Microsoft начала разработку «недорогого» ноутбука с Windows 11 SE для школьников — Windows Central Статьи редакции
Компьютер может конкурировать с Chromebook.
- У нового ноутбука с кодовым названием Tenjin будет полностью пластиковый корпус, 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366x768, процессор Intel Celeron N4120 и до 8 ГБ оперативной памяти, пишет Windows Central со ссылкой на источники.
- У него будет полноразмерная клавиатура, по одному порту USB-A и USB-C и разъёмы для наушников и зарядки.
- Операционная система Windows 11 SE была разработана специально для недорогих компьютеров и предлагает специальные параметры и функции для образовательных учреждений.
- Предполагается, что Tenjin будет выпускаться под брендом Surface Laptop или под названием Laptop SE. Устройство будет дешевле, чем Surface Laptop Go, стоимость которого начинается с $549. Чтобы конкурировать с недорогими Chromebook от HP, Dell и Lenovo, он может стоить дешевле $400.
- В Microsoft не ответили на запрос Windows Central. По данным источников, компьютер почти готов к работе, его могут представить до конца года.
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