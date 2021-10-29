Bloomberg опубликовал первое изображение «умных» часов с камерой от Meta Марка Цукерберга Статьи редакции
Устройство собираются представить в 2022 году, но окончательного решения в компании ещё не приняли.
Предположительно, умные часы разрабатывает компания Meta Platforms, сообщает Bloomberg.
Изданию удалось получить изображение благодаря разработчику Стиву Мозеро. Он отыскал фото часов в приложении для управления умными очками, выпущенными Facebook в партнёрстве с Ray-Ban. Издание обратилось за комментариями в Meta, но в компании не ответили на вопросы.
На изображении видно, что часы имеют съёмный ремешок, кнопку управления в левой части устройства и изогнутый дизайн. Bloomberg считает, что благодаря наличию камеры их можно использовать во время видеозвонков. Эта особенность будет отличать устройства от конкурентов — в умных часах Apple и Samsung отсутствует камера.
Источник Bloomberg рассказал, что Facebook планирует выпустить свои часы в 2022 году, но окончательное решение о сроках в компании ещё не приняли. Собеседник издания уточнил, что в данный момент компания работает над тремя версиями умных часов, которые рассчитаны на разные сроки выпуска. По его словам, устройство на фото в конечном итоге может и не попасть в массовое производство.
- В феврале 2021 года источники The Information сообщали, что Facebook занялась разработкой «умных» часов.
- В июне 2021 года источники The Verge рассказали, что у часов будет две камеры — одна для видеозвонков, встроенная в экран, и основная для фотографий и видеозаписей. Стоимость устройства составит около $400.
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