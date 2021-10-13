Apple разрабатывает AirPods, которые смогут измерять температуру тела и следить за осанкой — WSJ Статьи редакции
Также устройство можно будет использовать в качестве слухового аппарата.
- Компания не собирается выпускать такие наушники в ближайшее время, а может и вовсе свернуть проект, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с планами компании. В Apple отказались от комментариев.
- Пока неизвестно, собирается ли Apple встраивать функции для улучшения слуха в AirPods или создаст слуховые аппараты на её основе.
- Сейчас Apple уже разрабатывает прототипы AirPods, которые будут измерять температуру тела пользователя внутри уха. В сентябре издание писало, что компания собирается в 2022 году представить датчик температуры и давления в Apple Watch.
- Чтобы определить, сутулится человек или нет, AirPods будет использовать датчики движения в наушниках, рассказали источники.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что новые функции расширят охват AirPods, так как в мире миллионы людей страдают от потери слуха, а многие датчики AirPods могут использоваться при создании слуховых аппаратов.
Как раз топ за свои деньги уже выпустили такие)))
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