Скидки от банков-партнеров и платежных систем: как интегрировать их в платежный процесс и соблюсти интересы мерчанта

Как мотивировать пользователя совершить покупку в интернет-магазине или оплатить подписку? Один из самых действенных вариантов – предоставить ему скидку. Но для этого мерчанту нужно иметь доступ к карточным данным, а у многих мерчантов, пользующихся услугами процессинговых компаний, нет на это законных прав. На этот случай специалисты Payture…