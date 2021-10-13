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Техника
Nazigul Jusupova

Apple сократит производство iPhone 13 из-за глобального дефицита чипов — Bloomberg Статьи редакции

Компания сократит производство на 10 млн устройств.

  • Apple планировала за последние три месяца 2021 года выпустить 90 млн новых моделей iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • По данным издания, Broadcom и Texas Instruments (TI) не справляется с поставкой чипов. Apple также сталкивается нехваткой компонентов от других поставщиков и предупредила партнёров-производителей о сокращении объёма на 10 млн.

  • Apple — один из крупнейших в мире покупателей микросхем, но даже с сильной покупательной способностью, компания борется с перебоями в поставках, как и все, пишет Bloomberg. Представители Apple и TI от комментариев отказались. Broadcom не ответила на запрос.

  • В сентябре 2021 года Аpple представила iPad mini, линейку iPhone 13, новые Apple Watch.

#новости #iphone13

540 просмотров
2 2 комментария
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2 комментария
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Ivan Nemchinov

Всем уже давно известно, что подъем цен не из-за дефицита чипов, а из-за профицита жадности. На авторынке происходит то же самое, жирные комерцы борятся с низкой маржинальностью.

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1
Крипто Кун

Всем это кому?

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