Японский производитель тостеров Balmuda выпустил свой первый смартфон Статьи редакции
Стоит от 67 тысяч рублей.
Balmuda анонсировала смартфон на пресс-конференции в Токио, сообщает The Verge. Обычно она производит бытовую технику премиум-класса, известную своим дизайном. Тостер Balmuda — культовый в Японии, пишет издание.
Balmuda будет доступен в Японии в конце ноября за $920 (около 67 тысяч рублей).
Гендиректор компании Ген Терао во время презентации сказал, что смартфоны в последние годы стали слишком большими, поэтому Balmuda Phone отличается компактностью и элегантностью. Экран — 4,9 дюйма (для сравнения, у iPhone SE – 4,7 дюйма).
Толщина — 13,7 мм, задняя панель сужается к краям, в правом углу есть 48-мегапиксельная камера, в левом — сканер для отпечатка пальца. У фронтальной камеры — 8 мегапикселей. В телефоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 765 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Есть беспроводная зарядка. Операционная система — Android 11.
у меня встречный вопрос: под чем пишут такие комментирии? как вообще это происходит? вот сидит бездельник (зачеркнуто) иксперт на диване, и в какой-то момент такое прозрение бах! "этот телефон обречен" и он уверенный идет постить свое мнение. типа того, да?
пс - по сабжу: компания с культорвым брендом на локальном рынке имеет высокие шансы добиться успеха со своим девайсом, который не выглядит как 99% одинаковых на вид лопат. И возможно даже станет культовым на своем локальном рынке ред.
Фактчекинг научитесь делать.
Доля Айфонов в Японии 55-60% уже лет 5.
Что в Японии есть iOS и только iOS подтвердит любой медиабайер или разраб продуктов, которые присутствуют на рынке Японии.
https://www.macrumors.com/2021/02/25/apple-biggest-mobile-brand-japan-2020/
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