Apple впервые предложила клиентам самостоятельно ремонтировать устройства Статьи редакции
Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.
- 17 ноября Apple анонсировала программу Self Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании. Apple запустит программу в начале 2022 года в США, а в течение года — в ещё ряде стран.
- Сперва воспользоваться предложением смогут только владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже компания предоставит комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.
- Клиенты Apple смогут приобрести оригинальные запчасти для ремонта онлайн. Всего в интернет-магазине будет представлено более 200 запчастей и инструментов.
- На первом этапе клиенты смогут приобрести экраны, камеры и аккумуляторы для смартфонов. В будущем в продаже появятся и другие комплектующие.
- Apple предоставит владельцам устройств подробные инструкции по ремонту в домашних условиях. Компания опубликует их на своём сайте после запуска программы в США.
- Самостоятельный ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки. Однако в Apple подчеркнули, что программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств.
И забывали. Тёща работала как раз на контроле качества на Самарском авиационном, тогда ещё Куйбышевском, заводе.
Но там и правда не только под каждый шлиц, но и под каждое усилие отдельный инструмент. Динамометрические ключи и отвёртки, и это в 70-х годах. Тогда к военному производству очень серьёзно относились, за брак можно было и под суд попасть, хотя времена уже не такие суровые были, как в 40-х–50-х.
Поэтому правильно говорить не о быстрой смерти, а о стагнации. Понятное дело, что ремонтные конторы не умрут как явление, но выручка по очевидным причинам будет снижаться, и по-тихоньку с рынка начнут уходить игроки.
Ну даже вот представим, что Эпл даст возможность заменить разбитые стёкла(что-то подсказывает, что это и будет самым первым). Только представьте, как могут упасть продажи.
Странные люди минусят.
Ведь Apple же всегда славилась хорошей ремонтопригодностью - https://www.ifixit.com/News/46884/m1-macbook-teardowns-something-old-something-new
"программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств."
Ага или думающих что они обладают этим опытом. У меня два человека пытались клаву на ноутах поменять самостоятельно чтоб злодеям из сервиса не платить. В итоге маты, танцы с бубном и гнев. Я посмотрел на их мучения и свой для замены в сервис отнес. Так что особо ничего не поменяется. Как носили в сервис центр так и будут носить.
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Руки для самостоятельной замены у меня кривоваты - но хорошая новость в том, что теперь можно будет официальный аккумулятор установить в неофициальном сервисе, верно? Не как раньше: «Братишка, официальные Apple не поставляет, но я тебе такой кайфовый китайский поставлю, что лучше официального работать будет, мамой клянусь»
Аскар Рахимбердиев, сооснователь облачного сервиса МойСклад, эксперт в области малого и среднего бизнеса
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