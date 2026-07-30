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Евгения Евсеева
Техника

Минпромторг разработал балльную систему для признания банковских и SIM-карт отечественными — CNews

Это может стимулировать использование российских микросхем, считают на рынке.

Источник:  Hippopx
Источник:  Hippopx
  • Минпромторг разработал проект постановления, который включает в реестр радиэлектроники SIM-карты, платёжные и другие смарт-карты, пишет CNews со ссылкой на документ.
  • В перечень планируют добавить пять категорий. Это карты для электронных билетов и систем контроля доступа, два вида SIM-карт — с поддержкой интероперабельной среды исполнения и без неё, платёжные карты и карты для хранения и обработки персональных данных.
  • Баллы будут начислять за использование российских микросхем, монтаж чипов, изготовление и соединение слоёв карты, печать заготовок, финальный контроль и разработку ПО.
  • Документ вступит в силу с момента опубликования, а балльные пороги начнут поэтапно вводить с 1 января 2027 года. Обычным SIM-картам потребуется набрать не менее 35 баллов, SIM-картам с интероперабельной средой — 40 баллов, платёжным картам — 70 баллов, носителям персональных данных — 80 баллов, картам электронных билетов и систем доступа — 90 баллов.
  • С 2029-го практически всем нужно набирать по 100 баллов. Для SIM-карт с интероперабельной средой это требование начнёт действовать с 2030 года.
  • По мнению одного из производителей электроники, цель постановления — «расчистить поле для отечественных производителей».

Математика расчётов баллов построена таким образом, что через два года набрать проходной балл можно будет только с кристаллом, сделанным на отечественной фабрике. В настоящее время такого рода кристаллы есть только у «Микрона».

один из производителей электроники
  • Попадание продукции в реестр радиоэлектроники даёт её производителям приоритет в госзакупках, а также позволяет рассчитывать на инвестиционные контракты и налоговые льготы.

#новости #радиоэлектроника

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