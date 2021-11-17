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Техника
DTF

Apple впервые предложила клиентам самостоятельно ремонтировать устройства Статьи редакции

Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.

  • 17 ноября Apple анонсировала программу Self Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании. Apple запустит программу в начале 2022 года в США, а в течение года — в ещё ряде стран.
  • Сперва воспользоваться предложением смогут только владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже компания предоставит комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.
  • Клиенты Apple смогут приобрести оригинальные запчасти для ремонта онлайн. Всего в интернет-магазине будет представлено более 200 запчастей и инструментов.
  • На первом этапе клиенты смогут приобрести экраны, камеры и аккумуляторы для смартфонов. В будущем в продаже появятся и другие комплектующие.
  • Apple предоставит владельцам устройств подробные инструкции по ремонту в домашних условиях. Компания опубликует их на своём сайте после запуска программы в США.
  • Самостоятельный ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки. Однако в Apple подчеркнули, что программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств.

#новость #apple

3791 просмотров
61 61 комментарий
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61 комментарий
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Quazar Dream

Теперь помимо проводов зарядки за 2к рублей , будет ещё и отвертка за 8

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34
Олег Калинин

5 видов отвёрток, под каждый модуль своя

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19
Denis Bystruev

Довольно частая ситуация в космической и оружейной промышленности — под каждый шлиц отдельная отвёртка.

Но у Apple вроде всё склеено, так что это запчасти для сервисных центов.

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0
Old Nick

Это вряд ли. Обычно там минимизируют число инструментов. Ибо это вес и шансы что-то в тушке забыть.

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0
Denis Bystruev

И забывали. Тёща работала как раз на контроле качества на Самарском авиационном, тогда ещё Куйбышевском, заводе.

Но там и правда не только под каждый шлиц, но и под каждое усилие отдельный инструмент. Динамометрические ключи и отвёртки, и это в 70-х годах. Тогда к военному производству очень серьёзно относились, за брак можно было и под суд попасть, хотя времена уже не такие суровые были, как в 40-х–50-х.

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0
John Doe

если мы говорим о телефонах, склеена там только батарейка. Причем отклеить ее просто если знать, что там есть "язычек" клейкой ленты.

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0
Sergey Freedman

Глупо делать 5 отверток, покупатели могут не понять. А вот насадку на отвертку за 5к продавать - это норм.

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0
Jay Green

Придется добавить в 14й версии. Сейчас там один и тот же шлиц.

Ответить
0
Old Nick

К этой отвертке будет нужна отдельная зарядка.

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3
ilya

Гениальный шаг. Люди платят за тулкит кучу денег, потом расфигачивают свой iPhone или MacBook в процессе ремонта и несут его в официальный сервисный центр, вываливая вторую кучу денег. Тим, это шедеврально!

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21
Postnikov Edward

Это уже вопрос к физиологии, т.е., откуда руки растут.

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1
Грузовой Макс

Скорее, вопрос опыта. Опытный знает, как легко рвутся шлейфы, разламываются хрупкие элементы и прочие нюансы. Например, если у вас золотые руки на вес золота, то я всё ещё очень сомневаюсь, что вы разберёте и соберёте назад самый простой механизм механических часов.

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0
subst

В контексте "разобрать и собрать" телефон на порядок проще любых механических часов.

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0
Денис Леушин
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17
Юрий Белоножкин

Apple запрещает ремонтировать - большинство недовольны.

Apple разрешает ремонтировать, гарантия не снимается, запчасти можно купить в офиц магазине на сайте - снова недовольство.

Ответить
16
Angel Vivaldi

эпл для недовольных?

Ответить
0
Ульяна Вайн

Ну я так-то и собрать телефон могу сама

Ответить
9
Олег Калинин

Совсем скоро: Мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду, поэтому исключили физический слот сим карты из комплекта поставки iPhone 14. Используйте физический слот Apple, которые у вас уже есть, переходите на esim, либо приобретите их отдельно за 1190 рублей

Ответить
5
Anthony Alexandroff

А что плохого в есим сейчас, когда оформить её - 2 минуты в чате с оператором?

Ответить
4
Олег Калинин

Ничего, я и к эпл негатива не имею, но постебать люблю.
Проблема пока в операторах, у Мегафон например пол года не было в наличии е-сим(звучит как бред), они либо посылали на другую точку, только в ней из всех офисов были коды.

Ответить
3
Андрей В

Число заказов в ремонтных конторах упадёт, некоторые из них вообще могут закончить существование.

Ответить
4
Тарас Мукин

Ну вы же не серьезно считаете, что люди начнут массово самостоятельно ремонтировать свои телефоны? Ремонтные мастерские от этого как раз и выиграют — смогут без проблем получать и использовать только оригинальные запчасти и честно это рекламировать.

Ответить
14
Get Money

Скорее многие мастерские теперь будут меньше зарабатывать на "оригинальных" компонентах.

Ответить
1
Андрей В

Все не начнут, но какая-то часть воспользуется предложением. Если общая ситуация будет продолжать ухудшаться, люди будут экономить на всём.[Хотя на кривом ремонте можно ещё круче попасть.] К тому же у нас до сих пор полно ремонтников, которые отвратительно чинят и ещё хуже общаются с людьми.

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0
Грузовой Макс

Сейчас бы жить без бабла и покупать дорогие телефоны.

Ответить
2
Андрей В

Те кто купил уже. К тому же только у нас есть уникальные граждане, которые покупают дорогие телефоны в кредит.

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0
Грузовой Макс

Ну и пусть страдают) Такие все равно не смогут починить телефон самостоятельно.

Ответить
0
Андрей В

Согласен, пусть страдают. ))) Но такие граждане будут покупать рем. комплекты и напрягать родственников, знакомых и коллег по работе. )))))))

Ответить
0
Грузовой Макс

Ну и знакомые и коллеги тоже пусть тогда страдают) Раз не умеют сказать "нет" ;)

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1
Даниил Мельник

Поэтому правильно говорить не о быстрой смерти, а о стагнации. Понятное дело, что ремонтные конторы не умрут как явление, но выручка по очевидным причинам будет снижаться, и по-тихоньку с рынка начнут уходить игроки.
Ну даже вот представим, что Эпл даст возможность заменить разбитые стёкла(что-то подсказывает, что это и будет самым первым). Только представьте, как могут упасть продажи.

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0
Mika Rasulov

Яблодротеры ликуют?)

Ответить
1
Alex Sedoff

ведродрочеры подтянулись?

Ответить
18
Александр Якунин

Главное что бы андройтеры плакали

Ответить
3
Олег Калинин

Подписка на комплектующие будет?
Срок жизни аккумулятора истёк и меняешь на новый

Ответить
7
Грузовой Макс

Там как-то не просто менять аккумулятор? Помню, что некоторые ранние телефоны делали аккумулятор сьемным (для пользователя).

Ответить
0
Олег Калинин

Ну на айфонах самое сложное для меня было убрать наклейку между аккумулятором и телефоном, там специальный язычок есть, который отрывается и не убрать эту клейкую ленту потом.

Ответить
0
Postnikov Edward

Для лент и скотчей нужен нагрев. Есть специальные нагреватели за 6 к. Я когда менял корпус( были сколы и царапины), аккумулятор и тач-скрин. Все обошлось в 4 к. А скотчи грел грелкой с водой)). Кстати, это был АйПад 4.

Ответить
1
Олег Калинин

Тогда дешевле в сервисный центр отнести.

Ответить
0
Postnikov Edward

Сервис попросил еще 5к к уже потраченным 4к на запчасти. Все получилось, до сих пор работает. АйПаду 4 уже 8 лет, выглядит, как новый. Менял все в прошлом году. Могу скинуть ссылку на магазин запчастей. Это не реклама))

Ответить
1
Грузовой Макс
Ответить
4
Павел Родюков

Прикольно. Прям какой-то СССР - «сделай сам»

Ответить
3
Алина Евсенкова

nostalgia

Ответить
0
Anthony Alexandroff

"Оч.умелые ручки"

Ответить
0
Александр Волков

Если я не ошибаюсь, то пол года назад, они своим официальным ритейлерам руки развязали и разрешили ремонт устройств

Ответить
1
John Doe

это да, но комплект "сделай сам" для обычных пользователей, это реально что-то новенькое.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Учитывая отрицательную ремонтопригодность устройств Яблока, звучит издевательски

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–1
Pavel Gorgulov

Странные люди минусят.
Ведь Apple же всегда славилась хорошей ремонтопригодностью - https://www.ifixit.com/News/46884/m1-macbook-teardowns-something-old-something-new

M1 MacBook Pro and Air Teardowns | iFixit News
Past, meet future—it’s a mix of old and new in our dual teardown of the newest M1-powered MacBooks.
www.ifixit.com
Ответить
0
John Doe

У тех же iphone 12/13 - 6 из 10. И основной минус они получили по сути из-за сложности смены стеклянных поверхностей(+ необходимость дополнительного внимания к возврату Waterproofing, но тут любой техники с такой опцией так). А батарейку туже там поменять вопрос минут.

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0
Александр Владимирович

А что ликовать, подавляющее большинство не сможет квалифицированно произвести ремонт, и это не то что плохо, просто в каждой области деятельности есть люди умеющие лучше.

Ответить
0
Роман

Основной вопрос – какая будет стоимость на оригинальные детали, особенно интересны аккумуляторы. В целом идея хорошая, главное чтобы аккум не стоил в как треть телефона)

Ответить
0
Тарас Рязанцев

"программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств."
Ага или думающих что они обладают этим опытом. У меня два человека пытались клаву на ноутах поменять самостоятельно чтоб злодеям из сервиса не платить. В итоге маты, танцы с бубном и гнев. Я посмотрел на их мучения и свой для замены в сервис отнес. Так что особо ничего не поменяется. Как носили в сервис центр так и будут носить.

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0
Марина Минич

Если не испортят в процессе, то гарантия не аннулируется. Точно не испортят?

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0

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Руслан Агаев

Это хорошая новость может придумают модульный телефон наконец где дисплей или батарея просто вынимается и вставляется новый и со всем остальным бы так. В любом случае это пинок для конкуренции другие бренды тоже начнут придумывать. ред.

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0

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Roman Novikov

Нафига это постит подсайт ДТФ?

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0
Ivan Susanin

Руки для самостоятельной замены у меня кривоваты - но хорошая новость в том, что теперь можно будет официальный аккумулятор установить в неофициальном сервисе, верно? Не как раньше: «Братишка, официальные Apple не поставляет, но я тебе такой кайфовый китайский поставлю, что лучше официального работать будет, мамой клянусь»

Ответить
0
Jay Green

только для адекватного ремонта айфона нужен нагревательный столик.
к счастью он есть почти у каждого (нет).

Ответить
0
Владимир Ориховский

Толку ,что акб от оригинал что акб Китая максимум разница в цене ведь заводы то в Китае 😂

Ответить
–1
Илья Шишкунов

АКБ с Китая лучше будет, если не экономить, проблема в том, что технику яблока нельзя чинить, её невозможно в условиях среднего центра даже собрать обратно в таком же виде

Ответить
0
Владимир Ориховский

А вот интересно если и чип будет соответствовать оригиналу и штрих-код будет ли это считаться гарантийным случаем ты же чинил его дома ?)

Ответить
0
Всеслав Сапожников

Скорее всего отлетит гарантия, думаю для них эта идея очень хорошая, половина бракованных устройств можно подмести под домашний ремонт и убрать гарантию

Ответить
1
Дмитрий Банников

Отлично. Лежат дома два. Соберём сами. Слава богу руки правильно выросли 🔥

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–1
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