В документации Apple описан метод, с помощью которого разработчики могут управлять поведением строки меню в таких случаях.

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26 октября в США и ряде других стран в продажу поступили новые MacBook Pro, которые Apple представила на второй осенней презентации. Одна из особенностей ноутбука — «чёлка», которая огибает камеру.

Первые владельцы устройств сообщили о проблемах с ней — она закрывает элементы меню в некоторых приложениях, пишет DTF. Одним из первых на это обратил внимание YouTube-блогер Куинн Нельсон. У него «чёлка» закрыла меню многофункционального регистратора системных данных iStat Menus.

Quinn Nelson @SnazzyQ WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?!

Сначала пользователи предположили, что проблема возникает только с этой программой, но разработчик iStat Menus сообщил, что проблема не в его приложении.

После владельцы MacBook Pro заметили, что «чёлка» закрывает элементы меню и в некоторых других приложениях. При этом в приложении Xcode от Apple и некоторых других, например Adobe Photoshop, меню отображается справа от рамки, если слева не хватает места.

Alex Ziskind @digitalix What happens when a program menu gets broken up by the notch. 16” MacBook pro vs 14” MacBook pro