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Техника
Маша Цепелева

Apple объявила дату второй осенней презентации — 18 октября Статьи редакции

Начало в 20:00 по московскому времени.

Apple отправила журналистам приглашение на вторую осеннюю презентацию под слоганом «В отрыв».

На презентации компания может показать новый процессор, обновлённые ноутбуки MacBook и новую версию iPad Pro.

Greg Joswiak @gregjoz
Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent
  • В сентябре 2021 года Аpple представила iPad mini, линейку iPhone 13 новые Apple Watch.

#новость #apple

2995 просмотров
45 45 комментариев
14
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45 комментариев
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Maksim

Ждем 16-ый Макбук на новом чипе

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16
Sergey Kuznetsov

и 14-й.

Ответить
5
Andre Macareno

12 бы кто воскресил…

Ответить
0
Антон Варанов

Не надо

Ответить
3
Светлана Коновалова

Это всё чутка юморит. Но если серьёзно, то почему бы не попробовать?

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Мы ещё от первой не отошли!

Ответить
4
Alex Shevchenko

Добивають 😁

Ответить
1
Radna

iMac 27 на новом чипе плиз🥵

Ответить
3
Andrey Gordeev

Какой смысл в них? Чем они лучше макбука с любым хорошим моником?

Ответить
2
Arthur N

Хороший монитор стоит как половина аймака

Ответить
1
 Anatoly Bereznyak

Моников хороших не много, а в аймаках ретина, автокоррекция подсветки, тру тон и т.д.

Ответить
0
Igor Chimbur

Ретина это маркетинговое название, а не технология.

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

В следующий раз напишу, что с увеличенной плотностью пикселей на дюйм

Ответить
5
Oleg Borisov

И что?)

Ответить
1
Andreas Kraut

смысл только в том, что это красиво. не надо городить огород со связкой макбук+монитор.
но и настолько же оно не практично, ибо с такой штукенцией по дому не походишь и с собой не возьмешь.

Ответить
0
Zumonn

Если в этот раз не будет чего-то ппц нового, как было при Джобсе почти каждый раз, то я ппц расстроюсь.

Ответить
1
Nicholas Savel'ev

Согласен, ппц вообще

Ответить
1
Arthur N

как было при Джобсе почти каждый раз

Можно примеры?

Ответить
1
Дмитрий Дмитриев

Вы хотите ппц примеры?

Ответить
0
Andreas Kraut

круглый ноут? голографическая клавиатура? встроенный айпад в макбук?

Ответить
0
Ivan Susanin

Нужно то, что мы даже предположить сейчас не можем. Чтобы полный вау. Типа работы от батареи в течение месяца или интерфейса CPU-мозг

Ответить
1
Dmitry Kiselev

типа обмена любого компа на новый аймак без доплаты ред.

Ответить
0
Andrey

Наверное все таки переделали Вотч 7 и допилили 13й айфон. А то в сентябре не тянули они на новое поколение флагманских устройств…

Ответить
–7
BearStrikesBack

Вообще не понял, почему психопаты тебя заминусили

Ответить
0
Виктор Щукин

Будем ждать)

Ответить
1
Huldra

Apple еще есть куда падать. Ждем!

Ответить
–3
Johnny Vorony

А куда они уже упали?

Ответить
0
Huldra

Акции после презентации как упали, так и лежат. А что после этой будет?

Ответить
0
Andreas Kraut

пфф) вот это бред. "упали"
были до презентации айфона13 - $148, щас $142.
ты точно шаришь в фонде? про колебания рынка слышал что-нибудь? ред.

Ответить
3
Huldra

155 были. Ты точно шаришь в фонде?

Ответить
–3
Andreas Kraut

155 они были 8 сен, за неделю до през.
хорош уже ... связывать айфон с акциями, ну это как бы помягче сказать, ладно - не буду даж обсуждать, ты шаришь же...

Ответить
2
Артем Павлючук

Если вы так шарите, то должны были увидеть что это условно коррекция. Уже были подобные падения. + Сейчас рынок на новостях что все пизда приплыли.

Ответить
0
Alex Shevchenko

Не упали, а присели)

Ответить
0
Константин Глядяев

Жду новых процессоров которые будут в 2х от м1, иначе придётся б/у Прошку брать

Ответить
0
Andreas Kraut

"придётся б/у Прошку брать"
какой-то странный разброс )) от новинки до б/у.
почему не текущие pro, air тогда?

Ответить
0
Edgar Sarkisov

Наконец-то новая 16шка, которую появится смысл брать

Ответить
0
Andreas Kraut

надеюсь ценник не поменяют в долларах. и за те же $1500 можно будет взять 14″ 512GB.

иначе - придется смотреть на текущие pro или даже air.

Ответить
0
Egor Khindikaynen

Знатоки, кто-нибудь через трейд ин сдавал макбуки чтобы новый взять?
Выгоднее чем на авито сливать?

Ответить
0
Антон Варанов

А хоть что-нибудь по трейд-ин выгоднее, чем на авито? Ни разу не слышал

Ответить
0
Артем Павлючук

Выгоднее на авито слить)

Ответить
0
Daniil Okhlopkov

ОЧКИ?

Ответить
0
Антон Варанов

Рано, Даниил, рано!

Ответить
0
Alexandr Brovin

SD слот, magic save, и к херам убрать бесполезный точбар.
М2 или прошку с M1, после танцев с М1 на air, я не готов брать.

Ответить
0
Максим Москаленко

Говорили что Вотчи будут с квадратными гранями, как в 12 айфоне. Может выйдет Apple Watch Pro? Пора уже

Ответить
0
Artyom

iPhone 13 nano?

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–2
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