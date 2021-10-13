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Техника
Евгений Делюкин

Самый большой MacBook Pro с экраном поярче и процессором M1X, новые AirPods — что Apple может показать 18 октября Статьи редакции

На второй осенней презентации могут рассказать о полном отказе от Intel в ноутбуках, а новых iPad ждать не стоит

17 17 комментариев
1809 просмотров

В сентябре компания показала новые iPhone и iPad, сейчас журналисты предполагают, что Apple представит AirPods, слухи о которых расходятся уже несколько месяцев, и MacBook на чипе M1X и mini-LED экраном.

Что говорят о новых устройствах.

AirPods 3 или AirPods Lite

Изначально запуск новых AirPods был запланирован на начало 2021 года, но был перенесен на осень.

Наушники будут представлять собой «смесь» из AirPods Pro и AirPods 2:

  • Получат дизайн AirPods Pro с короткой ножкой. Для управления воспроизведением и вызова Siri нужно будет сжимать наушник, а не тапать по нему.
  • Наушники останутся вкладышами без силиконовых амбушюр, а не затычками, как AirPods Pro.
  • Качество звука станет лучше, появится процессор Apple H1 как в AirPods Pro и система выравнивания давления внутри уха.
  • Кейс станет больше и будет по умолчанию поддерживать беспроводную зарядку.
  • Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что AirPods 3 не заменят AirPods 2 в линейке, а будут либо дороже их, либо стоить столько же, а цена на старую модель снизится.

Apple также работает над AirPods Pro 2, которые получат новые датчики отслеживания движения и могут быть выпущены в нескольких размерах. Но их анонс вероятно состоится только в 2022 году.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на Apple M1X

Apple находится на середине своего двухлетнего плана по переводу устройств с чипов Intel на собственные чипы Apple Silicon. Последними кандидатами на обновление по мнению журналистов становятся MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 — таким образом Apple переведёт всю линейку MacBook на свои чипы.

Концепт MacBook Pro на M1X
  • MacBook Pro 14 заменит 13,3-дюймовую модель — экран впишут в более компактный корпус, а боковые панели станут меньше. Дизайн может стать плоским, как в актуальный линейке iPhone 12-13, а с передней панели пропадёт надпись MacBook Pro — на неё не хватит места.
  • В MacBook Pro вернется HDMI, слот для чтения SD-карт, магнитный разъём MagSafe, а сенсорную панель Touch Bar из-за низкой популярности заменят на физические клавиши.
  • Экраны новых 14- и 16-дюймовых MacBook могут быть выполнены по технологии Mini-LED: они будут похожи на OLED-панели с глубоким черным цветом, повышенной яркостью и контрастностью. Также у Mini-LED дисплеев выше энергоэффективность.
  • Разрешение новых устройств может составить 3024x1964 и 3456x2234 соответственно — их упоминание нашли в исходном коде macOS Monterey.
  • Возможно, что дисплеи получат поддержку технологии ProMotion с переменной частотой обновления от 24 Гц до 120 Гц. Это поможет экономить энергию, когда не нужна высокая частота кадров, и получить плавность в прокрутке и играх.
  • Устройства получат новый чип Apple M1X с 10-ядерным процессором и 16- или 32-ядерным графическим ядром и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ и нескольких портов Thunderbolt. Производительность 14- и 16-дюймовых моделей будет на одном уровне.
  • Разрешение веб-камеры вырастет до 1080p, как в 24-дюймовом iMac.
  • В базовой версии Macbook Pro 14 и 16 будет 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ.
  • Стоимость 14-дюймовой модели будет сопоставима с мощной версией 13-дюймовой: около $1799 вместо $1299. Цена 16-дюймового MacBook Pro не изменится — от $2399.

Чего не ждать

  • В ближайшие несколько месяцев могут появиться обновлённые версии MacBook Air и Mac mini на базе M1X. Например, у Mac mini увеличат количество портов: появятся HDMI, Ethernet, USB 4 и два USB-A.
  • iMac с большим экраном. В линейке iMac всё ещё присутствует 27-дюймовое устройство на базе процессоров Intel. Вскоре Apple должна заменить и его на модель с Apple Silicon, как это произошло с 24-дюймовой моделью — но нет надёжных слухов о том, когда это произойдёт. Скорее всего, новый iMac с цветным редизайном и чипами Apple M1X покажут не раньше 2022 года.
  • Новые iPad Pro покажут не раньше 2022 года — их уже обновляли в этом году. Возможно, камеры и логотип на них будут перевернуты горизонтально, чтобы мотивировать пользователей чаще использовать их в альбомной ориентации. А Face ID переместят на другую грань, чтобы пользователи не закрывали пальцем камеры в горизонтальном режиме.
  • Mac Pro на базе Apple Silicon. Пока компания переводит компьютер на актуальные чипы Intel Xeon, но переход на свои процессоры затянется до 2022 года. Для Mac Pro Apple готовит отдельный высокопроизводительный чип с 20 или 40 процессорными ядрами и 64-128 графическими ядрами.
  • Новый монитор Pro Display XDR. В начале 2020 года Bloomberg предполагал, что Apple готовит новый монитор, который будет проще по характеристикам и дешевле Pro Display XDR. Он предназначен для обычных пользователей, а не для профессионалов.
  • Гарнитура смешанной реальности — её анонс и выход предполагается в 2022 году, считают аналитики Bloomberg.

#apple #macbook

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Andrew Shmig

Бл***, ну зачем заменять Touch Bar... это самая огненная вещь, которую я встречал.

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2
Artemiy Shlesberg

Затем же зачем убрали force touch. Народ не научился им пользоваться. Но они самы в этом виноваты

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5
Любопытный Артем

Когда покупал прошку 16, очень страдал, что нет опции без тачбара. Во-первых, я не смотрю на клавиатуру. Во-вторых, это чудо-изобретение может тупить, как выяснилось. В третьих, оно добавляет к стоимости, хотя оно мне не нужно низачем.

Суммируя все вышесказанное, хочется ликовать и кричать от счастья, что они решили выпилить тачбар. Если решили, конечно (узнаем скоро). Имхо, самая большая ошибка Эппла после Джобса. ред.

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0
Arthur Niazyan

За HDMI многие скажут спасибо. Те кто не обновлял прошку, кажется, 12-го года.

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0
Timur Malikin

В модели 16 года HDMI убрали, когда сделали бабочку клавиатуру. У меня 2015 года, он там еще есть.

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2
KINCH

Коммент-боль:
Сделайте вы уже все возможные в мире порты в круг, уже заебала эта ограниченность. Сделайте возможность установки любых приложений, программ и игр на эту залупу "красивенькую".

Только поэтому покупаю себе MSI, а хочу эпАл

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0
Valeryi Ozarnichuk

А кто мешает ставить любые игры и программы?

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1
Nikolay Schamberg

Microsoft, которая не хочет сделать не OEM-ную версию Windows для ARM, которую можно было бы самостоятельно установить

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0
Николай Синицын

С софтом вопрос решается с помощью буткэмпа

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0
Денис Файзулин

а буткамп работает на М1 ? ред.

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0
Обратный ихтиандр

Купи универсальный док.
Поставь винду на эпол.

Следующий…

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0
KINCH

Поставь винду на эпол.

Накуя мен тогда эпол? 😂

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0
Обратный ихтиандр

Винда на эпол лучше работает, чем на pc.
Ну и ты сам хотел ))

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0
KINCH

Не, мне тогда мсай с 11 виндой за глаза, да и мощнее они будут с видюхой нормальной. Хотя меня процики новые от эпл завлекают.

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0
Ivan Susanin

Но анонс ожидается не раньше первой половины 2022 года.

Не понял. Статья о том, что 18 октября представить могут. Причем первая половина 2022?

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0
Евгений Делюкин

Перенес в корректный раздел, спасибо

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0
Sergey Krupskiy

Наконец-то. Очень жду Pro 16 уже год треплю чтобы перейти сразу на ARM.

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0
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Евгений Делюкин
Самый большой MacBook Pro с экраном поярче и процессором M1X, новые AirPods — что Apple может показать 18 октября Статьи редакции

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