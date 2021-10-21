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Техника
Маша Цепелева

МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов Статьи редакции

Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.

  • МТС запустила аренду смартфонов в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, рассказали «Ъ» в компании. Срок аренды — от одного до 12 месяцев.

  • Пока сервис работает в пилотном режиме в Москве и Подмосковье. После компания решит, запускать ли услугу в других регионах и расширять ли выбор телефонов.

  • Аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4,2 тысячи рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей. В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования.

  • Компания рассчитывает на спрос услуги среди «молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск. МТС будет зарабатывать на процентах с арендной платы и хочет увеличить базу пользователей, которые потребляют больше трафика.
  • Аренду смартфонов в ближайшее время планирует запустить «Мегафон», но во всех регионах и любых брендов, рассказали изданию в компании.
  • У Samsung, в re:Store есть сервис по подписке на смартфон — за ежемесячный платёж можно менять устройство на новую модель каждый год. Подписку хотят запустить в «М.Видео—Эльдорадо».

#мтс #новость

5319 просмотров
81 81 комментарий
11
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81 комментарий
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Дмитрий Милюков

Надо делать на день и неделю: свидания, встречи "я успешный бизнесмен и коуч". Можно даже аренду на час. Или 15 минут.

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49
Андрей Солозобов

Этого мало. Надо комплексные услуги образа на час. В комплекте:
Деловой костюм/casual стиль
Ботинки
Часы
iPhone 13 Pro Max
+ 3 пшика парфюма

Ответить
19
Louis Cyphre

Тарифный план «Образинище»

Ответить
7
DeadFine

А брелок с логотипом Бентли?

Ответить
2
Ar AbduRashid

Эээ. А это за дополнительную плату

Ответить
0
Yuriy Strelnikov

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0
Балкон.Ру

Надо делать на день и неделю

Ещё можно запартнериться с лухари прокатом - класть айфон в арендованные Бентли. Чтобы очередной трансформаторный аяз не бегал по нескольким прокатам. ред.

Ответить
3
Дмитрий Милюков

Абонемент "Успех+" от МТС (арендованный бентли, айфон, фотосессия в сити и личном самолете).

Ответить
5
Дмитрий Айстражник

И пакет из ЦУМа

Ответить
4
Иван Орлов

Ржу во весь голос)))

Ответить
1
Ilya Brin

С не отключаемыми уведомлениями:

ПРОДЛЕВАТЬ БУДЕТЕ?*

* для отключения регулярных уведомлений оплатите аренду на год вперёд.

Приятных свиданий, ваш МТС

Ответить
0
Илья Дорожкин

Сразу с предустановленным Тиндером))

Ответить
0
AnlimiT

Устали от обязательств? 🙄 А платить почти 9к в месяц за IPhone 13 - это не обязательство? Кто будет брать телефон на месяц?

Ответить
14
Sergei Timofeyev

Помню время, когда я платил 13 тысяч за... авто. :)

Ответить
7
Антон Крицын

Если можно будет его выкупить то это интересно становится, в Америке так и происходит

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

Думаю, что не так интересно, как бы хотелось. Лизинг для частных лиц (в рамках авторынка) забавен. На каждый миллион стоимости вы переплачиваете от 200 до 400 тысяч. При том, по договору вы должны всё делать самостоятельно. В том числе и страховать КАСКО

Ответить
0
Sultan Sultanov

Лучше брать в рассрочку чем так😁

Ответить
5
Артем Голендберг

Покупать телефон в рассрочку и кредит это какое то безумие с точки зрения личных финансов. Нет денег, купи на который хватает.

Ответить
–6
Иван Иванов

Лол, кек. Пока я плачу такие же деньги за телефон в рассрочку, мой платёж по факту сжирает инфляция, а остаток от 120 кусков хоть что-то зарабатывает на депозите.

Ответить
8
Артем Голендберг

Ну во первых при зарплате 100к не надо покупать телефон за 120к. Во вторых доход внезапно может иссякнуть, травма, уволили ещё что то. А обязательства остаются. Телефон это такая штука которая должна стоить 30% от текущей ЗП максимум. То то так же как и машина не более 1 годового дохода.

Ответить
0
Иван Иванов

Ну во первых при зарплате 100к не надо покупать телефон за 120к.

Я вам свой 2НФДЛ не скидывал, но вы уже тут что-то посчитали. :)

доход внезапно может иссякнуть, травма, уволили ещё что то.

А обязательства остаются

И поэтому лучше иметь свой кэш и обязательства. Потому что кэш в этой ситуации пригодится куда больше, чем "я никому ничего не должен", пойду на авито выставлю всё, что купил, правда в 2-5 раз дешевле.

Телефон это такая штука которая должна стоить 30% от текущей ЗП максимум

Это какие-то личные финансовые хитрости? Телефон – это такая штука, которая стоит столько, сколько она стоит. И радость покупки телефона у многих даже в 25 лет сравнима с покупкой автомобиля или квартиры. Не отнимайте у людей эмоции, не получится.

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Это все условные цифры, взятые с потолка.

Ответить
0
madkliq

банк дает бесплатно деньги 1-2 года на айфон?

Ответить
0
Иван Иванов

Угу. А ещё на ноут. И холодильник я так брал. И телек.

Ответить
2
madkliq

где?

Ответить
0
Иван Иванов

Телефон в re-store. Технику в МВидео.

Ответить
1
Иван Иванов

Я думаю, что там не совсем бесплатно, а продавец делится маржой с банком. Как бы "лучше что-то продать, чем ничего".

Ответить
0
madkliq

ну я сейчас почитал отзывы про мтс рассрочку, никакая это не рассрочка, а кредит с дополнительными услугами

Ответить
0
Иван Иванов

В МТС я не брал ничего таким образом, только за нал.

Ответить
0
Pavel Ko

Вот прямо сейчас в приложении ТБ висят офферы по беспроцентной рассрочке на покупки от 15000 в Мегафоне (10 мес.) и МТС (на 6 мес.)

Ответить
0
Valeriy Dik

Не обольщайтесь. Честных рассрочек на рынке днем с огнем. Обычно это конский ценник, накрученный чтобы покрыть кредитный процент.

Ответить
0
Иван Шеметов

что за бред? условно говоря у человека зарплата 100к , в чем безумие отдавать 10к в месяц за телефон ?

Ответить
4
Юрий Белоножкин

А если найти рассрочку 24 месяца и пользоваться этим телефоном не год, а два, то получается многократная выгода.

Ответить
1
Philip Poteryahin

В рассрочку - безумие, хм))

Ответить
1
Corbyan

И эти люди учат нас финансовой грамотности.
Следите за руками: берём условный айфон в рассрочку на 10 месяцев (реальное предложение)
Платим 10к первый взнос и по 10к каждый месяц. Итого в первый месяц у вас личных денег которые вы не отдали магазину 90к. Во второй месяц 80к и тд.
Кладём их тупо на депозит под 6%.
Итого через 10 месяцев вы в плюсе на 2к
Так что лучше заработать 0руб купив без рассрочки или заработать 2к с рассрочкой?
А если их не тупо на депозит класть а инвестировать то без особых сложностей можно от 10к заработать за этот же период. То есть вы и айфон купили и ещё заработали на этом.

Ответить
0
Артем Голендберг

Это уже хитрый ход и я совсем не против. Я писал про тех людей у которых нет денег на телефон и они берут рассрочки и кредиты.

Ответить
0
Anna Petrova

Сфоткай типа мой

Ответить
5
Ilya Brin

Снимаешь жильё в Москве:
Удобно.
Катаешь на шеринге:
Авто, самокат, велик.

Не страдаешь накопительством.
Арендуешь и не паришься.
Хочешь уехать -
Уезжай в любой момент куда хочешь
iPhone теперь тоже можно не покупать.

Мечта зуммера, кошмар бумера😏

Ответить
3
Игорь Мазаев

Бедные работают на богатых. Богатые богатеют. По-моему отличная схема. Важно правильно выбрать роль 🤷‍♂️

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Пришёл с деньгами, а ушёл ни с чем

Ответить
1
Магомед Шереметьев

Куда из Москвы уехать ?

Ответить
1
Ilya Brin

Вариантов много 👍😏

Ответить
0
Елена Пирелли

В Европе и штатах ты получаешь телефон бесплатно но за обязательный годовой контракт с оператором. Это самое выгодное, так.как по сути ты все равно платишь оператору (чуть выше рынка) но взамен получаешь новейший флагман на целый год.

Ответить
0
Chr Chr

Не совсем получается. Платишь по сути больше и туже стоимость как за аппарат так и за связь. Никто дешевле не отдаст.

У меня t-mobile и только на magenta max можно трейдинить, но за это надо платить 85$/месяц + стоимость телефона 26$. И все это на 30 платежей.

Ответить
2
madkliq

ага как же операторы настолько щедры что дарят айфоны всем

Ответить
0
Pavel Ko

Плачу МТСу 200 рублей/мес. за безлимитный интернет, 700 минут по РФ и 200 смс.
Вряд ли в Европе есть такие тарифы. Но и нам ожидать, что за эти деньги ещё и айфон дадут - наивно.

Ответить
0
Елена Пирелли

Ну и кредит - это когда ты платишь и получаешь телефон в пользование, а аренда, это ты платишь столько же, но не получаешь телефон) Плюс еще и привязываешься к МТС.

Ответить
2
Павел Родюков

Аренду чехлов ещё можно запустить.

Ответить
2
vmp

Телефон в лизинг?
А в ипотеку можно?

Ответить
1
Семен Смирнов

Forward организовал довольно удобный лизинг в России с обменом на новый или выкупом насовсем

Переплаты там вообще минимальные

Ответить
–1
Artem Kravchenko

Переплаты там ОГРОМНЫЕ

Ответить
1
Марсель Исмагилов

Ну что, думаете полетит? Сомневаюсь почему-то очень.

Ответить
1
Арина Киселёва

В Европе работает. Кто знает, может и у нас пойдет.

Ответить
1
Игорь Назаров

Желающие точно будут, но по-моему не взлетит. Людям проще будет кредит взять и купить желаемый смартфон. Хотя как вариант взять на тест на месяцок перед покупкой - идея хорошая.

Ответить
0
StepanCapusta

Почему нет? Кто-то наверняка воспользуется. В Европе и Штатах давно такое есть, и вполне себе успешно.

Ответить
–1
Несчастный щит

Лёля, давай в кинишку со мной

Ответить
1
S8dAS

В Москве у каждого айфон и макбук, зачем им аренда? Запустите этот сервис в Воронеже и Суздале, там люди хотят пожить красиво.

Ответить
1
?????? ??????

Идиотизм.
На вскидку, купить телефон, поюзать его месяц-два, продать на авито и отбить затраты будет стоит тех же денег или даже выгоднее, но уже без всяких обязательств перед дядей. Если денег нет, то те же действия можно провернуть, взяв рассрочку.

Ответить
1
Несчастный щит

Нет.
У них оценочная стоимость устройств +20% от рыночной.

Так iPhone 11 Pro 64GB в салонах сейчас продаётся за 76,790₽
А у них 90,000 отдавать при «утере»

Ответить
0
Виктор Булов

Какой же бред. 9к за месяц за аренду смартфона 😂

Ответить
1
Семен Переделкин

"В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования"

Значит, точно будут.

Ответить
1
vmp

Ещё страховку запустят. От мелких* царапин.

Ответить
0
Tvg Gaminz

звучит как рассрочка с доступу к перс. данным

Ответить
0
Новогодние Каникулы

Сообщение удалено ред.

Ответить
–1
AnlimiT

Поясните каким образом МТС будет собирать персональные данные?

Ответить
1
Новогодние Каникулы

Сообщение удалено ред.

Ответить
–4
IO

Ага, посмотрим как они без кода возьмут данные

Ответить
–1
Николай Судиловский

У меня аж под стулом загорелось.
Что за бред?
Но самое бл смешное, то что найдутся идио. Индивиды , которые будут брать технику в аренду.

Ответить
0
Митя Мурасов

Это даже стремнее чем айфон в кредит

Ответить
0
Dana Makhanova

Ну может и хорошая идея) у меня вот никогда не было айфона и если бы я захотела купить, то не отказалась бы потестить) но, возможно, только на неделю)

Ответить
0
Игорь Мазаев

Отличное предложение. Айфон дешевеет. Аренда — нет. Надо брать.

Ответить
0
One Harm

Неплохо бы опрос провести хотя бы среди своих коллег и дополнить статью размерами платежей в случае покупки этих устройств в кредит.
А то не с чем сопоставить указанные цифры в материале.

Ответить
0
Evgeniy Shekin

Теперь еще на вторичном рынке придется проверять не находится ли телефон в аренде. Видимо могут начаться попытки продаж таких телефонов.

Ответить
0
Несчастный щит

Отвязанный Apple ID решает.

Ответить
0
Nikita Gusev

"Поздравляем с арендой вашего нового супер пупер айфона последней модели! Кстати, Вы - его 18-й владелец."

Ответить
0
Nikolay Kenig

Не взлетит

Ответить
0
Nikolay Kenig

Ну неее!!!
Пойду куплю Семерку!
Балтику

Ответить
0
Gleb Tyutikov

Нет предела человеческой мерзости и капиталистической жадности.

Ответить
0
Дмитрий Банников

Классный ход. Тем кто в инсте сидит и делает фото 5-10 шт ежедневно. Чтоб фото были более четкие. Зачем студентам брать кредиты. По подписке самое то. 4-8 тыс в мес точно найдут студенты. А если что не так, отдадут назад 😀

Ответить
0
Сергей Кашин

Может сработать только при грамотном маркетинге, т.к массово потребности арендовать телефон в России НЕТ.

Но МТС, очень вероятно, не будет рисковать продвигать эту штуку в массы, т.к более маржинально продавать технику в кредит, поэтому кроме как на VC, еще пары сайтов новостных и где-то в подвале сайта - больше нигде об этом не будет ничего.

Схема к которым все привыкли:
Купить (в рассрочку) -> попользоваться -> продать на говновито -> купить новый

Вот подписка - да, более очевидно. Типа обновлять каждый год модель на новую, но там уже нужен грамотный продавец - массово таких не найти.

Ответить
–1
Дмитрий Банников

Я думаю есть в этом потребность. Точно в вордстате можно найти запросы Аренда телефона

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0
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