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Техника
Маша Цепелева

Apple сократила производство iPad на 50%, чтобы хватило чипов для iPhone 13 — Nikkei Asia Статьи редакции

Компания прогнозирует повышенный спрос на смартфоны в ближайшие месяцы, а покупателям новых iPad придётся ждать доставки до декабря.

  • Производство iPad в сентябре-октябре 2021 года снизилось на 50% по сравнению с планами Apple, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на близкие к компании источники.
  • У iPad и iPhone общие периферийные микросхемы. Apple считает, что спрос на iPhone 13 будет выше, чем на iPad. Пик продаж обычно приходится на первые месяцы после выпуска новой модели, сообщили источники издания. Также западные рынки начинают восстанавливаться после пандемии. На Европу и Америку приходится 66% выручки Apple.
  • В 2020 году Apple уже перераспределяла производство с iPad на iPhone 12, чтобы удовлетворить спрос в разгар пандемии, сообщает издание.
  • По данным на сайте Apple, при заказе iPad на 256 Гб в Северной и Южной Америке и Европе доставку придётся ждать до 15 декабря, при заказе iPad mini — до первой недели декабря, также и в Россию. Доставка iPad в Китай займёт шесть недель.
  • В отчёте за квартал Apple прогнозировала падение выручки от продаж iPad с октября по декабрь из-за недостатка компонентов. Apple заявила, что недополучила выручку в $6 млрд в четвертом финквартале из-за дефицита чипов.

#новость #apple

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10 комментариев
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Michael Wylsakom

уважаемые клиенты, у нас возник дефицит чипов, да и вообще это неэкологично, поэтому процессора в комплекте не будет. спасибо за внимание.

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10
Сергей Милосердов

Если можно будет докупить отдельно - почему бы и да ред.

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1
Michael Wylsakom

разумеется, всего лишь за $999

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0
Норрин Радд

Ipad ы давно уже не продаются, как горячие пирожки/ Выпускать вроде надо, а спроса нет, вот и вся подоплёка.

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2
Эдуард Лиринг

ну когда планшет (про версия) стоит как их же ноутбук, оно и не удивительно. Конечно сам айпад лучше других планшетов, но как ни крути он игрушка, очень мало кто их по работе использует.

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2
Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Прошка для рисования, а не ютьюба

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0
Юрий Другач

Наблюдая ранее их лицемерность, скорее iPad-ы не покупают, но чтобы акции не упали: «Мы поддержим iPhone”

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2
Алексей Дымов

Думаю, эти сроки поставки не учитывают запасы на складах дистрибьюторов

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0
Александр Курбатов

Буду ждать с нетерпением!!!
Сарказм сарказма

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0
Иванка Сегодина

Вчера Коммерсантъ выпустили занятную статью...
С момента отказа от блоков питания в комплектации к смартфонам Apple только на российском рынке продала 1,2 млн этих устройств на 2,6 млрд руб., что на 884% больше в штуках и на 1000% — в деньгах год к году.

На многих форумах люди соглашались с таким поступком (отказ от зарядки в комплекте), вроде как у всех есть зарядки от предыдущих моделей и особо нет смысла в новой, но оказалось не совсем так. Даже ...
На «Авито» спрос на них с начала года по конец октября увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании. Приобрести устройство на платформе можно в среднем за 700 руб., что на 38% дороже, чем годом ранее.

Заряд до 1000%
Продажи блоков питания для iPhone резко выросли
www.kommersant.ru
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0
Техника
Маша Цепелева
Apple сократила производство iPad на 50%, чтобы хватило чипов для iPhone 13 — Nikkei Asia Статьи редакции

Компания прогнозирует повышенный спрос на смартфоны в ближайшие месяцы, а покупателям новых iPad придётся ждать доставки до декабря.

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