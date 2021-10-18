Бывший вице-президент подразделения Windows в Microsoft Стивен Синовски вспоминает прошлое перед новой презентацией Apple.

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В Twitter-треде Синовски рассказал, почему ровно 30 лет назад Apple PowerBook «переопределил» категорию портативных ПК и в чём состояла его инновационность.

1990-1991 годы были пиком «олдскульной» Apple во многих отношениях. Доля компьютеров Mac по всему миру составляла 13% — это лучший результат за всю историю компании. Всего в тот период продали 2,1 млн Mac и 14,4 млн ПК.

Портативные ПК практически не продавались, в год покупали около 300-400 тысяч устройств. Проблема заключалась в том, что они никому не были нужны: маломощные и дорогие, в среднем стоили около $5000 в 1990 году.

Американские производители компьютеров столкнулись с проблемой миниатюризации, большими затратами и другими сложностями. Страной миниатюризации стала Япония — в частности, компания Sony. Многие в США боялись японского доминирования в электронике, включая компьютеры.

Но появилась компания Compaq в Техасе и построила бизнес на клонах ПК — на эту тему Синовски советует посмотреть сериал «Остановись и гори». Compaq создала портативный компьютер в форм-факторе «ланчбокс», который понравился страховым агентам и другим специалистам.

Compaq LTE

Компания выпустила Compaq LTE в 1989 году — и устройство стало хитом. Оно весило всего 3,1 кг, его быстро обновили на Intel 286, а затем 386. Внутри него — экзотическая NiMh-батарея весом 1,3 кг, которая держала заряд два-три часа.

Стив Балмер обычно возил с собой три-четыре запасных батареи и расходовал их все во время долгих перелётов в Европу.

Тут встречались две проблемы, пишет Синовски.

Во-первых, Windows была ужасной для портативных ПК. Система не понимала, как управлять питанием устройства и не показывала статус подключения к интернету, а для настройки использовали AUTOEXEC, с которым «делали всякие безумные вещи».

Вообще, Windows мало кто использовал тогда — в основном предпочитали Lotus 1-2-3, WordPerfect и DOS, отмечает бывший вице-президент Microsoft.

Вторя проблема — у Windows-ноутбуков не было указывающего устройства. Так как никто не пользовался Windows, в ноутбуках мышь тоже отсутствовала.

На помощь пришла небольшая команда Microsoft по разработке устройств, куда входил Пол Аллен, а также Logitech и другие. В итоге Microsoft создала ужасный трекбол, который буквально свисал сбоку, цепляясь куда ни попадя, пишет Синовски.

Более того, команда разработала и детскую версию.

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Индустрия ПК экспериментировала с разными вариантами мышей.

Compaq добавила к LTE трекбол, монтируемый на экран.

IBM представила красный джойстик.



Dell разработала и джойстик, и трекбол.



А Microsoft совершенствовала свой трекбол.



В это же время портативные устройства Apple находились в кризисе. Одновременно с Compaq LTE компания выпустила Apple Mac Portable, который весил более 6,8 кг и был «огромным чудовищем», сопоставимым с Toshiba T1000 с DOS.

Mac Portable

Apple нуждалась в перезагрузке мобильного подразделения — Compaq LTE оказался успешен ровно настолько, насколько оказался ужасен Mac Portable. С ним было множество проблем, самая большая — компания торопилась.

Apple была сильна, но экосистема ПК развивалась очень быстро. Основной мантрой того времени называли «Time to Market» (время выхода на рынок).

Ещё одна проблема, с которой столкнулась Apple, — отсутствие сформированной команды промышленных дизайнеров. В компании работало всего пять специалистов, а 90% штата составляли подрядчики.

Промышленный дизайнер Роберт Бруннер работал подрядчиком, пока в 1989 году не принял приглашение Apple возглавить группу промышленного дизайна в новом проекте.

Команда приступила к работе в очень сжатом графике — дизайн стал ключевой частью устройства. До этого продукты Apple считались «совершенными».

Таймлайн разработки PowerBook

Интересной дизайнерской задачей стал трекпад, а прорывной идеей — добавить подставку для ладоней и переместить клавиатуру вверх, пишет Синовски.

Это было рискованно, потому что могло сделать устройство больше, но дизайнеры говорили: так можно дать «ощущение большей компактности».

Дизайнерские решения и усилия по уменьшению габаритов привели к созданию революционного и культового дизайна, отмечает Синовски. А за счёт целостности «железа» и софта Powerbook стал впечатляющим.

Прочный, эргономичный дизайн, отличный вес и расположенный по центру трекбол делают переноску и использование PowerBook лёгкой задачей. Возможности факса тесно интегрированы с ПО и просты в использовании. А ПО для удаленного подключения к сети имеет превосходные функции безопасности. из отзывов на MacBook в прессе

После выхода устройства продуктовая команда полностью укомплектовалась изнутри — модели Powerbook 140 и будущие ноутбуки Apple разрабатывала уже своими силами. Также компания наладила сотрудничество с Sony для выпуска базовой модели PowerBook 100.

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Изначально первый PowerBook должен был стать «заглушкой», быстро выброшенной на рынок. Но за первый год его купили 400 тысяч человек, а выручка от продаж составила $1 млрд.

Хотя поклонники Apple и стимулировали продажи PowerBook, их сообщество не росло: каждый владелец Mac покупал PowerBook, а новых покупателей Mac не прибавлялось.

В течение следующих нескольких лет Apple выпускала инновационные устройства на чипах PowerPC. ПК не мог догнать их по портативности в течение около 20 лет, вплоть до ультрабуков на Windows 7.

PowerBook были лучше ПК в «железе» и софте, но проигрывали в сырой производительности по мере развития операционных систем.

А затем произошёл переход на Intel и выпуск MacBook Air. И неважно, что много ПК на рынке компактнее или легче, они тоже помещались в жёлтый конверт. Но Apple добилась значительных улучшений в операционной системе, и, как в случае с PowerBook, переопределила форм-фактор, считает Синовски.