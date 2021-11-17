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Техника
Евгения Евсеева

Meta показала прототип VR-перчаток — они позволят ощущать объекты в виртуальной реальности Статьи редакции

Например, почувствовать прикосновение к поверхности.

26 26 комментариев
2085 просмотров

Компания впервые показала прототип устройства, которое разработало подразделение Reality Labs, пишет The Verge. Перчатки оснащены приводами в районе ладони и пальцев.

Reality Labs

Перчатка способна передавать эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности. Кроме этого, ей можно пользоваться как VR-контроллером благодаря маркерам, которые позволяют отследить движения пальцев.

Reality Labs

Компания работает над технологией с приобретения Oculus в 2014 году, а первый прототип — палец с единственным приводом — создала в 2015 году.

Перчатка анализирует окружающую среду и меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Например, при прикосновении можно почувствовать, как объект вдавливается в кожу, а если взять его в руку, перчатка создаст ощущение сопротивления.

При этом до массового производства перчаток ещё далеко. Разработчики хотят увеличить количество приводов, при этом уменьшив размер самого устройства.

#новость #meta #vr

26 26 комментариев
16
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26 комментариев
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Vasiliy Leytman

Суровый у современников порнхаб будет)) с теплом вспоминаю свои 16 и видосы 320х240 в 256 цветов)

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12
Дмитрий Пелипас

Эх видосы)).. я вспоминаю как джипег по диалапу грузится построчно и связь обрывается на уровне начала груди 🤣

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13
Alex Shevchenko

Ностальжи прям!

Ответить
7
Сергей Марков

Ого, у вас оно ещё и цветное было

Ответить
6
Alex Shevchenko

😄капец
В такой графике только в гран при гонял))

Ответить
1
Vasiliy Leytman

это да. мне однажды после всех мучений с РОЛом один из клиентов бартером заплатил диалапом, 30 что ли часов, но потом его забыли выключить и я юзал его еще пару лет)) чувствовал себя королем) и обрывался он редко)

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4
Олег Калинин

Зато как отлично работала фантазия в те годы.

Ответить
2
rambo

я еще картинки в формате PCX помню..

Ответить
1
Алексей Зиборов

вот вот) почему вот и кто придумал картинки сверху вниз грузить?) Всегда бесил этот момент. Снизу ведь куда интереснее. Эх годы юношества...

Ответить
0
Инга Русланова

а если некрасивая в итоге, зря ждал?)

Ответить
0
Алексей Зиборов

Жуть) везде опасности)

Ответить
0
Инга Русланова

это вы ещё не BMP грузили! который появлялся снизу вверх)

Ответить
0
Олег Калинин

Наш опыт работы руками тоже пригодится при использовании данного устройства.

Ответить
3
Louis Cyphre
Ответить
1
aeli mill

и долбанные jpeg которые грузятся, зараза, сверху вниз "построчно"? :D

Ответить
0
Александр Смирнов

Долбанные зумеры, мы с газеток Спид-Инфо начинали и с игральных карт!

Ответить
0
Nikolay Pak

Первому игроку приготовиться...

Ответить
2
Олег Калинин

Готов

Ответить
–6
Макс Попов

Хм, другой формы бы её. Более так сказать трубчатой

Ответить
2
Aleksander Rysevets

Новость - супер! Теперь столько возможностей для безопасного обучения профессиям, которые требует спец подготовки. Да и вообще много чего другого!

Ответить
1
Глеб Сергеев

После появления подобного в продаже, уже все понимают, в какой сфере это будет в первую очередь использоваться ))))

Ответить
1
Dark Falcon
Ответить
0
Valeryi Ozarnichuk

Пока перчатка не сможет ломать пальцы - никакого реализма.

Ответить
–2
Олег Калинин

Инженеры по технике безопасности и охране труда зашли в комментарии.

Ответить
1
Jay Green

я в некотором замешательстве.
С одной стороны мордошарики, т.е. мета говно собачье, все их продукты лютейший кал. С другой стороны пипл хавает и возможно стоит докупить акций меты?

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0
Александр Курбатов

Кто такая meta?)

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0
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