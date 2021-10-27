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Техника
Андрей Фролов

Первые владельцы новых MacBook Pro рассказали, что «чёлка» иногда закрывает часть меню в приложениях Статьи редакции

В документации Apple описан метод, с помощью которого разработчики могут управлять поведением строки меню в таких случаях.

83 83 комментария
4107 просмотров

26 октября в США и ряде других стран в продажу поступили новые MacBook Pro, которые Apple представила на второй осенней презентации. Одна из особенностей ноутбука — «чёлка», которая огибает камеру.

Первые владельцы устройств сообщили о проблемах с ней — она закрывает элементы меню в некоторых приложениях, пишет DTF. Одним из первых на это обратил внимание YouTube-блогер Куинн Нельсон. У него «чёлка» закрыла меню многофункционального регистратора системных данных iStat Menus.

Quinn Nelson @SnazzyQ
WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?!

Сначала пользователи предположили, что проблема возникает только с этой программой, но разработчик iStat Menus сообщил, что проблема не в его приложении.

После владельцы MacBook Pro заметили, что «чёлка» закрывает элементы меню и в некоторых других приложениях. При этом в приложении Xcode от Apple и некоторых других, например Adobe Photoshop, меню отображается справа от рамки, если слева не хватает места.

Alex Ziskind @digitalix
What happens when a program menu gets broken up by the notch. 16” MacBook pro vs 14” MacBook pro

Владельцы ноутбуков надеются, что Apple обратит внимание на проблему и исправит её в ближайшем обновлении macOS. Сторонние разработчики уже выпустили несколько приложений, которые позволяют скрыть чёлку, не уменьшая площадь дисплея.

Вкратце: два MacBook с MagSafe, HDMI-портом и…
Коротко о главных анонсах.
vc.ru

#новость #apple

Спасибо за наводку Андрей Иванов
83 83 комментария
20
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83 комментария
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Jay Green

Мда, позорище...
Ждём пришествие оболтусов, свидетелей святого яблочка, в комментариях

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1
Yoba Kekikov

Чего хотел?

Ответить
31
Yoba Kekikov

Я пришел

Ответить
14
Vladimir Alekseev

бро, да всем известно, у него денег нет

Ответить
10
Dan

Тож на месте, чо надо?

Ответить
4
Михаил Николаев

Если ждать достаточно долго, то можно увидеть как китайский хлам на шинде начнет покорно копировать разумные решения святого яблочка

Ответить
1
Artem Petrenkov

Вот только у Винды даже верхней панели нет, чтобы было где эту чёлку ставить.

Ответить
1
Mike K

покажешь примерные девайсы может?)

Ответить
0
Michael Wylsakom

софтверный баг, который пофиксят следующим обновлением. не страшно

Ответить
21
Alex Shevchenko

Фича превратилась в баг? 🤔😁

Ответить
14
Donna Bauer

Нас будут убеждать в обратном)

Ответить
0
Mike K

чего бы и нет, бывают софтовые баги. А то ж на виндовых ноутах соизмеримые изменения всегда сразу гладко заходили и приживались)

Ответить
1
Alexander Tereschenko

В других ноутах никто не додумался делать деревенскую чёлку. Все или вписывают в рамку, или как-то оригинально в другую часть ноутбука(например в клавишу), а не вот это.

Ответить
0
Kirill Zverev

Ну да. В клавишу, чтобы лицо расплылось. Как вообще додумались до такого убожества. А проблему с челкой исправят. Сделали так, чтобы и камеру оставить нормальную и дисплей занимал максимальное пространство.

Ответить
0
Vladimir Alekseev

ШОК! Разработчики не обновили свой софт под новый мак! Смотреть до конца!

Ответить
9
Artem Petrenkov

Разработчики макоси не учли чёлку в новом маке!
Тестировщики вообще забили!
Смотреть до конца!

Ответить
1
Vladimir Alekseev

действительно

Ответить
–1
Artem Petrenkov

Если разработчик хочет, чтобы приложение развернулось на весь экран слева и справа от чёлки, то ему понадобятся эти апишки. Трей рисует сама макось, поэтому об этом должны были позаботиться в Эппле.

Ответить
2
Artem Petrenkov

custom full-screen support

Ответить
0
greg chudnoff

При Джобсе такого не было. И в принципе не могло быть

Ответить
11
Denis G

При Джобсе телефон надо было держать за верхний и нижний углы большим и указательным пальцами, иначе сотовая связь не ловила.

Ответить
3
Михаил Швец

А при Куке хоть Х*юки.

Ответить
–1
Bogdan Bogdanov

А слабо было сделать выезжающую из торца крышки камеру?

Ответить
5
Sergei Zotov

чтобы потерять монолитность и увеличить точки отказа? Не, спасибо)

Ответить
15
Alexander Tereschenko

Что мешало как раньше встроить в рамку? Она же норм по размерам для любой ноутбучной камеры с разрешением в 1.3 или 2 мп. Там же не нужен большой объектив и огромное количество линз, вебку используют для созвонов на расстоянии пары метров, а не для видеосъемки или селфи

Ответить
0
Kirill Zverev

Потому что там не только объектив, но и плата, у которой есть схемы защиты от несанкционированного доступа. А это занимает много места.

Ответить
0
Михаил Швец

А слабо сделать камеру под экраном? Ах да, пойду лучше подотрусь салфеткой за 2к.

Ответить
1
Anton Ilabanau

о точно, можно под жопу и камеру встроить, там места хватает

Ответить
0
Rodeus

Не всем нравится ракурс снизу (ноздри, второй подбородок etc.)

Ответить
0
Sergey Krupskiy

Там наверное крышка тонкая и ее все равно некуда будет засунуть

Ответить
0
Yaroslav Gryaznov

Почему то деллу на xps не помешало сделать в bezel камеру маленькую, которая и с виндоуса хеллоу дружит

Ответить
0
Командный американец

Вы видели качество этой камеры в Dell? Apple наконец вставили 1080P камеру, чего так давно просили пользователи

Ответить
2
Yaroslav Gryaznov

Видел, вполне достаточно. Если я захочу нормальную камеру, я возьму брио 4к и не буду париться. А так - ради камеры делать эту бровь - это пипец

Ответить
3
Михаил Швец

Камеру нельзя убрать, потому что дяди из цру не разрешают.

Ответить
2
Командный американец

Ну вот они и смогли впихнуть в тонкую рамку камеру с соответствующим «вполне достаточным» качеством, но качеством хуже чем в новых MBP.

Ответить
–1
Yaroslav Gryaznov

Так смысл в камере как в мбп, если ты к херам отправляешь схему экрана сверху?

Ответить
1
Yaroslav Gryaznov

Я почти уверен что они ее тем или иным способом ликвидируют в ближайшие два апдейта хардверных. Как было с бабочковой клавой

Ответить
1
Alex Shevchenko

Это не по феншую 😈

Ответить
0
greg chudnoff

Камера по Фрейду?

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Людям реально нечем заняться, в эппл не дураки сидят, они выпустили отличное устройство которое будут покупать профессионалы и разработчикам просто придётся всё поправить, также шумели и про чёлку на десятке, и про м1, да и про много чего ещё, и не только касательно эппл. Ерундой страдают.

Ответить
5
Дюша Метёлкин

Хуй знает.
Я всё равно куплю.
Уже зарядил братишку на Max 64.
(подтекст — завидуйте мне, нищие)

Ответить
5
Nikolay Kapustin

Кичиться небольшим баблом и есть признак нищука

Ответить
0
Станислав Назаров

хоть ссы в глаза - все божья роса

Ответить
4

Комментарий удален

Ревизор

Представил, если бы эта чёлка могла бы выезжать как шлейф на экран и заезжать обратно, ну а че, меня вообще часто всякие гомо фантазии посещают

Ответить
3
Максим Иванов

Эмэйзинг жи, не?

Ответить
2
Alex Shevchenko

Анливбл! Анпассбл!! ))

Ответить
1
Dmitry Kiselev

Чего они так носятся с этими несколькими лишними миллиметрами экрана, что в айфонах, что тут? Нахрена эти брови лепить, если можно тупо не задирать уголки экрана?! У меня обычный айфон без всяких бровок и прошка 15 года, менять их на новое нет никакого желания вообще.

Ответить
2
Михаил Швец

Чего они просто камеру под экраном не запилят? Джобса на них нет🤬

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Или вообще можно продавать ее отдельно, как зарядку и наушники от айфона)

Ответить
1
Артём Саркисян

А где вы видели качественную подэкранную камеру? Появится технология — добавят, конечно.

Ответить
0
Mikhail Golovanov

У самсунга на телефонах уже давно есть

Ответить
0
Артём Саркисян

У Samsung она:

— появилась лишь несколько месяцев назад (в Galaxy Z Fold3);
— видна, если присмотреться;
— значительно ухудшает качество съёмки.

Гораздо лучше подэкранная камера реализована в Xiaomi Mix 4, но и там качество страдает. В тонкий корпус Макбука добавить её, наверное, будет ещё сложнее. ред.

Ответить
0
Anton Ilabanau

прошка 15 года уже лагает

Ответить
0
Командный американец

Спасибо за наводку @Андрей Иванов

Ответить
1
Евгения Евсеева

ай-я, пропустили! спасибо, добавила

Ответить
3
Андрей Иванов

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Это инновации и будущее. Через 2 года челку с ТРИУМФОМ уберут. Это тоже инновации и будущее.

Ответить
1
Dmitry Yashin

ЭМЭЙЗИНГ!!!!

Ответить
1
Nicole Pettway

Будет списано на сверх эксклюзивный, неповторимый дизайн!

Ответить
1
Роман Гончаров

Вообще пох) с учётом того, что это поправят в ближайшем обновлении (привет окнам))

Ответить
1
Oleg Borisov

Разговоры ни о чем.

Ответить
1
Юзер Юзерович

На фоне маски, которая закрывает рот и лицо - это ничто.

Ответить
1
Dmitry Yashin

Очень информативно, ага:

Ответить
0
Stas Kokin

Ета лолич, не иначе

Ответить
0
Slava Reznor

Я всегда пользовался прошками, но херню эту покупать просто не охота
Я в принципе этот фейс айди и челки считаю недоразумением
Уверен при Джобсе бы такого не сделали
Тем более делать челку в экране ноута
Какой же треш

Ответить
0
Mr Yellow

напомните, сколько он стоит ?

Ответить
0
Иванка Сегодина

напомните, сколько он стоит ?

На сколько я понимаю, речь идет об MacBook Pro 2021 года, у них 14 и 16 дюймов, в минимальной комплектации в России цена 189 990.00 pyб. и 234 990.00 pyб.

Купить MacBook Pro 14 дюймов
MacBook Pro с мощным чипом M1 Pro или M1 Max, впечатляющим аккумулятором и дисплеем…
www.apple.com
Ответить
0
Termit Development

1,5 почки здорового субъекта

Ответить
0
Tim A.
Ответить
0
Dmitry Kiselev

Эппл как всегда на пике моды. Будет челка - будет телка (с)

Ответить
0
Дима Анонимный

Там же некая SafeArea в SDK, разрабы просто не учитывают

Ответить
0
Artem Petrenkov

Это для полноэкранного режима

Ответить
0
Дима Анонимный

Ну ок, думал и для меню

Ответить
0
Artem Petrenkov

С меню, кстати, всё там нормально — его разработчики учли чёлку, а разработчики трея — забили.

Ответить
0
Sasha Bochkin

Ничего они не забыли. Просто в следующем поколении уберут, и пользователи будут счастливы, что ничто больше не мешает на экране.

Ответить
0
Alexander Tereschenko

Места под камеру достаточно, но решили сделать чёлку. Зачем, а главное нахуя? Непонятно. Хотя если диагональ дисплея осталась та же, то понятно, меньше пикселей тупо дешевле, чем больше пикселей

Ответить
0
Дима Анонимный

Так там по сути пикселями замостили ту часть экрана, которая на предыдущих поколениях чёрная сплошняком(но за исключением модуля камеры)

Ответить
0
Alexander Tereschenko

Тогда хз чем можно было обдолбаться чтобы придумать такое :)

Ответить
0
Филипп Концаренко

Все-таки разработчики приложений могут адаптировать поведение интерфейса для работы с челкой.

https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/information_property_list/nsprefersdisplaysafeareacompatibilitymode#details

Ну и думаю Apple выпустит обновление macOS, чтобы принудительно интерфейс «обходил» челку в меню в таких случаях.

Ответить
0
Artem Petrenkov

Для случая с треем разработчики приложений не виноваты — это в Эппле разработчики продолбались.

Ответить
0
Павел Родионов

Просто вы их неправильно держите

Ответить
0
Семен Переделкин

Это невероятно смешно (тут должен быть самый смешной смайлик во вселенной).

Ответить
0
Old Nick

непонятно почему не разместить камеру в клаву

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

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В документации Apple описан метод, с помощью которого разработчики могут управлять поведением строки меню в таких случаях.

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