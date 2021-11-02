Apple сократила производство iPad на 50%, чтобы хватило чипов для iPhone 13 — Nikkei Asia Статьи редакции
Компания прогнозирует повышенный спрос на смартфоны в ближайшие месяцы, а покупателям новых iPad придётся ждать доставки до декабря.
- Производство iPad в сентябре-октябре 2021 года снизилось на 50% по сравнению с планами Apple, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на близкие к компании источники.
- У iPad и iPhone общие периферийные микросхемы. Apple считает, что спрос на iPhone 13 будет выше, чем на iPad. Пик продаж обычно приходится на первые месяцы после выпуска новой модели, сообщили источники издания. Также западные рынки начинают восстанавливаться после пандемии. На Европу и Америку приходится 66% выручки Apple.
- В 2020 году Apple уже перераспределяла производство с iPad на iPhone 12, чтобы удовлетворить спрос в разгар пандемии, сообщает издание.
- По данным на сайте Apple, при заказе iPad на 256 Гб в Северной и Южной Америке и Европе доставку придётся ждать до 15 декабря, при заказе iPad mini — до первой недели декабря, также и в Россию. Доставка iPad в Китай займёт шесть недель.
- В отчёте за квартал Apple прогнозировала падение выручки от продаж iPad с октября по декабрь из-за недостатка компонентов. Apple заявила, что недополучила выручку в $6 млрд в четвертом финквартале из-за дефицита чипов.
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