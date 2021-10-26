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Техника
Nazigul Jusupova

Microsoft начала разработку «недорогого» ноутбука с Windows 11 SE для школьников — Windows Central Статьи редакции

Компьютер может конкурировать с Chromebook.

  • У нового ноутбука с кодовым названием Tenjin будет полностью пластиковый корпус, 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366x768, процессор Intel Celeron N4120 и до 8 ГБ оперативной памяти, пишет Windows Central со ссылкой на источники.
  • У него будет полноразмерная клавиатура, по одному порту USB-A и USB-C и разъёмы для наушников и зарядки.
  • Операционная система Windows 11 SE была разработана специально для недорогих компьютеров и предлагает специальные параметры и функции для образовательных учреждений.
  • Предполагается, что Tenjin будет выпускаться под брендом Surface Laptop или под названием Laptop SE. Устройство будет дешевле, чем Surface Laptop Go, стоимость которого начинается с $549. Чтобы конкурировать с недорогими Chromebook от HP, Dell и Lenovo, он может стоить дешевле $400.
  • В Microsoft не ответили на запрос Windows Central. По данным источников, компьютер почти готов к работе, его могут представить до конца года.

#новости #microsoft

632 просмотров
18 18 комментариев
1
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18 комментариев
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Влад

Главная проблема этих ноутов это как раз дисплей. Зачем мучить детей и давать им вырвиглазные матрицы?

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4
Андрей Иванов

Зачем мучить детей

Ой какие неженки детишки!

Как же мы все выросли не слепыми и не мучались вот с такими мониторами играя в Героев 3 сутками напролёт?

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–1
умный человек

а был ли тогда выбор?
и есть ли он сейчас? вот сейчас думаю, что есть. а раз есть, то лучше делать безопаснее.
вам повезло, что сохранили зрение. не всем так везет

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2
Андрей Иванов

Все дружбаны со школы играющие круглосуточно в вов 20 лет назад на таких мониторах сейчас с нормальным зрением. Сколько ждать ещё когда испортится?

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2
умный человек

Кому как повезет.
У некоторых моих друзей зрение ближе к окончанию школы просело. У некоторых одногруппников - чуть позже. Сколько конкретно вам - понятия не имею

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0
Андрей Иванов

Точную причину "просадки" зрения установили как "Не слушал родителей, когда они говорили "Хватит сидеть за кампутером, а то зрение посадишь за кинескопом" ?

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0
умный человек

Нет, я не спрашивал их окулистов про точную причину просадки зрения.
С родителями их тоже не общался, признаю вину.

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1
Hot News

Но ведь раздражение для глаз тоже имеет свой эффект. Для того чтоб нормально видеть картинку наше зрение постоянно фокусируется и чем ниже качество этой самой картинки, тем больше будет напряга у глаза для получения самого четкого /разрешения/. Это я к тому, что глазам напрягаться то нельзя, а в то время они как раз таки и напрягались.

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1
ur spam

Дед терпел и тебе велел!

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2
Aziz Aibekuulu

Я недавно в браузер зашел с такого моника. О*уел от того как глаза напряглись. Не знаю как раньше сидел за ним, еще и без калибровки...

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0
Андрей Иванов

зато раньше у тебя глаза накаченные были а ща желе какое-то

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1
Hot News

скорее уставшие, если так посмотреть, то теперь понятно откуда такое желание закрыть глаза было

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0
Hot News

Старание экономить на всем, вот и весь ответ

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1
Д Хб

ASUS eeePC

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3
Alex Shevchenko

Ностальжи 😆

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0
Семен Переделкин

Маленький экран же. И дорого.

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1
Вася Пражкин

дисплей с разрешением 1366x768

А Мелкософт держит марку! Все же рынок мобильных устройств они понимают чуть менее, чем полностью.

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0
Иван Серик

Разъёмов побольше бы! А ещё ничего не сказано о видео..

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0
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