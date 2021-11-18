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Техника
Маша Цепелева

Стартап HaptX заявил, что VR-перчатки Meta копируют его запатентованную технологию Статьи редакции

Основатель стартапа утверждает, что несколько раз показывал разработки представителям Facebook.

  • В прототипе Meta повторяются основные компоненты технологии HaptX — микрожидкостный материал с тактильной обратной связью на основе силикона и архитектура пневматического управления, заявил GeekWire основатель компании Джейк Рубин.
  • В комментарии Isider основатель HaptX рассказал, что несколько лет «принимал инженеров, исследователей и руководителей из Meta, чтобы продемонстрировать тактильную технологию». Но компания Цукерберга не связывалась со стартапом, чтобы обсудить свой прототип.
  • «Мы надеемся на сотрудничество, которое решит разногласия и позволит Meta использовать наши инновационные технологии в своих товарах», — сказал Рубин. В Meta отказались комментировать ситуацию.
  • HaptX была основана в 2012 году. В 2019 году Джефф Безос опробовал её технологию — управление гигантскими роботизированными руками с помощью перчаток HaptX и назвал её «странно естественной».
  • Meta показала прототип VR-перчаток 16 ноября. Они способны передавать эффект от взаимодействия с объектами и могут использоваться как контроллер в играх.
Перчатки HaptX
Перчатки Meta

#новость #meta #haptx

196 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Населенный Орзэмэс

Цукерберг использует чужие идеи? Да не может быть! 😁

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1
Roman Shulimov

Он у Дурова идею соц сети спёр, точно тебе говорю!

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0
Клемент Бурдин

Ну HaptX симпатичнее.

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0
Anatoly Ivanov

Если есть уже патенты - то в суд

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Семен Переделкин

В суд идите сразу, раз патенты имеются. И обанкротьте, наконец, это сраное поделие Цукерберга раз и навсегда.

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0
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Стартап HaptX заявил, что VR-перчатки Meta копируют его запатентованную технологию Статьи редакции

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