрос «Зачем нужны Apple Watch»? Нет. Я по-прежнему буду перечислять список небольших улучшений ежедневных сценариев, который верен и для Series 6. И по большей части для Series 5. И, вероятно, для Series 4.

Apple Watch как чип под кожей, который помогает мгновенно разблокировать iPhone, когда я хожу с маской на лице, или Mac, когда я прихожу в офис. Как прибор, который следил за пульсом и уровнем кислорода в крови, пока я лежал в больнице с коронавирусом. Как плеер, с которого я слушаю музыку во время пробежки. Как кошелек, который всегда на руке.

Series 7 сделала базовые аспекты часов лучше: с ними удобнее воспринимать информацию, они быстрее заряжаются, стоит верить, что они стали надежнее и прочнее. Но этих аргументов мало, чтобы рекомендовать часы к покупке тем, кто пользуется предыдущим поколением часов.

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