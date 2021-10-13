На второй осенней презентации могут рассказать о полном отказе от Intel в ноутбуках, а новых iPad ждать не стоит

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В сентябре компания показала новые iPhone и iPad, сейчас журналисты предполагают, что Apple представит AirPods, слухи о которых расходятся уже несколько месяцев, и MacBook на чипе M1X и mini-LED экраном.

Что говорят о новых устройствах.

AirPods 3 или AirPods Lite

Изначально запуск новых AirPods был запланирован на начало 2021 года, но был перенесен на осень.

Наушники будут представлять собой «смесь» из AirPods Pro и AirPods 2:

Получат дизайн AirPods Pro с короткой ножкой. Для управления воспроизведением и вызова Siri нужно будет сжимать наушник, а не тапать по нему.

Наушники останутся вкладышами без силиконовых амбушюр, а не затычками, как AirPods Pro.

Качество звука станет лучше, появится процессор Apple H1 как в AirPods Pro и система выравнивания давления внутри уха.

Кейс станет больше и будет по умолчанию поддерживать беспроводную зарядку.

Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что AirPods 3 не заменят AirPods 2 в линейке, а будут либо дороже их, либо стоить столько же, а цена на старую модель снизится.

Apple также работает над AirPods Pro 2, которые получат новые датчики отслеживания движения и могут быть выпущены в нескольких размерах. Но их анонс вероятно состоится только в 2022 году.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на Apple M1X

Apple находится на середине своего двухлетнего плана по переводу устройств с чипов Intel на собственные чипы Apple Silicon. Последними кандидатами на обновление по мнению журналистов становятся MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 — таким образом Apple переведёт всю линейку MacBook на свои чипы.

Концепт MacBook Pro на M1X

MacBook Pro 14 заменит 13,3-дюймовую модель — экран впишут в более компактный корпус, а боковые панели станут меньше. Дизайн может стать плоским, как в актуальный линейке iPhone 12-13, а с передней панели пропадёт надпись MacBook Pro — на неё не хватит места.

В MacBook Pro вернется HDMI, слот для чтения SD-карт, магнитный разъём MagSafe, а сенсорную панель Touch Bar из-за низкой популярности заменят на физические клавиши.

Экраны новых 14- и 16-дюймовых MacBook могут быть выполнены по технологии Mini-LED: они будут похожи на OLED-панели с глубоким черным цветом, повышенной яркостью и контрастностью. Также у Mini-LED дисплеев выше энергоэффективность.

Разрешение новых устройств может составить 3024x1964 и 3456x2234 соответственно — их упоминание нашли в исходном коде macOS Monterey.

Возможно, что дисплеи получат поддержку технологии ProMotion с переменной частотой обновления от 24 Гц до 120 Гц. Это поможет экономить энергию, когда не нужна высокая частота кадров, и получить плавность в прокрутке и играх.

Устройства получат новый чип Apple M1X с 10-ядерным процессором и 16- или 32-ядерным графическим ядром и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ и нескольких портов Thunderbolt. Производительность 14- и 16-дюймовых моделей будет на одном уровне.

Разрешение веб-камеры вырастет до 1080p, как в 24-дюймовом iMac.

В базовой версии Macbook Pro 14 и 16 будет 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ.

Стоимость 14-дюймовой модели будет сопоставима с мощной версией 13-дюймовой: около $1799 вместо $1299. Цена 16-дюймового MacBook Pro не изменится — от $2399.

Чего не ждать