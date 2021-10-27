Первые владельцы новых MacBook Pro рассказали, что «чёлка» иногда закрывает часть меню в приложениях Статьи редакции
В документации Apple описан метод, с помощью которого разработчики могут управлять поведением строки меню в таких случаях.
26 октября в США и ряде других стран в продажу поступили новые MacBook Pro, которые Apple представила на второй осенней презентации. Одна из особенностей ноутбука — «чёлка», которая огибает камеру.
Первые владельцы устройств сообщили о проблемах с ней — она закрывает элементы меню в некоторых приложениях, пишет DTF. Одним из первых на это обратил внимание YouTube-блогер Куинн Нельсон. У него «чёлка» закрыла меню многофункционального регистратора системных данных iStat Menus.
Сначала пользователи предположили, что проблема возникает только с этой программой, но разработчик iStat Menus сообщил, что проблема не в его приложении.
После владельцы MacBook Pro заметили, что «чёлка» закрывает элементы меню и в некоторых других приложениях. При этом в приложении Xcode от Apple и некоторых других, например Adobe Photoshop, меню отображается справа от рамки, если слева не хватает места.
Владельцы ноутбуков надеются, что Apple обратит внимание на проблему и исправит её в ближайшем обновлении macOS. Сторонние разработчики уже выпустили несколько приложений, которые позволяют скрыть чёлку, не уменьшая площадь дисплея.
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У Samsung она:
— появилась лишь несколько месяцев назад (в Galaxy Z Fold3);
— видна, если присмотреться;
— значительно ухудшает качество съёмки.
Гораздо лучше подэкранная камера реализована в Xiaomi Mix 4, но и там качество страдает. В тонкий корпус Макбука добавить её, наверное, будет ещё сложнее. ред.
Спасибо за наводку @Андрей Иванов
напомните, сколько он стоит ?
На сколько я понимаю, речь идет об MacBook Pro 2021 года, у них 14 и 16 дюймов, в минимальной комплектации в России цена 189 990.00 pyб. и 234 990.00 pyб.
Все-таки разработчики приложений могут адаптировать поведение интерфейса для работы с челкой.
https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/information_property_list/nsprefersdisplaysafeareacompatibilitymode#details
Ну и думаю Apple выпустит обновление macOS, чтобы принудительно интерфейс «обходил» челку в меню в таких случаях.
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В документации Apple описан метод, с помощью которого разработчики могут управлять поведением строки меню в таких случаях.
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