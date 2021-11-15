Huawei запланировала передать другим брендам лицензию на производство своих смартфонов — Bloomberg Статьи редакции
Среди возможных производителей смартфонов Huawei источники называют Xnova.
- Устройства будут выходить в дизайне Huawei, но под другим названием. Это позволит компании спасти телефонный бизнес от санкций США, пишет Bloomberg. Huawei будет получать прибыль от третьих производителей.
- Источник издания рассказал, что лицензию может получить подразделение китайской государственной компании Postal and Telecommunications Appliance. Кроме этого, телефоны Huawei могут продаваться под брендом компании Xnova, которая сейчас продаёт свои смартфоны Nova под брендом Huawei.
- По словам другого источника, некоторые телефоны компании под собственным брендом будет продавать производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech. Партнёры могут ещё поменяться, поскольку переговоры продолжаются, отмечает Bloomberg.
- Компания уже начала модернизировать свои некоторые популярные смартфоны, которые работали на собственных чипах HiSilicon, чтобы их можно было адаптировать к процессорам Qualcomm или MediaTek. Huawei ожидает, что в результате партнёрства в 2022 году поставки смартфонов превысят 30 млн штук, рассказал источник. В компании отказались от комментариев.
- В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.
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