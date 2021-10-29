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Техника
TJ

Bloomberg опубликовал первое изображение «умных» часов с камерой от Meta Марка Цукерберга Статьи редакции

Устройство собираются представить в 2022 году, но окончательного решения в компании ещё не приняли.

15 15 комментариев
1330 просмотров
Фото часов Meta Bloomberg

Предположительно, умные часы разрабатывает компания Meta Platforms, сообщает Bloomberg.

Изданию удалось получить изображение благодаря разработчику Стиву Мозеро. Он отыскал фото часов в приложении для управления умными очками, выпущенными Facebook в партнёрстве с Ray-Ban. Издание обратилось за комментариями в Meta, но в компании не ответили на вопросы.

На изображении видно, что часы имеют съёмный ремешок, кнопку управления в левой части устройства и изогнутый дизайн. Bloomberg считает, что благодаря наличию камеры их можно использовать во время видеозвонков. Эта особенность будет отличать устройства от конкурентов — в умных часах Apple и Samsung отсутствует камера.

Источник Bloomberg рассказал, что Facebook планирует выпустить свои часы в 2022 году, но окончательное решение о сроках в компании ещё не приняли. Собеседник издания уточнил, что в данный момент компания работает над тремя версиями умных часов, которые рассчитаны на разные сроки выпуска. По его словам, устройство на фото в конечном итоге может и не попасть в массовое производство.

  • В феврале 2021 года источники The Information сообщали, что Facebook занялась разработкой «умных» часов.
  • В июне 2021 года источники The Verge рассказали, что у часов будет две камеры — одна для видеозвонков, встроенная в экран, и основная для фотографий и видеозаписей. Стоимость устройства составит около $400.

#новость #meta

15 15 комментариев
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15 комментариев
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KINCH

Bloomberg опубликовал первое изображение Марка Цукерберга

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8
Alex Shevchenko
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2
Станислав Назаров

Новый лого обозначает синяки под глазами, от долгого сидения в интернете.

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1
Dmitry Pasyutin

от долгого поиска нужной фичи в интерфейсе фейсбука

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1
StargazerXIII

Опять шпионский девайс. ФСБ запретит

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2
Alex Shevchenko

"... на изображении видно... кнопку управления в левой части устройства... "🤔

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1
Pavel Ivanov

Понимаешь, этот пост не для того, чтобы искать смысл или сравнивать текст с картинкой. Так давно никто не делает на VC.

Видишь пост про Цукерберга – идёшь в комменты за лулзами. Потом открываешь следующий пост.

Ну?..

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1
Alex Shevchenko

Принял слишком близко к сердцу 😄

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1
VaDiLa RUS

Где комментарии от товарища майора?) Надо купить будет очки и часы сразу, чтобы собрать фулхаус)

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1
Игорь Крафт

У нас с такими часами на почте из под стойки можно услышать "Молодой человек пройдеееемтеее..."

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0
Джон Картошкин

а что будет если пощекотать их за камеру внизу? чёлка расправится?

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0
kav

И каким образом разговаривать с камерой по этим часам? Держать руку все время напротив лица - рука устанет

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0
Arthur Niazyan

Не могу представить себе сценарий использования камеры в часах. Скучно живу?

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0
Дима Смолин

школьники и студенты оценили бы. Идеальное преступление на экзамене

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0
Dmitry

Потом такой регаешься в Фейсбуке, загружаешь фото, а тут вдруг синхронизация с часами автоматически происходит))

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0
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