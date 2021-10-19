В России, как обычно, не продаются.

4675 просмотров

Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor в августе и тогда же показала их дизайн и доступные расцветки. Теперь компания рассказала подробности о характеристиках.

Google

Pixel 6 Pro получит слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц и три камеры на задней панели: широкоугольную, сверхширокоугольную и телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом.

У Pixel 6 — экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Оба смартфона поддерживают Android 12. В дисплеи встроен сканер отпечатков пальцев, есть поддержка технологии Always On Display.

Основная особенность смартфона — собственный процессор Tensor, над которым Google работала четыре года. Они поддерживают распознавание речи, Google называет его «лучшим на своих смартфонах».

Экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с защитой от воды, пыли и царапин. Устройство получит поддержку обновлений Android в течение пяти лет.