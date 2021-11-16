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Техника
Маша Цепелева

Японский производитель тостеров Balmuda выпустил свой первый смартфон Статьи редакции

Стоит от 67 тысяч рублей.

40 40 комментариев
2486 просмотров

Balmuda анонсировала смартфон на пресс-конференции в Токио, сообщает The Verge. Обычно она производит бытовую технику премиум-класса, известную своим дизайном. Тостер Balmuda — культовый в Японии, пишет издание.

Главный экран Balmuda Phone The Verge

Balmuda будет доступен в Японии в конце ноября за $920 (около 67 тысяч рублей).

Гендиректор компании Ген Терао во время презентации сказал, что смартфоны в последние годы стали слишком большими, поэтому Balmuda Phone отличается компактностью и элегантностью. Экран — 4,9 дюйма (для сравнения, у iPhone SE – 4,7 дюйма).

Календарь в Balmuda Phone The Verge

Толщина — 13,7 мм, задняя панель сужается к краям, в правом углу есть 48-мегапиксельная камера, в левом — сканер для отпечатка пальца. У фронтальной камеры — 8 мегапикселей. В телефоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 765 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Есть беспроводная зарядка. Операционная система — Android 11.

The Verge
The Verge

#новость #balmuda #япония

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Дмитрий О

Классный аппарат. Хорошая начинка и гопники не отберут, по внешнему виду подумают, что бабулин телефон за 2000р

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19
Yan Varskii

и похвалил и унизил 😅

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3
Дмитрий О

Так нормальный же телефон. А по внешнему виду, у меня в году 2014 был такого же вида Самсунг кажется, дюймов 5, да тогда половина дешевых телефон также выглядела. ред.

Ответить
1
Nikita Gusev

Тостеры у них тоже олдскульные

Ответить
10
Андрей Бирюков

Под чем выпускают такие продукты обреченые на провал ещё на стадии разработки?

Ответить
–9
Eugene Danilov

у меня встречный вопрос: под чем пишут такие комментирии? как вообще это происходит? вот сидит бездельник (зачеркнуто) иксперт на диване, и в какой-то момент такое прозрение бах! "этот телефон обречен" и он уверенный идет постить свое мнение. типа того, да?

пс - по сабжу: компания с культорвым брендом на локальном рынке имеет высокие шансы добиться успеха со своим девайсом, который не выглядит как 99% одинаковых на вид лопат. И возможно даже станет культовым на своем локальном рынке ред.

Ответить
23
Павел

не выглядит как 99% одинаковых на вид лопат

И компактный ещё.

Ответить
2
Dark Falcon

"Стоит от 67 тысяч рублей."
А где в статье информация, почему он столько стоит? Гейшу к нему еще дают в комплекте, или что? -) Визуально, телефон из каких-то лохматых годов, с дизайном типа HTC Touch -)

Ответить
5
Louis Cyphre

Потому что зарплата дворника в Японии в среднем составляет $1700, а таксиста $2000. Более квалифицированные японцы при необходимости купят его даже не задумываясь о цене.

Ответить
7
Dmitry Yashin

Панасоник для бомжей, видимо, делают?

Ответить
1
Louis Cyphre

Ты это сам придумал и сам с собой споришь. Не буду мешать)

Ответить
2
Beerman

они с айфонами все

Ответить
0
Louis Cyphre

С чего ты взял что все? Sony, Kyocera и Sharp на рынке смартфонов в Японии в сумме имеют долю более 25%.

Ответить
3
Dima Kalinov

Фактчекинг научитесь делать.
Доля Айфонов в Японии 55-60% уже лет 5.
Что в Японии есть iOS и только iOS подтвердит любой медиабайер или разраб продуктов, которые присутствуют на рынке Японии.
https://www.macrumors.com/2021/02/25/apple-biggest-mobile-brand-japan-2020/

Apple Dominated Japan's Smartphone Market in 2020
According to research firm IDC (via GizChina), Apple dominated the smartphone market in Japan over…
www.macrumors.com
Ответить
0
Louis Cyphre

У тебя весьма своеобразное понимание слова все. Тебе тоже не буду мешать)

Ответить
2
Dima Kalinov

Mr Knowall, который комментирует ВСЁ, видимо, знает лучше.
Своеобразное оно тут только у тебя, потому что видимо в пту экономику у вас не преподавали.
60% - это монополия.
Доля 80-90% невозможна ввиду рыночной экономики.
Только если в Северной Корее генсек скажет ред.

Ответить
0
Louis Cyphre
Ответить
0
greg chudnoff

А он хорошо мылится в руках?

Ответить
5
Василий

Нишевый телефон получился. Но своего покупателя найдет

Ответить
4
Giant Schlong

Ого, смартфон 2021 года с экраном меньше 5 дюймов. Вот это да

Ответить
4
Vasya Pupkin

И толщиной 1.3см

Ответить
0
Станислав Домбровский

Приятно то что дизайн не повторяет остальную часть современных смартфонов, от которых уже тошнит)

Ответить
4
Pavel Loginov

Наконец то! Компактный андройд с хорошей камерой

Ответить
2
Вадим Омелин

Давно есть xperia

Ответить
2
Последовательный Женя

Мудабол какой-то

Ответить
0
Дмитрий О

Скорее БалМудак или просто Поручик Ржевский.

Ответить
0
Johnny Vorony

А хлеб он будет поджаривать?

Ответить
2
Stanislav

Неужто в Японии собран?

Ответить
2
Чит Чат

Старушке соседке подойдет.... Цена: $920 чего?!!!!! я думал $50

Ответить
1
Alena Pa

Не амбиционной по дизайну и концепции, зато как амбициозно по цене..)

Ответить
1
Поклонник Подполковника

Какой ужас, почти 70к за обмылок с экраном, как у древнейшего SE.

Ответить
1
Волоцкой Дмитрий

Конкурент другим тостерам от андроид? :)

Да, знаю, тупая шутка. Сорян 🥺🙄 ред.

Ответить
1
Павел

Напоминает первый Moto X и Palm pixi, но без клавиатуры.

Жаль только, что по традиции этот телефон не будет продаваться нигде, кроме Японии.

Ответить
1
Alexey Orlov

Ну для всех сотрудников вместо подарков и премий на Новый год сойдёт, а так я думаю это первый и последний их телефон.
На этом всё.

Ответить
0
Георгий Харитонов

У него хоть японская сборка, или тоже Китай как у всех

Ответить
0
Валерий Коломацкий

Мой любимый размер )

Ответить
0
Марина Полякова

по внешнему виду, такой себе

Ответить
0
Никита

5 дюймов в современных реалиях всё-таки маловато, было бы 5.5 как у айфона мини и были бы рамки чуть поменьше - был бы топ

Ответить
0
Джон Картошкин

Гендиректор компании Ген Терао во время презентации сказал, что смартфоны в последние годы стали слишком большими.

Он просто не знал, что на смартфоне сегодня смотрят инстажопы и прон.

Ответить
–1
Vladimir Smirnov

Походу в ТЗ дизайнеру ставили задачу, чтобы дизайн телефона был такой, что бы в тостер влазил )

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–1
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