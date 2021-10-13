Apple сократит производство iPhone 13 из-за глобального дефицита чипов — Bloomberg Статьи редакции
Компания сократит производство на 10 млн устройств.
- Apple планировала за последние три месяца 2021 года выпустить 90 млн новых моделей iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- По данным издания, Broadcom и Texas Instruments (TI) не справляется с поставкой чипов. Apple также сталкивается нехваткой компонентов от других поставщиков и предупредила партнёров-производителей о сокращении объёма на 10 млн.
Apple — один из крупнейших в мире покупателей микросхем, но даже с сильной покупательной способностью, компания борется с перебоями в поставках, как и все, пишет Bloomberg. Представители Apple и TI от комментариев отказались. Broadcom не ответила на запрос.
- В сентябре 2021 года Аpple представила iPad mini, линейку iPhone 13, новые Apple Watch.
Из недавней беседы с владельцем крымской винодельни Yaiyla обозначилась следующая вещь: ввиду смены поведенческих факторов, информационной перегруженности и инфантилизации общества происходят тектонические сдвиги даже на тех рынках, где этого как-то не ждёшь. В данное случае - на рынке вина.
Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы
Начало в 20:00 по московскому времени.
«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».
Запуск первого спутника назначен на февраль 2022 года.
26 сентября этого года заказал девушке патчи для глаз (заказ 46899991-0018). Заказ забрал 27 сентября и передал девушке. На следующий день она мне пожаловалась, что от них у нее на коже появилась сыпь, да качество самих патчей у нее вызвало сомнения.
Рассказываем и показываем, как прошла офлайн конференция по международному digital-маркетингу.
Расскажу о неприятной истории, которая у меня случилась с Озоном. Пришел заказ по схеме FBS на дорогостоящий, крупногабаритный товар. Товар занимает одно место, хорошо собран, в стандартной, заводской упаковке.
Магазины будут обеспечиваться энергией от солнечных панелей, ветряных станций и биобойлеров.