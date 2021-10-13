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Техника
Nazigul Jusupova

Apple разрабатывает AirPods, которые смогут измерять температуру тела и следить за осанкой — WSJ Статьи редакции

Также устройство можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

  • Компания не собирается выпускать такие наушники в ближайшее время, а может и вовсе свернуть проект, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с планами компании. В Apple отказались от комментариев.
  • Пока неизвестно, собирается ли Apple встраивать функции для улучшения слуха в AirPods или создаст слуховые аппараты на её основе.
  • Сейчас Apple уже разрабатывает прототипы AirPods, которые будут измерять температуру тела пользователя внутри уха. В сентябре издание писало, что компания собирается в 2022 году представить датчик температуры и давления в Apple Watch.
  • Чтобы определить, сутулится человек или нет, AirPods будет использовать датчики движения в наушниках, рассказали источники.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что новые функции расширят охват AirPods, так как в мире миллионы людей страдают от потери слуха, а многие датчики AirPods могут использоваться при создании слуховых аппаратов.

#новости #airpods

2312 просмотров
16 16 комментариев
11
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16 комментариев
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Александр Еремин

Логичнее было чтобы наушники преобразовывали внешнюю речь в серию комплиментов

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16
Андрей Мильнер

жаропонижающее больше не понадобится

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9
Вася Пражкин

следить за осанкой

при нарушении осанки наушники будут говорить: Не горбись, сука, а то Моргенштерна врублю на полную.

Ответить
5
Обратный ихтиандр

Беру!
Всё вокруг такое низкое, даже овощи для салата не могу порезать не сгорбившись

Ответить
1
Андрей Иванов

Apple разрабатывает AirPods которые лечат простату

Ответить
5
Шизоидная обезьяна

Ну тут скорее компактное, а может и нет, защищенное юсб хранилище подойдет больше

Ответить
1
kav

Знаменитый сабвуфер?)

Ответить
0
Максим Рощин

Пожалуй хватит на сегодня интернета…

Ответить
5
Дмитрий Котлин

Может измерять? Не? ред.

Ответить
2
Павел Ройкин

Как раз топ за свои деньги уже выпустили такие)))

https://4pda.to/2021/10/12/391721/naushniki_amazfit_powerbuds_pro_funktsii_fitnes_brasleta_i_anc_za_139/

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2
Alexandr

Был бы рад, если бы они смогли разработать наушники в которых слышно меня, а не все вокруг. Текущие AirPods пока не могут

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2
Alexandr Podkopai

Рубль за сто даю - Apple уже давно их разработала и будут выходить они несколько поколений добавляя каждую новую функцию)) ред.

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2
Бизнес советы

А когда такие наушники начнут проверять человека на заражение коронавирусом?

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2
Artyom

Током бить будут при неправильном положении спинки?

Ответить
2
Artemiy Shlesberg

Моя ставка на наушники с сетевым модулем а ближайшее время. Стриминг прямо в уши

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0
Владимир Соловьев

Колбаса будет под контролем.

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0
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