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Данила Бычков
Техника

Nike представила Air Zoom Hyperslide — шлёпки с функциями подогрева и вибрации по цене в $249

Они предназначены для восстановления после тренировок.

Источник: Nike
Источник: Nike
  • Nike разработала Air Zoom Hyperslide вместе с компанией Hyperice, пишет Engadget. Это их вторая совместная модель — в апреле 2025 года они выпустили кроссовки Hyperboot с функцией массажа.
  • У Air Zoom Hyperslide будут съёмные модули Hyperslide Pods, которые крепятся к верхней части обуви с помощью магнитов. Они отвечают за вибрацию и подогрев. Всего доступно три режима вибрации и три уровня температуры — от 42,8°C до 47,2°C.
  • Производители рекомендуют использовать шлёпки в носках, чтобы избежать дискомфорта от тепла. Hyperslide Pods подключаются к приложению Hyperice по Bluetooth — через него можно настраивать температуру и вибрацию. Управлять можно и без приложения — с помощью кнопок на самих модулях.
  • Одного заряда хватает примерно на час работы. Заряжаются модули через USB-C. Hyperslide будут доступны в двух цветах и 15 размерах. Модель поступит в продажу 29 сентября 2026 года, цена — $249 (примерно 19,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 27 июля 2026-го).
Ася Карпова
Техника
Nike выпустила в продажу технологичные кроссовки Hyperboot с функцией массажа по цене $900

Их рекламная кампания началась во время Олимпийских игр 2024-го — обувь подарили атлетам для расслабления после тренировок.

Обувь весит 1,7 килограмма. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPp2gTnha56c%3Fsi%3DdIlyQbSf4FPqX0Q4&postId=1935938" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Seth Fowler</a>

#новости #nike

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