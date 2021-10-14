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Техника
Маша Цепелева

Apple продлила до октября 2022 года программу замены AirPods Pro с потрескивающим звуком Статьи редакции

Сдать наушники можно в любом авторизованном сервисном центре Apple.

  • Apple на год продлила срок действия программы замены наушников. Проблемы могут возникнуть у устройств, произведённых до октября 2020 года.
  • Заменить можно наушники с потрескивающим звуком и пропаданием низких частот или усилением фоновых звуков во время шумоподавления. Компания заменит один или оба наушника с дефектами, корпус останется прежним.
  • Пользователи жаловались на AirPods Pro с момента их появления в ноябре 2019 года. Сначала компания предлагала обновить устройства и проверить подключение. После выпустила обновление прошивки. В октябре 2020 года Apple признала проблему и запустила программу замены устройств.

#новость #apple #airpods

1299 просмотров
16 16 комментариев
4
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16 комментариев
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Artyom Lantratov

НАКОНЕЦ-ТО!!!! Я именно тот счастливчик с одним наушником с такой проблемой

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3
Mike Espoo

А сдать их случайно нельзя?
С удовольствием бы вернул назад.

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2
Bot Fabric

Зачем? Что не понравилось? На мой взгляд они идеальные

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1
Mike Espoo

1 — Шумоподавление действует только низкие частоты.
Не имеет ничего общего с шумоподавлением, которое используется в микрофонах для работы.
2 — Почему то никто не пишет про тему, что в режиме шумоподавление у многих начинает болеть голова.
Если загуглить тему «AirPods головные боли», то можно найти множество подтверждений, что у людей болит голова от них.
3 — Выскальзывают из ушей. Видимо нужны волосатые уши, чтобы держались хорошо.

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1
Vilent

Они во всем идеальны, но звук перестаёт казаться идеальным после прослушивания одной песни например на sennheiser momentum 2.

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0
Владимир Шестаков

Тот случай, когда репутация компании важнее убытков. Представляю, какое разочарование было у тех, кто купил такую дорогую вещь с браком

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2
Алесей Кожевников

Ну и правильно, когда такие дорогостоящие вещи покупаешь, то рассчитываешь на должное качество. В целом, никто не застрахован от каких-то неполадок и радует что компания относится ответственно к собственным недочётам

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2
Алексей Ткачук

Такая же хрень с левым наушником, вау, пойду менять

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1
Michael Wylsakom

начал читать заголовок и уже подумал, что презентацию перенесли на следующий год

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0
Alex Shevchenko

😂

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0
Александр Комков

3 меняли наушники в сц из-за треска во время разговора, так все и осталось, но после обновления наушников до версии 4A400 эта проблема исчезла!

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0
Bender Rodriguez

летом были хрипы у одного наушника, без проблем поменяли, я даж не ожидал, думал скажут что вы их утопили или не чистили

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0
Нина Сопова

а что делать тем, у кого такие беды с микрофоном самого айфонаобновления и тд не помогли, ужасный треск через раз, причем когда несу в сервисный центр его никогда не бывает, а когда включаю голосовые которые невозможно слушать, разводят руками, мол сейчас то всё нормально

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0
caracalla caracalla

А для этого обязательно предъявлять чек, коробку и тд?

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0
Олег Матвеенко

А как в рф сдать? У меня правый трескает как раз

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0
Александр Какорин

хз купил на старте проблем не было ни разу.

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–1
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