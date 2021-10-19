Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на собственном процессоре Статьи редакции
В России, как обычно, не продаются.
Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor в августе и тогда же показала их дизайн и доступные расцветки. Теперь компания рассказала подробности о характеристиках.
Pixel 6 Pro получит слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц и три камеры на задней панели: широкоугольную, сверхширокоугольную и телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом.
У Pixel 6 — экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Оба смартфона поддерживают Android 12. В дисплеи встроен сканер отпечатков пальцев, есть поддержка технологии Always On Display.
Основная особенность смартфона — собственный процессор Tensor, над которым Google работала четыре года. Они поддерживают распознавание речи, Google называет его «лучшим на своих смартфонах».
Экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с защитой от воды, пыли и царапин. Устройство получит поддержку обновлений Android в течение пяти лет.
Стоимость смартфонов — $599 (около 42 тысяч рублей) за Pixel 6 и $899 (около 63 тысяч рублей) за Pixel 6 Pro. В России смартфоны от Google не продаются.
Особенно кайф - бордюр сзади. Я вообще не ебу, что стало с дизайнерами в современном мире. То монобровь, то такие выпирающие убожества. Ну, не можешь ты блок камер сделать в уровень, увеличь общую толщину девайса, а свободное место займи батареей (пользователи только спасибо скажут). Нет, нужно вфигачить убожество.
Идёт путём 888 снапа, жду разбор от Аргумента по чипу с тестами, а так - удвоение мощных ядер, но упрощение рабочих ядер и точно такие же экономичные ядра, что и у 888, собственный ML, который ещё в 2015 году тестировали, кому интересно с чего пошло (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_Google)
Ну и графическую часть выполнили им Самсунг судя по всему, короче, напрасный хайп, опять гугл ушёл чисто в ML Технологии и забил на инженерную часть
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Зависит от прошивки - для вычислительной фотографии важнее софт, а не линзы.
Я не видел андроидов, у которых зум переключался бы "бесшовно" между модулями камеры, как у айфона - у G21 Ultra за $$$ при зуме изображение дергается. Стабилизация видео у андроидов не лучше и качество звука при записи на концертах.
Андроиды (21U и 1+) высветляют искусственно фото очень, сразу лезут артефакты - у айфона шумы есть, но это лучше и картинка естественная, но есть блики всегда.
Для инстаграма в принципе без разницы)
У меня был пиксель 4а 5г и 5 - 6 интересен по дизайну, но основным телефоном с 2009 года айфон.
Про персонализацию рекламы не слышали не? Лишь бы говна на вентилятор набросить.
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В некоторых регионах — с 23 октября.