«Теле2» сменил тарифный план моей жене без ее согласия

Сегодня в 14-00 моей жене пришло на телефон смс от «Теле2» о том, что она якобы изменила свой прежний тариф «Мой разговор» (абонентская плата 230 или 250 рублей) на новый тариф «Везде онлайн» с абонентской платой 500 р ежемесячно + платные услуги, идущие с этим тарифом. Но жена тариф менять не планировала, старый тариф всем устраивал.