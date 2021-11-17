Meta показала прототип VR-перчаток — они позволят ощущать объекты в виртуальной реальности Статьи редакции
Например, почувствовать прикосновение к поверхности.
Компания впервые показала прототип устройства, которое разработало подразделение Reality Labs, пишет The Verge. Перчатки оснащены приводами в районе ладони и пальцев.
Перчатка способна передавать эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности. Кроме этого, ей можно пользоваться как VR-контроллером благодаря маркерам, которые позволяют отследить движения пальцев.
Компания работает над технологией с приобретения Oculus в 2014 году, а первый прототип — палец с единственным приводом — создала в 2015 году.
Перчатка анализирует окружающую среду и меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Например, при прикосновении можно почувствовать, как объект вдавливается в кожу, а если взять его в руку, перчатка создаст ощущение сопротивления.
При этом до массового производства перчаток ещё далеко. Разработчики хотят увеличить количество приводов, при этом уменьшив размер самого устройства.
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Например, почувствовать прикосновение к поверхности.
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