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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: два MacBook с MagSafe, HDMI-портом и чёлкой, новые чипы M1 Pro и M1 Max, а также AirPods 3 — анонсы Apple Статьи редакции

Коротко о главных анонсах.

19 19 комментариев
5542 просмотров

18 октября Apple провела вторую онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Материал обновляется по ходу презентации в реальном времени. Если вы хотите прочитать сразу обо всех анонсах — добавьте материал в закладки и вернитесь к нему после окончания презентации.

Музыка

  • Новый тариф в подписке Apple Music — Voice Plan, который даёт доступ к музыке только через голосовые запросы Siri. Стоит $4,99 в месяц, на старте не будет доступен в России.
  • В Apple Music появятся плейлисты под разные ситуации.
  • Представлены новые цвета колонки HomePod mini. В России колонка не продаётся.

AirPods 3 поколения — в новом дизайне

  • Наушники поддерживают «пространственное аудио» и объёмный звук Dolby Atmos, которые есть в AirPods Pro и AirPods Max. Шумоподавления нет.

  • На 20% дольше работают от заряда, чем AirPods 2 — до 6 часов. Аккумулятор обеспечит до 30 часов, быстрая зарядка зарядит на час прослушивания музыки за 5 минут.

  • Новая система микрофонов.
  • Новый дизайн в стиле AirPods Pro.
  • Защита от воды и пота.
  • Адаптивный эквалайзер.
  • Поддержка MagSafe в кейсе.
  • Стоимость — 16 490 рублей. Цена на AirPods 2 снизится до 12 490 рублей, а в комплекте с AirPods Pro кейс с поддержкой MagSafe, стоимость наушников — 24 990 рублей
  • Предзаказ AirPods 3 с 18 октября. Заказ можно оформить с 18 октября, в продаже устройство появится 26 октября.

Новый чип M1 Pro для Mac

  • Пропускная способность памяти до 200 ГБ/сек.
  • До 10 процессорных ядер и до 16 графических. Производительность графики в 2 раза выше, чем в M1, производительность CPU — на 70%.
  • Аппаратная поддержка видео в высоком качестве ProRes.
  • Поддержка до 32 ГБ объединённой памяти.

Чип M1 Max для Mac

  • Пропускная способность памяти до 400 ГБ/сек..
  • Поддержка до 64 ГБ объединённой памяти.
  • 32-ядерный графический чип в четыре раза быстрее, чем у M1.
  • Аппаратное ускорение ProRes.

По утверждению Apple новые чипы более, чем вдвое превосходят аналоги на ПК — они работают быстрее, а потребляют меньше энергии.

Новые MacBook с MagSafe, чёлкой и старыми портами — на M1 Pro и M1 Max

  • Вернулся HDMI-разъём, слот для SD-карт и магнитная зарядка MagSafe. MacBook будет поддерживать зарядку и через другие порты.
  • Два размера экрана — 14,2 дюйма и 16,2 дюйма.
  • Новый дисплей Liquid Retina XDR на базе mini-LED с поддержкой TrueMotion (переменной частоты обновления до 120 Гц) и HDR. 1000 нит базовой яркости и 1600 нит в пике. Контрастность 1000000:1
  • Рамки по бокам меньше на 26%, сверху — на 60% (без учета чёлки).
  • Система охлаждения состоит из двух вентиляторов, но их не слышно даже при высокой нагрузке, утверждает Apple.
  • Новая аудиосистема из 6 динамиков — самая мощная в ноутбуках, по утверждению Apple. На 70% больше басов. Поддержка Dolby Atmos.
  • Три микрофона «студийного качества».
  • TouchBar заменен на ряд физических клавиш с большим ходом.
  • В максимальной версии MacBook будет доступно 64 ГБ объединенной памяти.
  • Скорость нового SSD — до 7,4 ГБ/с.
  • Быстрая зарядка — 50% за 30 минут.
  • 14-дюймовая модель может воспроизводить видео до 17 часов, 16-дюймовая — до 21 часа.
  • 1080p-камера в вырезе экрана получает в два раза больше света.
  • Поддержка до трех внешних мониторов одновременно.

Цены:

  • 14-дюймовая версия на M1 Pro — от 189 990 рублей.
  • 16-дюймовая версия на M1 Pro — от 234 990 рублей.
  • 16-дюймовая версия на M1 Max — от 334 990 рублей.

#apple #macbook #airpods

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19 19 комментариев
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19 комментариев
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Привычный хот-дог

M1 Pro - это просто убийца!!!

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5
Привычный хот-дог

Ууу, а M1 Max - это убийца убийцы

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13
Котов Харитон

Хорошая шутка)))

Ответить
–2
Даниил Пискурёв
Ответить
3
Altan Nadvidov

Зачем все это было,если вернули старый дизайн и порты?

Ответить
3
Привычный хот-дог

Началось ред.

Ответить
2
Котов Харитон

Заканчивай)))

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Потом скажешь как прошло

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Почему трансляции от Эпл до сих пор бесплатные

Ответить
2
Вадим Скворцов

ммм макбук с чёлкой, вкусно (нет)

Ответить
1
Илья Кириенко

Коротко о новых маках:

Ответить
1
Григорий Догонин

200к в базе?)

Ответить
1
Deon

саммари: В России итоги презентации пока не представлены

Ответить
0
Иван Малахов

Дорого- но так хочется.
А кредит дают если у тебя 2 почки ?

Ответить
0
_AntidotFire_

зачем кредит, если есть лишняя почка.... а, да, и кредит...

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0
oktyabr

Коробка продается отдельно в целях сохранения окружающей среды
Хорошая работа, Тим Cook 👍😎

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0
Pink Panther is Alive

Боже, какой неудачный дизайн... ред.

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0
Глеб Серебренников

Наконец-то и правда эмэйзинг

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0
Андрей Пронин

А где обновление Mac mini ?)

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0
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