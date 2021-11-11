Apple запустила функцию Digital Legacy в бета-версии iOS 15.2 — с её помощью можно передать свои данные после смерти Статьи редакции
Функция позволяет выбрать до пяти «наследников», у которых появится доступ к iCloud пользователя, когда он умрёт.
После смерти пользователя выбранные им контакты могут получить доступ к документам, фотографиям и покупкам с помощью полученного ключа. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта. Об этом сообщает The Verge.
Пока функция работает в бета-версии iOS 15.2, для большего числа пользователей Apple она станет доступна при полном запуске обновления. В какой версии macOS выйдет функция, пока неизвестно. Впервые её представили в июне на WWDC.
До внедрения Digital Legacy получить доступ к данным и телефону умершего члена семьи было очень сложно. Согласно пользовательскому соглашению iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной и не разглашается. Поэтому свидетельство о смерти и постановление суда, подтверждающее право на наследство, не давали гарантий на получение доступа к данным умершего близкого.
Как отмечает The Verge, это стало для Apple сложной ситуацией, потому что компанию критиковали родственники умерших. В 2016 году отец погибшего сына несколько месяцев просил компанию предоставить ему доступ, но в Apple ответили, что без пароля ничем не могут помочь. Кроме этого, функции, позволяющие открыть доступ другому человеку, уже есть и у Google, и у Facebook.
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