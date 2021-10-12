Apple объявила дату второй осенней презентации — 18 октября Статьи редакции
Начало в 20:00 по московскому времени.
Apple отправила журналистам приглашение на вторую осеннюю презентацию под слоганом «В отрыв».
На презентации компания может показать новый процессор, обновлённые ноутбуки MacBook и новую версию iPad Pro.
- В сентябре 2021 года Аpple представила iPad mini, линейку iPhone 13 новые Apple Watch.
Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.
Магазины будут обеспечиваться энергией от солнечных панелей, ветряных станций и биобойлеров.
Расскажу о неприятной истории, которая у меня случилась с Озоном. Пришел заказ по схеме FBS на дорогостоящий, крупногабаритный товар. Товар занимает одно место, хорошо собран, в стандартной, заводской упаковке.
Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы
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И только «Сбер» сократил название «до того, как это стало мейнстримом».
«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».
Акции «11.11» и «Чёрная Пятница» часто требуют большой подготовки и много сил, зато взамен дают резкий рост продаж — всего за несколько дней. Рассказываем, как подойти к акциям с умом и выжать из них максимум.
Рассказываем и показываем, как прошла офлайн конференция по международному digital-маркетингу.
Начало в 20:00 по московскому времени.