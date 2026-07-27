Nike представила Air Zoom Hyperslide — шлёпки с функциями подогрева и вибрации по цене в $249

Они предназначены для восстановления после тренировок.Источник: NikeNike разработала Air Zoom Hyperslide вместе с компанией Hyperice, пишет Engadget. Это их вторая совместная модель — в апреле 2025 года они выпустили кроссовки Hyperboot с функцией массажа.У Air Zoom Hyperslide будут съёмные модули Hyperslide Pods, которые крепятся к верхней части обуви с помощью магнитов. Они отвечают за вибрацию и подогрев. Всего доступно три режима вибрации и три уровня температуры — от 42,8°C до 47,2°C.Производители рекомендуют использовать шлёпки в носках, чтобы избежать дискомфорта от тепла. Hyperslide Pods подключаются к приложению Hyperice по Bluetooth — через него можно настраивать температуру и вибрацию. Управлять можно и без приложения — с помощью кнопок на самих модулях.Одного заряда хватает примерно на час работы. Заряжаются модули через USB-C. Hyperslide будут доступны в двух цветах и 15 размерах. Модель поступит в продажу 29 сентября 2026 года, цена — $249 (примерно 19,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 27 июля 2026-го).Ася КарповаТехника19.04.2025Nike выпустила в продажу технологичные кроссовки Hyperboot с функцией массажа по цене $900 Их рекламная кампания началась во время Олимпийских игр 2024-го — обувь подарили атлетам для расслабления после тренировок. #новости #nike