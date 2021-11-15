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Техника
Nazigul Jusupova

Huawei запланировала передать другим брендам лицензию на производство своих смартфонов — Bloomberg Статьи редакции

Среди возможных производителей смартфонов Huawei источники называют Xnova.

  • Устройства будут выходить в дизайне Huawei, но под другим названием. Это позволит компании спасти телефонный бизнес от санкций США, пишет Bloomberg. Huawei будет получать прибыль от третьих производителей.
  • Источник издания рассказал, что лицензию может получить подразделение китайской государственной компании Postal and Telecommunications Appliance. Кроме этого, телефоны Huawei могут продаваться под брендом компании Xnova, которая сейчас продаёт свои смартфоны Nova под брендом Huawei.
  • По словам другого источника, некоторые телефоны компании под собственным брендом будет продавать производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech. Партнёры могут ещё поменяться, поскольку переговоры продолжаются, отмечает Bloomberg.
  • Компания уже начала модернизировать свои некоторые популярные смартфоны, которые работали на собственных чипах HiSilicon, чтобы их можно было адаптировать к процессорам Qualcomm или MediaTek. Huawei ожидает, что в результате партнёрства в 2022 году поставки смартфонов превысят 30 млн штук, рассказал источник. В компании отказались от комментариев.
  • В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.

#новости #huawei

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7 комментариев
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Денис Трон

Сочувствую всем владельцам смартфонов Huawei.

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3
Ринат Хафизов

А такие остались? Те, которые не знают, что такое Google play, покупают наверное всякие BQ и Digma. Остальные берут, вероятно, Xiaomi.

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0
Семен Переделкин

А у Хуавеев какой-то особый дизайн? Разве этим "третьим производителям" не будет проще просто запилить свой дизайн смартфона, чтобы не платить Хуавею?

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0
роман долгополов

Йотафон2

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0
Genio Genio

Айфон 13 с зашкварным шимом лучше всяких хуавей и хонор :) Во всем, кроме этого.

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0
Ilya Rovda

Жаль. Хотелось увидеть нового достойного игрока на рынке с собственной платформой.

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0
Pavel Voronkov

Уверен, что Huawei не святые, но телефоны были отличные. У самого пока P10, а на замену только iPhone 13 / (mini). RIP Huawei.

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