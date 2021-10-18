Вкратце: два MacBook с MagSafe, HDMI-портом и чёлкой, новые чипы M1 Pro и M1 Max, а также AirPods 3 — анонсы Apple Статьи редакции
Коротко о главных анонсах.
18 октября Apple провела вторую онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Музыка
- Новый тариф в подписке Apple Music — Voice Plan, который даёт доступ к музыке только через голосовые запросы Siri. Стоит $4,99 в месяц, на старте не будет доступен в России.
- В Apple Music появятся плейлисты под разные ситуации.
- Представлены новые цвета колонки HomePod mini. В России колонка не продаётся.
AirPods 3 поколения — в новом дизайне
- Наушники поддерживают «пространственное аудио» и объёмный звук Dolby Atmos, которые есть в AirPods Pro и AirPods Max. Шумоподавления нет.
На 20% дольше работают от заряда, чем AirPods 2 — до 6 часов. Аккумулятор обеспечит до 30 часов, быстрая зарядка зарядит на час прослушивания музыки за 5 минут.
- Новая система микрофонов.
- Новый дизайн в стиле AirPods Pro.
- Защита от воды и пота.
- Адаптивный эквалайзер.
- Поддержка MagSafe в кейсе.
- Стоимость — 16 490 рублей. Цена на AirPods 2 снизится до 12 490 рублей, а в комплекте с AirPods Pro кейс с поддержкой MagSafe, стоимость наушников — 24 990 рублей
- Предзаказ AirPods 3 с 18 октября. Заказ можно оформить с 18 октября, в продаже устройство появится 26 октября.
Новый чип M1 Pro для Mac
- Пропускная способность памяти до 200 ГБ/сек.
- До 10 процессорных ядер и до 16 графических. Производительность графики в 2 раза выше, чем в M1, производительность CPU — на 70%.
- Аппаратная поддержка видео в высоком качестве ProRes.
- Поддержка до 32 ГБ объединённой памяти.
Чип M1 Max для Mac
- Пропускная способность памяти до 400 ГБ/сек..
- Поддержка до 64 ГБ объединённой памяти.
- 32-ядерный графический чип в четыре раза быстрее, чем у M1.
- Аппаратное ускорение ProRes.
По утверждению Apple новые чипы более, чем вдвое превосходят аналоги на ПК — они работают быстрее, а потребляют меньше энергии.
Новые MacBook с MagSafe, чёлкой и старыми портами — на M1 Pro и M1 Max
- Вернулся HDMI-разъём, слот для SD-карт и магнитная зарядка MagSafe. MacBook будет поддерживать зарядку и через другие порты.
- Два размера экрана — 14,2 дюйма и 16,2 дюйма.
- Новый дисплей Liquid Retina XDR на базе mini-LED с поддержкой TrueMotion (переменной частоты обновления до 120 Гц) и HDR. 1000 нит базовой яркости и 1600 нит в пике. Контрастность 1000000:1
- Рамки по бокам меньше на 26%, сверху — на 60% (без учета чёлки).
- Система охлаждения состоит из двух вентиляторов, но их не слышно даже при высокой нагрузке, утверждает Apple.
- Новая аудиосистема из 6 динамиков — самая мощная в ноутбуках, по утверждению Apple. На 70% больше басов. Поддержка Dolby Atmos.
- Три микрофона «студийного качества».
- TouchBar заменен на ряд физических клавиш с большим ходом.
- В максимальной версии MacBook будет доступно 64 ГБ объединенной памяти.
- Скорость нового SSD — до 7,4 ГБ/с.
- Быстрая зарядка — 50% за 30 минут.
- 14-дюймовая модель может воспроизводить видео до 17 часов, 16-дюймовая — до 21 часа.
- 1080p-камера в вырезе экрана получает в два раза больше света.
- Поддержка до трех внешних мониторов одновременно.
Цены:
- 14-дюймовая версия на M1 Pro — от 189 990 рублей.
- 16-дюймовая версия на M1 Pro — от 234 990 рублей.
- 16-дюймовая версия на M1 Max — от 334 990 рублей.
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