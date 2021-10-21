МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов Статьи редакции
Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.
МТС запустила аренду смартфонов в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, рассказали «Ъ» в компании. Срок аренды — от одного до 12 месяцев.
Пока сервис работает в пилотном режиме в Москве и Подмосковье. После компания решит, запускать ли услугу в других регионах и расширять ли выбор телефонов.
Аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4,2 тысячи рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей. В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования.
- Компания рассчитывает на спрос услуги среди «молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск. МТС будет зарабатывать на процентах с арендной платы и хочет увеличить базу пользователей, которые потребляют больше трафика.
- Аренду смартфонов в ближайшее время планирует запустить «Мегафон», но во всех регионах и любых брендов, рассказали изданию в компании.
- У Samsung, в re:Store есть сервис по подписке на смартфон — за ежемесячный платёж можно менять устройство на новую модель каждый год. Подписку хотят запустить в «М.Видео—Эльдорадо».
Ну во первых при зарплате 100к не надо покупать телефон за 120к.
Я вам свой 2НФДЛ не скидывал, но вы уже тут что-то посчитали. :)
доход внезапно может иссякнуть, травма, уволили ещё что то.
А обязательства остаются
И поэтому лучше иметь свой кэш и обязательства. Потому что кэш в этой ситуации пригодится куда больше, чем "я никому ничего не должен", пойду на авито выставлю всё, что купил, правда в 2-5 раз дешевле.
Телефон это такая штука которая должна стоить 30% от текущей ЗП максимум
Это какие-то личные финансовые хитрости? Телефон – это такая штука, которая стоит столько, сколько она стоит. И радость покупки телефона у многих даже в 25 лет сравнима с покупкой автомобиля или квартиры. Не отнимайте у людей эмоции, не получится.
И эти люди учат нас финансовой грамотности.
Следите за руками: берём условный айфон в рассрочку на 10 месяцев (реальное предложение)
Платим 10к первый взнос и по 10к каждый месяц. Итого в первый месяц у вас личных денег которые вы не отдали магазину 90к. Во второй месяц 80к и тд.
Кладём их тупо на депозит под 6%.
Итого через 10 месяцев вы в плюсе на 2к
Так что лучше заработать 0руб купив без рассрочки или заработать 2к с рассрочкой?
А если их не тупо на депозит класть а инвестировать то без особых сложностей можно от 10к заработать за этот же период. То есть вы и айфон купили и ещё заработали на этом.
Может сработать только при грамотном маркетинге, т.к массово потребности арендовать телефон в России НЕТ.
Но МТС, очень вероятно, не будет рисковать продвигать эту штуку в массы, т.к более маржинально продавать технику в кредит, поэтому кроме как на VC, еще пары сайтов новостных и где-то в подвале сайта - больше нигде об этом не будет ничего.
Схема к которым все привыкли:
Купить (в рассрочку) -> попользоваться -> продать на говновито -> купить новый
Вот подписка - да, более очевидно. Типа обновлять каждый год модель на новую, но там уже нужен грамотный продавец - массово таких не найти.
Сервис работает без установки приложения или расширений для браузеров.
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