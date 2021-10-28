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Техника
TJ

В России начались продажи MacBook Pro с «чёлкой» на экране с процессорами M1 Pro и M1 Max Статьи редакции

До этого ноутбуки в стране нельзя было даже предзаказать — только узнать цену.

14 14 комментариев
940 просмотров

В магазине на официальном сайте Apple начались продажи новых MacBook Pro на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки можно приобрести с полуночи 28 октября, у реселлеров они доступны только по предзаказу.

Первую партию устройств на сайте Apple раскупили меньше чем за три часа. На момент написания заметки сроки доставки сдвинулись с первых чисел ноября до начала декабря.

До 28 октября в России нельзя было официально заказать MacBook Pro на M1 Pro и Max, а Apple не раскрывала точную дату начала продаж в России. Ноутбуки можно приобрести по цене от 189 тысяч рублей за базовую модель с 512 ГБ встроенной памяти.

Apple представила новые MacBook Pro во время презентации со слоганом «в отрыв» 18 октября. Устройства получили новый дизайн с «безрамочным» дисплеем, но с «чёлкой» для камер, их оснастили новыми процессорами M1 Pro и M1 Max, которые заточены под профессиональные задачи, а также экранами с поддержкой частоты обновления до 120 Гц.

Цены на базовые модели:

  • MacBook Pro M1 Pro 14', 8-ядерный процессор, 14-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 189 990 рублей.

  • MacBook Pro M1 Pro 14', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 234 990 рублей.
  • MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 234 990 рублей.
  • MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 254 990 рублей.
  • MacBook Pro M1 Max 16', 10-ядерный процессор, 32-ядерный графический процессор, 32 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 334 990 рублей.
Первые владельцы новых MacBook Pro рассказали…
В документации Apple описаны методы, с помощью которых разработчики могут управлять поведением…
vc.ru

#новость #apple #macbook

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Michael Wylsakom

такой акцент на челке. маркетологи 🍏 постарались на славу

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2
Alex Shevchenko

Ага и ещё такой пиар с багом провернули👍😁

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1
Michael Wylsakom

не баг, а маркетинговая фича 😂

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0
Gleb Tyutikov

Новые МакБуки.

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1
Alex

Чёткие чёлки

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0
KINCH

У меня один вопрос:
MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 254 990 рублей.

Почему не 512 SDD и не 32 ГБ оперативки за эту цену? Сотку-то жалко переплачивать за 16 ГБ оперативки. Эпл цюки 😥

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–1
Евгений Кузовкин

20к

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2
KINCH

Тогда:

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1
Семен Переделкин

Слоган «подровняй чёлку» смотрелся бы интересней.

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0
Вторичный пистолет

Фух, долетели таки

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0
Джон Картошкин

А можно просто купить одну чёлку? Очень уж она мне понравилась.

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0
Вторичный пистолет

Первую партию устройств на сайте Apple раскупили меньше чем за три часа.

А всё уже, всё
А надо было раньше

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0
Сергей Милосердов

Слабовато, смартфоны Сяоми за минуты раскупают.

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0
Michael Wylsakom

самое время покупать macbook air m1 🤔

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0
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