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Техника
Nazigul Jusupova

Microsoft запустила поддержку Android-приложений на Windows 11 для участников предварительного тестирования Статьи редакции

Для поддержки используется Amazon Appstore.

  • Сейчас они доступны для пользователей Beta-канала в США с устройствами, работающими на платформах Intel, AMD и Qualcomm. Компания не сообщила, когда приложения будут доступны для всех пользователей.
  • Приложения Android есть в Microsoft Store. Пользователи могут выбрать игры, приложения для детей и программы для чтения.
Microsoft Store Microsoft
  • Их можно открыть и распределять по нескольким областям экрана с помощью новой функции Snap Layouts, закреплять их в меню «Пуск» или на панели задач. Чтобы можно было быстро переключаться между приложениями, их интегрировали в сочетание клавиш Alt + Tab.
  • Компания сотрудничала с Amazon и другими разработчиками, чтобы подготовить 50 приложений, среди которых мобильные игры Lords Mobile, June's Journey, Coin Master, детские приложения Lego Duplo World и Khan Academy Kids.

#новости #microsoft

654 просмотров
8 8 комментариев
3
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8 комментариев
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KINCH

среди которых мобильные игры Lords Mobile, June's Journey, Coin Master, детские приложения Lego Duplo World и Khan Academy Kids.

Ватсап когда будет нормальный? Судя по декстопному приложению Цукерберг не миллиардер, а фрилансер-бичара 😂

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1
Ivan

wechat (миллиарды пользователей) та же фигня. Видимо десктопами мало пользуются люди.

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1
Eugene Pastukhov

Это они так защищаются от превращения в рабочий чат

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0
Тимур Петров

А чем это плохо?

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0
Илья Волочков

Плохо для работников :-).

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0
Артём Федотов

Странно что не для Dev-канала, обычно все новые функции появляются там в первую очередь ред.

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0
neimovirne

из терминала

Subsystem for Android
winget install 9p3395vx91nr -s msstore

Amazon appstore (еще недоступно для скачивания)
winget install 9njhk44ttksx -s msstore ред.

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0
Сережа Алхимик

Это WSL?

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0
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