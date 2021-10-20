Oppo начала разработку собственного процессора для смартфонов — Nikkei Статьи редакции
Компания станет последним из крупнейших производителей смартфонов, которые перешли на собственные чипы.
- Oppo запланировала выпустить собственные высокопроизводительные чипы для смартфонов в 2023-2024 годах, рассказали Nikkei два источника, близкие к компании.
- Пока Oppo использует чипы Qualcomm и MediaTek, как многие китайские производители смартфонов.
- Oppo — четвёртый по величине производитель смартфонов в мире по объёмам поставок, сообщает The Verge со ссылкой на данные исследовательской компании IDC.
- Если планы воплотятся, Oppo станет последним крупным производителем смартфонов с собственными чипами. Apple и Samsung производят чипы для своей техники много лет, сообщает издание. Xiaomi выпустила микросхемы Surge S1 для телефона Mi 5C в 2017 году. 19 октября 2021 года Google выпустила Pixel 6 и 6 Pro — свои первые телефоны с собственными чипами Tensor.
У меня Macbook Air на m1 - совершенно потребительский девайс, задачи вроде компиляции или сборки фронтенда на обычных open-source инструментах на этом безкулером девайсе идут быстрее раза в полтора чем на iMac 2019 c 65 ваттным процессором.
И софт самый обычный- nodejs, webpack, ruby, все такое
Я сам не мог поверить в такую скорость пока не попробовал.
Теперь они выпустили "Pro" линейку - даже боюсь представить как там все летает ) ред.
Комментарий удален
Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.
Можно посмотреть, поместится ли она в комнате.
Сейчас ищу технического кофаундера (подробнее тут: «Как найти кофаундера?»), получаю достаточно много писем и обращений самого разного содержания. Хотел поделиться впечатлениями, это не руководство и не критика.
Конкурс SaaS Factory нацелен на поиск готовых инновационных программных решений для бизнеса и внедрение продуктов и сервисов в корпорации. Эксперты оценили 206 заявок, из них отбор прошли 30 стартапов. Теперь основателей технологических проектов ждет программа развития, где они смогут приступить к совместной работе над инновационными решениями с…
История моя начинается 8 октября. Оформленный и оплаченный заказ на 29 тысяч рублей, успешно был отправлен продавцом и поехал в мой город который далеко за МКАД.
Чтобы убедиться, так ли это, я решил открыть сайт одиозной компании «Яндекс» на компьютере в браузере Safari, включив режим отладки и используя «юзер-агент» iPhone. И проверить, действительно ли это системное сообщение или «Яндекс» имитирует системное сообщение iOS, используя фишинговый методы?
Делимся опытом создания платежной инфраструктуры для целой отрасли