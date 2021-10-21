МТС запустила аренду смартфонов в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, рассказали «Ъ» в компании. Срок аренды — от одного до 12 месяцев.

Пока сервис работает в пилотном режиме в Москве и Подмосковье. После компания решит, запускать ли услугу в других регионах и расширять ли выбор телефонов.

Аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4,2 тысячи рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей. В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования.

Компания рассчитывает на спрос услуги среди «молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск. МТС будет зарабатывать на процентах с арендной платы и хочет увеличить базу пользователей, которые потребляют больше трафика.

Аренду смартфонов в ближайшее время планирует запустить «Мегафон», но во всех регионах и любых брендов, рассказали изданию в компании.

У Samsung, в re:Store есть сервис по подписке на смартфон — за ежемесячный платёж можно менять устройство на новую модель каждый год. Подписку хотят запустить в «М.Видео—Эльдорадо».