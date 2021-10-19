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Техника
Евгения Евсеева

Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на собственном процессоре Статьи редакции

В России, как обычно, не продаются.

81 81 комментарий
4675 просмотров

Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor в августе и тогда же показала их дизайн и доступные расцветки. Теперь компания рассказала подробности о характеристиках.

Вкратце: все детали о Google Pixel 6 и чипе…
Характеристики, возможности и цены новых смартфонов Google.
vc.ru
Google 

Pixel 6 Pro получит слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц и три камеры на задней панели: широкоугольную, сверхширокоугольную и телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом.

У Pixel 6 — экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Оба смартфона поддерживают Android 12. В дисплеи встроен сканер отпечатков пальцев, есть поддержка технологии Always On Display.

Основная особенность смартфона — собственный процессор Tensor, над которым Google работала четыре года. Они поддерживают распознавание речи, Google называет его «лучшим на своих смартфонах».

Экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с защитой от воды, пыли и царапин. Устройство получит поддержку обновлений Android в течение пяти лет.

Стоимость смартфонов — $599 (около 42 тысяч рублей) за Pixel 6 и $899 (около 63 тысяч рублей) за Pixel 6 Pro. В России смартфоны от Google не продаются.

#новость #pixel #google

81 81 комментарий
1
26
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81 комментарий
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Igor Chimbur

Цена кайф, камеры космос, цвета и дизайн космос. Интересней любого флагмана 2021 года. ред.

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25
Александр Наркутский

Размеры только лопатные, что за тренд такой( Сделали бы 6 и 6.7 тогда, всем бы угодили

Ответить
9
Kirill Sushilnikov

Поддерживаю. Никак не думал, что планшет в джинсах носить буду.

Ответить
1
Александр Смирнов

Так бывает, что в джинсах ничего крупного не носишь ))

Ответить
2
Pavel Voronkov

Надо смотреть, что там за 6,4 может как мои 5,1.

Ответить
0
Mike Kosulin

Если бы

Ответить
1
Anton Ryabyh

Это что, какой-то сервис по сравнению размеров телефонов?

Ответить
0
Pavel Voronkov

😭😭😭😒

Ответить
0
Наталья Фомина

Не думаю что такое появится, могут нахлынуть любители яблок и написать о том что взяли идею эпл ред.

Ответить
0
Mike K

будто больше идей друг у друга не пиздили

Ответить
0
Mikhail

Что-то только их не видно, в отличии от андройдодрочеров в каждой новости про айфоны

Ответить
–2
Андрій Заметалов

В смысле их не видно, ты же в каждой новости рассказываешь про то, как тебе пофиг на Андроиды. :)

Ответить
0
BearStrikesBack

Особенно кайф - бордюр сзади. Я вообще не ебу, что стало с дизайнерами в современном мире. То монобровь, то такие выпирающие убожества. Ну, не можешь ты блок камер сделать в уровень, увеличь общую толщину девайса, а свободное место займи батареей (пользователи только спасибо скажут). Нет, нужно вфигачить убожество.

Ответить
2
Константин

Это не дизайнеры, это попытка сделать тонкий девайс. Пока против правил оптики не попрешь и не получается сделать камеру такую чтобы не выпирала, но при этом фоткала как проф инсрумент

Ответить
3
Виктор Булов

Почему нельзя в России официально продавать?

Ответить
6
Степан Фадеев

Больше заморочек, чем прибыли.

Ответить
1
Aleksandr Talalaev

Да и в США это скорее имиджевый продукт, меньше 5% рынка (от ~2 до 4), пытаются задавать тренды в андроид среде. Не факт ещё что даже санкционный Хуавей там обошли.

Ответить
0
Михеева Ольга

Честно сказать всё равно на его характеристики, я как маленькая девочка влюбилась в этот дизайн

Ответить
4
Мишина Злата

Думаю, тут будут ещё люди кто разделят ваши эмоции, по фотографиям телефон интересный

Ответить
1
Деловой паук например

Сначала удивился что девчонкам заходит такой дизайн, а потом понял почему, он же выглядит как пудреница.
И полутона все такие же.

Молодцы гугл, наконец сделали женский телефон
Поздравляю 👍🏼

Ответить
–1
Руководитель отдела выдр

"собственный процессор Tensor"

Представляю, сколько там закладок, чтобы следить за человеками. Больше чем в М1.

Ответить
2
Деловой паук например

Эпловская подача графики, забавно ))

Ответить
4
Игорь Петрашевский

Стекло с аж с защитой от воды и пыли - это они с козырей, конечно, зашли.

Ответить
2
Mix Max

Экран хоть AMOLED, или для бедных?

Ответить
0
One Harm

для бледных

Ответить
5
Александр Смирнов

а для темных что??

Ответить
0
Pavel Voronkov

У Google Amoled был ещё в 2011 и 2012 году

Ответить
1
Sergey Klochko

а какие-то из пикселей разве продавались в россии? к чему приписка про "не продается" без слова традиционно?

Ответить
1
Kirill Kulagin

Нексусы продавались, хоть они и не относятся к пикселям напрямую, все равно это были телефоны от Гугла.

Ответить
2
Sergey Klochko

про нексусы разговора не было :)
я уже который год гадаю какая из религий запрещает гуглам продавать их в россии.

Ответить
1
Илья Шишкунов

Просто дополню про процессор

Ответить
1
Илья Шишкунов

https://www.androidauthority.com/google-tensor-vs-snapdragon-888-3025332/

Ответить
1
Илья Шишкунов

Идёт путём 888 снапа, жду разбор от Аргумента по чипу с тестами, а так - удвоение мощных ядер, но упрощение рабочих ядер и точно такие же экономичные ядра, что и у 888, собственный ML, который ещё в 2015 году тестировали, кому интересно с чего пошло (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_Google)
Ну и графическую часть выполнили им Самсунг судя по всему, короче, напрасный хайп, опять гугл ушёл чисто в ML Технологии и забил на инженерную часть

Ответить
0
Nick Chernykh

да многие и не заметят. Надо же постить в инсту и ток тик. А этого хватит за глаза. Геймеры видимо не ЦА телефона, а инстасамки любят яблоко.

Ответить
3
Илья Шишкунов

С геймерами не факт, что всё будет плохо, мы пока не видели их систему охлаждения при новом дизайне, плюс они удвоили мощные ядра, а вот оптимизация под приложения будет забавной для погромистов + автономность под вопросом

Ответить
0
Nick Chernykh

ML просто научится глушить все неактивное, как это делает самсунг например. Я про автономность. В целом какая-то странная гонка запилить свой процессор всем. МТС лет через сто тоже опомнится и выпустит релиз о процессоре.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Да нет, гонка тут оправдана, просто посчитали наконец-то риски от монополизации технологий, вот смотри как ARM всем миром от сделки с Nvidia держат

Ответить
1
Илья Шишкунов

Учитывая, что Снап 888 и 2100 Экс обосрались, то не жду ничего хорошего в плане автономности и работы под нагрузкой, но обычным пользователям сойдёт думаю

Ответить
1
Andrey Uglev

А что за Аргумент?

Ответить
0
Tim Ron

Ютуб-канал argument600

Ответить
1
Данил Нагорный

Опять в России не продается(

Ответить
0
Илья Шишкунов

А ещё в Уганде не продаётся (

Ответить
3
One Harm

Жаль, что Google планшеты перестал делать, а на чистом Android появилась только Nokia T20 и та на 10" и с бюджетным процессором Unisoc T610

Ответить
1
Todd

согласен, мир андроид планшетов проклят :( не хочется вписываться в лагодром от самсунга или урезки от Huawei

Ответить
0
Duplles toy

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1
Andy Lenty

Чё там с ШИМом?

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1
Alexey Tykhonov

amoled

Ответить
0
Руководитель отдела выдр

Если в России не продается, то и цена такой точно не будет. Будет как с новыми Макбуками на М1 Макс/Про — +30 +50% к цене.

Ответить
0
Александр Куркин

Вполне себе по адекват цене продают текущие пиксели. Да, первые пару месяцев барыги делают бешеную наценку, если хочется взять на старте – заказывать через посредников из США, по цене выходит вполне себе выгодно (доплатить за растаможку и доставку)

Ответить
2
Pavel Voronkov

Изначально да, после НГ будет примерно в указанные цены.
Простую 6ку с 256гб за 55к взял бы с радостью.

Ответить
0
Игорь Ромин

+30-50? На сайте в US регионе цена 2500 за 16" это без налогов, если из нашей вычесть налоги то выйдет 193к против 172, т.е наценка 10%. При этом наша цена соответствует стандартной цене в евро регионе

Ответить
0
Todd

через Бандерольку можно взять будет

Ответить
0
Rownie

Пиксель лучший андроид телефон все таки , дизайн конечно спорный но думаю в чехле все равно будет как все телефоны. Ждем тесты с iphone , скорее всего будет на уровне или лучше по фото и видео. ред.

Ответить
0
Nick Chernykh

чем лучше? Можно как-то объективное сравнение увидеть?

Ответить
0
Rownie

тестов в ютубе полно , по камере наглядно видно что часто каждое поколение было на уровне или лучше. по юзабилити все просто и быстро без лишних оболочек. советую купить любой пиксель от 2 до 5 чтобы понять ред.

Ответить
3
Nick Chernykh

возможно нужно купить, но меня флагманы самсунга более чем устраивают, а если была бы Люмия на винде с развитием, то я бы и не смотрел ни в сторону (для меня) гавнояблока, так и в сторону гавно андройда, хотя он заметно лучше стал.

Ответить
1
Mikhail

У меня pixel 4, пользоваться им неприятно. Самсунги и то лучше

Ответить
1
Dima Kalinov

Зависит от прошивки - для вычислительной фотографии важнее софт, а не линзы.
Я не видел андроидов, у которых зум переключался бы "бесшовно" между модулями камеры, как у айфона - у G21 Ultra за $$$ при зуме изображение дергается. Стабилизация видео у андроидов не лучше и качество звука при записи на концертах.
Андроиды (21U и 1+) высветляют искусственно фото очень, сразу лезут артефакты - у айфона шумы есть, но это лучше и картинка естественная, но есть блики всегда.
Для инстаграма в принципе без разницы)
У меня был пиксель 4а 5г и 5 - 6 интересен по дизайну, но основным телефоном с 2009 года айфон.

Ответить
1
Igor Chimbur

Не видел айфонов, которые бы не желтили фото и не заваливали бы тени в черную дыру при съемке в ночном режиме. Так что по фото ниразу не лучше.

Ответить
1
Dima Kalinov

13 не желтит, 11 про желтил - было дело. Тени вроде норм.
Никто же не ждёт, что 4к видео на телефоне будут такие же как на Блэкмэджик.

Ответить
0
Alexander Usupov

Фото - возможно

Видео к сожалению всасывает даже у Самсона, не говоря про Яблочки

Ответить
0
Daniel Kovekh

Не красиво и неудобно смотреть фильмецы

Ответить
0
_AntidotFire_

каким образом неудобно смотреть, если экран то обычный?

Ответить
1
Gleb K

Почему в России не хотят продавать?

Ответить
0
Деловой паук например

РКН арестует тираж за долги.

Ответить
1
Denis Gritsenko

Жалко, что лопата. Мне и 5 великоват, а 6 вообще гигант

Ответить
0
StepanCapusta

Как бывшего владельца Pixel, меня интересуют три вещи: как долго держит и живёт аккумулятор, корректно ли работает GPS, и есть ли возможность установить запись разговоров.
Старый Pixel очень нравился, особенно камера. Но вот эти три недостатка все портили. ред.

Ответить
0
Todd

Владел 2, 2XL, 4a 5g. Проблемы с аккумом были только на 2-ке (не XL), но он там был сам по себе мелкий. С GPS проблем не припоминаю.

Ответить
0
Никита Лобанов

Не плохо так на эпл замахнулись. Осталось подождать реакцию эпло***еров

Ответить
0
Саша Марфицин

Боюсь представить, какая мощь будет у таких камер в сочетании с алгоритмами Гугла

Ответить
0
Игорь Петрашевский

Не более той, что выжимает сенсор. Это самое слабое звено и обработка нейросетями в непонятных ситуациях погоды не сделает.

Ответить
0
Todd

Жаль
диагонали большие :( Круто что гугл уволил тех долбоебов, которые придумали Pixel 3, 4. 5ая версия была работа над ошибками. 6ка отличный вход в Premium :)

p.s: сейчас с 4a 5g

Ответить
0
Vyacheslav Teplyakov

Опять дыра в экране...

Ответить
–1
Илитный Иксперт

Они поддерживают распознавание речи

Готовьтесь смотреть рекламу хуйни которую в разговорах обсуждаете ред.

Ответить
–2
Игорь Петрашевский

раньше они речь на сервак засылали и на нем распозновали, чтобы рекламу слать. Теперь может меньше инета жрать будет

Ответить
0
Илитный Иксперт

Скорее батарейку. Распознование у гугла локальное уже лет 5-6 есть.

Ответить
0
Maksim Uzenkov

Про персонализацию рекламы не слышали не? Лишь бы говна на вентилятор набросить.
Вот специально для вас ссылка
https://adssettings.google.com/authenticated

Account settings: Your browser is not supported.
Account settings: Your browser is not supported.
adssettings.google.com
Ответить
0
Илитный Иксперт

Персонализация рекламы? Вау, что это?

Ответить
0
Maksim Uzenkov

Ну откройте ссылку и посмотрите, я же специально для вас скинул. Или вам разжевать надо? Это не ко мне тогда.

Ответить
0
Илитный Иксперт

Ну объясните, вам что сложно чтоли?

Ответить
0
Maksim Uzenkov

Не сложно, скажите конкретно что вам не понятно из статьи суппорта гугла, она вроде на русском написана

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0
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