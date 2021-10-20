Microsoft запустила поддержку Android-приложений на Windows 11 для участников предварительного тестирования Статьи редакции
Для поддержки используется Amazon Appstore.
- Сейчас они доступны для пользователей Beta-канала в США с устройствами, работающими на платформах Intel, AMD и Qualcomm. Компания не сообщила, когда приложения будут доступны для всех пользователей.
- Приложения Android есть в Microsoft Store. Пользователи могут выбрать игры, приложения для детей и программы для чтения.
- Их можно открыть и распределять по нескольким областям экрана с помощью новой функции Snap Layouts, закреплять их в меню «Пуск» или на панели задач. Чтобы можно было быстро переключаться между приложениями, их интегрировали в сочетание клавиш Alt + Tab.
- Компания сотрудничала с Amazon и другими разработчиками, чтобы подготовить 50 приложений, среди которых мобильные игры Lords Mobile, June's Journey, Coin Master, детские приложения Lego Duplo World и Khan Academy Kids.
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