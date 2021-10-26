Из-за дефицита и высоких цен на графические процессоры у новой линейки Intel Arc есть шанс отвоевать пользователей у лидеров рынка.

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Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер Wall Street Journal

В 1998 году Intel выпустила свою первую видеокарту i740, которую раскритиковали за использование оперативной памяти компьютера и низкую производительность. В следующем году компания анонсировала выход новых версий графического процессора i752 и i754, но отправила в производство только первый ограниченным тиражом. Причиной отказа от проекта стал незначительный прирост производительности по сравнению с провалившейся i740.

В следующие 20 лет Intel работала только с интегрированной графикой. В апреле 2018 года журнал Fobres сообщил, что производитель готовится выпустить новую дискретную видеокарту и собирает команду для разработки графических процессоров, способных конкурировать с Nvidia и AMD. В августе того же года компания пообещала представить первую карту уже в 2020 году.

Первая дискретная видеокарта Intel i740 Tom's Hardware

В 2020 году пандемия COVID-19 и карантинные меры вызвали сбой в глобальной цепочке поставок, из-за которого производители электроники столкнулись с нехваткой полупроводников, а потребители — с ростом цен и дефицитом видеокарт. В 2021 году, в условиях продолжающегося кризиса, Intel представила свои первые за 20 лет дискретные графические процессоры.

Положение дел Intel

Ожидается, что 27 октября Intel официально анонсирует появление 12-го поколения процессоров Alder Lake и чипсета Z690. С их помощью главный исполнительный директор компании Пэт Гелсинджер обещает покончить с доминированием AMD на рынке. По мнению автора InvestorPlace Криса Лау, Intel отстала в плане инноваций, но с приходом Гелсинджера агрессивно наверстывает упущенное: компания начала инвестировать в собственное производство чипов.

В 2021 году Intel собирается открыть два завода для создания полупроводников и потратить на это $20 млрд. Ранее в этом году об увеличении инвестиций в производство чипов также объявили Samsung и TSMC, которые в том числе производят на своих заводах чипы Intel.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер на месте строительства двух новых фабрик в в Чандлере, штат Аризона Ars Technica

Ещё одной проблемой Intel является политика Apple, Google и Amazon, которые переходят от стандартизированных чипов производителя к работе над собственными процессорами. По оценке профессора менеджмента Гарвардской школы бизнеса Вилли Ши, из-за этого компания рискует «остаться позади».

Продажи Intel в третьем квартале 2021 года не оправдали оценок, из-за чего стоимость акций производителя снизилась. По оценке Refinitiv, Intel должна была получить $18,24 млрд выручки, но итоговое значение в отчёте составило всего $18,1 млрд. Пэт Гелсинджер сказал, что причина таких результатов — нехватка вспомогательных чипов, необходимых для производства компьютеров.

Руководство компании пообещало инвестировать в модернизацию своих заводов по производству полупроводников. Гелсинджер также отметил, что не ожидает завершения кризиса и возврата к балансу между спросом и предложением на рынке чипов до 2023 года.

Перспективы новых видеокарт

В начале 2021 года на рынок вышла дискретная видеокарта Intel DG1, которую компания пообещала поставлять OEM-производителям и системным интеграторам для сборки готовых компьютеров.

Первую за 20 лет дискретную видеокарту производителя журналисты интернет-издания Tom’s Hardware описали как «пересекающую грань между дискретной и интегрированной графикой» и сравнили с Nvidia GT 1030 и встроенным видеоядром AMD Vega 8.

Первая за 20 лет дискретная видеокарта Intel DG1 в исполнении Asus GECID.com

Обзорщики отметили, что Intel DG1 сложно назвать интересной из-за низкой производительности и нестабильной работы с ошибками на программном уровне. 16 августа компания пообещала выпустить «игровые» видеокарты линейки Intel Arc, способные составить конкуренцию Nvidia и AMD, в первом квартале 2022 года. Партнёрами по выпуску новых графических процессоров для производителя станут Asus, Gigabyte и MSI.

В конце сентября к команде Intel присоединился бывший ведущий архитектор графических процессоров AMD Винит Гоэль. В качестве вице-президента и генерального менеджера Xe Architecture и IP Engineering Group он возглавил команду специалистов по разработке, проектированию и верификации дорожной карты архитектуры Intel Xe.

В октябре Intel непреднамеренно раскрыла цены на новые графические процессоры в ходе промо-кампании с розыгрышем, где указывалась приблизительная рыночная цена наборов из графических процессоров, брендированной одежды от Intel и подписки Xbox Game Pass. По подсчётам журналистов, цена на на Intel Arc в зависимости от модели составит от $650 до $850.

Любительский рендер Intel Arc Alchemist, созданный на основе утечек Moore's Law Is Dead

В мае Nvidia ввела программные ограничения на майнинг на видеокартах серии RTX 3060, 3070 и 3080 и выпустила отдельную серию карт CMP для производства криптовалюты. В октябре Intel объявила, что не будет препятствовать любым способам работы со своими видеокартами, что поставило компанию в один ряд с AMD, также решившей не накладывать ограничения на майнеров.

По словам главного исполнительного директора Intel Пэта Гелсинджера, новые видеокарты получат более производительную и энергоэффективную версию ядра, чем AMD. По его словам, линейкой Arc компания планирует впервые «по-настоящему надавить» на Nvidia. О том, сколько видеокарт Intel планирует вывести на рынок, и какие характеристики будут у разных моделей, производитель не сообщил.

Конкуренты Nvidia и AMD

По оценке Ars Technica, в условиях дефицита и высоких цен на видеокарты, пользователи могут с большей вероятностью обратить внимание на пока непроверенную линейку Intel Arc. Говоря о перспективах новой серии, журналисты сравнили разработки компании с Nvidia RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600 XT — графическими процессорами, популярными на рынке из-за отсутствия других решений.

AMD Radeon RX 6600 XT, успех которой приводят в пример грядущей линейке Intel Arc iXBT.com

Одним из главных преимуществ Intel перед конкурентами может стать аналог технологии сглаживания с алгоритмами глубокого обучения DLSS под названием XeSS. Компания также планирует внедрить в новые видеокарты поддержку DirectX 12 Ultimate, трассировки лучей DirectX Raytracing и Vulkan Ray Tracing.