Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
Маша Цепелева

Oppo начала разработку собственного процессора для смартфонов — Nikkei Статьи редакции

Компания станет последним из крупнейших производителей смартфонов, которые перешли на собственные чипы.

  • Oppo запланировала выпустить собственные высокопроизводительные чипы для смартфонов в 2023-2024 годах, рассказали Nikkei два источника, близкие к компании.
  • Пока Oppo использует чипы Qualcomm и MediaTek, как многие китайские производители смартфонов.
  • Oppo — четвёртый по величине производитель смартфонов в мире по объёмам поставок, сообщает The Verge со ссылкой на данные исследовательской компании IDC.
  • Если планы воплотятся, Oppo станет последним крупным производителем смартфонов с собственными чипами. Apple и Samsung производят чипы для своей техники много лет, сообщает издание. Xiaomi выпустила микросхемы Surge S1 для телефона Mi 5C в 2017 году. 19 октября 2021 года Google выпустила Pixel 6 и 6 Pro — свои первые телефоны с собственными чипами Tensor.

#oppo #новость

681 просмотров
22 22 комментария
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","oppo"], "comments": 22, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 307804, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Oct 2021 11:23:32 +0300", "is_special": false }
Защититесь от киберугроз
с ноутбуком HP EliteBook
Камера HP Privacy
Экран приватности HP Sure View
Сканер отпечатков пальцев
Подробнее
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Полевой

Круто, что все начали свои чипы делать. Больше конкуренции для бога конкуренции.

Ответить
8
ЯжПрограммист

Плохо что завод где все их будут делать считай что один.

Ответить
9
Todd

На этой почве более вероятно появятся новые заводы

Ответить
5
Pavel Ivanov

А кто это? 😳 Первый раз про Oppo слышу.

Ответить
0
Николай Лискин

BBK

Ответить
0
Pavel Ivanov

Блин, а это кто? 😊 Какой-то локальный бренд?

Ответить
0
Николай Лискин

Бибикей в свое время заполонило нашу страну дешёвыми дивиди и кинотеатрами🤣

Ответить
0
Pavel Ivanov

🤷‍♂️

Ответить
0
Michael Wylsakom

папочка на азиатском рынке

Ответить
0
Николай Лискин

Только они практически все выпускаются на одной фабрике по одной ARM-архитектуре, со схожими внутренностями, следовательно тут каким-то прогрессом не пахнет. И вероятнее всего чипы будут для бюджетных аппаратов, так как компетенций у них не особо много в этой отрасли

Ответить
0
Александр Полевой

У Apple тоже АРМ, что вовсе не помешало им сделать прорывной продукт в виде М1.

Ответить
2
Taras Halturin

эмейзин, грэйт, осом (ничего не упустил? ) - эт да

про прорыв не слышал ) ред.

Ответить
0
Mike K

а какие камни могут составить им конкуренцию по производительности с учётом энергоэффективности?) очень интересно

Ответить
2
Николай Лискин

На ихнем то софте, переписанном специально под данный проц?🤔
Чтобы было объективно не хватает нескольких составляющих в таком уравнении

Ответить
0
Георгий Хромченко

У меня Macbook Air на m1 - совершенно потребительский девайс, задачи вроде компиляции или сборки фронтенда на обычных open-source инструментах на этом безкулером девайсе идут быстрее раза в полтора чем на iMac 2019 c 65 ваттным процессором.

И софт самый обычный- nodejs, webpack, ruby, все такое

Я сам не мог поверить в такую скорость пока не попробовал.

Теперь они выпустили "Pro" линейку - даже боюсь представить как там все летает ) ред.

Ответить
0
Николай Лискин

Вы в курсе когда Эппл выпустил свой первый процессор? Какие он выпускал до этого процессоры? Да и у эппла всегда все прорывное и на тыщупятьсот процентов лучше предыдущего😂😂😂

Ответить
0
Павел

Ну м1 лучше предыдущего особенно с учётом энергоэффективности.

Ответить
0
Николай Лискин

Не спорю, но и не припомню в свою очередь производителей которые следующее поколение выпускали хуже предыдущего🤣🤣🤣

Ответить
0
Костя Строевский

Когда ноутбук способен без подзарядки работать больше суток на производительных задачах - это действительно прорыв)

Ответить
0
Николай Лискин

Это сказки, я его вмиг файнал катом разряжу

Ответить
0

Комментарий удален

Сеня Смаков

Интересно, какие мысли посещают поставщика чипов, когда они узнаю о таких новостях. Обижаются наверное, и не разговаривают.

Ответить
0
Yaroslav m13

Zoppo

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Офлайн
Маша Цепелева
Власти Москвы обсудили введение локдауна с 30 октября по 7 ноября, QR-коды действовать не будут — Forbes Статьи редакции

Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.

205 205 комментариев
22
Торговля
Евгения Евсеева
«Яндекс.Маркет» добавил в приложение просмотр 3D-моделей крупной бытовой техники в режиме дополненной реальности Статьи редакции

Можно посмотреть, поместится ли она в комнате.

8 8 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Evil Pechenka
Что пугает в резюме?

Сейчас ищу технического кофаундера (подробнее тут: «Как найти кофаундера?»), получаю достаточно много писем и обращений самого разного содержания. Хотел поделиться впечатлениями, это не руководство и не критика.

43 43 комментария
10
Involta
Саморазвитие: путь к саморазрушению
38 миллиардов долларов США
Объем рынка self-help в 2019
4 4 комментария
2
Московский инновационный кластер
30 стартапов прошли в финал конкурса SaaS Factory Московского инновационного кластера

Конкурс SaaS Factory нацелен на поиск готовых инновационных программных решений для бизнеса и внедрение продуктов и сервисов в корпорации. Эксперты оценили 206 заявок, из них отбор прошли 30 стартапов. Теперь основателей технологических проектов ждет программа развития, где они смогут приступить к совместной работе над инновационными решениями с…

0 Обсудить
Приёмная
А С
«Сбермегамаркет», «Сберлогистика» сперва не могли доставить заказ, а потом не дали осмотреть его — курьер вёл себя грубо

История моя начинается 8 октября. Оформленный и оплаченный заказ на 29 тысяч рублей, успешно был отправлен продавцом и поехал в мой город который далеко за МКАД.

7 7 комментариев
5
Сервисы
Солнечный кран
Разбор: «Яндекс» действительно притворяется системным сообщением iOS на iPhone

Чтобы убедиться, так ли это, я решил открыть сайт одиозной компании «Яндекс» на компьютере в браузере Safari, включив режим отладки и используя «юзер-агент» iPhone. И проверить, действительно ли это системное сообщение или «Яндекс» имитирует системное сообщение iOS, используя фишинговый методы?

115 115 комментариев
147
Selectel
Сделай сам: умная камера для наблюдения за питомцами

Обучаем нейросеть на котиках.

1 1 комментарий
1
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: главное о ETF

Рассказываем основные принципы инвестирования в ETF.

0 Обсудить
Qiwi
Как сделать рынок лома прозрачным: рассказывает QIWI Business

Делимся опытом создания платежной инфраструктуры для целой отрасли

9 9 комментариев
0
Больше статей
null