Apple продлила до октября 2022 года программу замены AirPods Pro с потрескивающим звуком Статьи редакции
Сдать наушники можно в любом авторизованном сервисном центре Apple.
- Apple на год продлила срок действия программы замены наушников. Проблемы могут возникнуть у устройств, произведённых до октября 2020 года.
- Заменить можно наушники с потрескивающим звуком и пропаданием низких частот или усилением фоновых звуков во время шумоподавления. Компания заменит один или оба наушника с дефектами, корпус останется прежним.
- Пользователи жаловались на AirPods Pro с момента их появления в ноябре 2019 года. Сначала компания предлагала обновить устройства и проверить подключение. После выпустила обновление прошивки. В октябре 2020 года Apple признала проблему и запустила программу замены устройств.
1 — Шумоподавление действует только низкие частоты.
Не имеет ничего общего с шумоподавлением, которое используется в микрофонах для работы.
2 — Почему то никто не пишет про тему, что в режиме шумоподавление у многих начинает болеть голова.
Если загуглить тему «AirPods головные боли», то можно найти множество подтверждений, что у людей болит голова от них.
3 — Выскальзывают из ушей. Видимо нужны волосатые уши, чтобы держались хорошо.
Это второй европейский город для компании.
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