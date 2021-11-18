Стартап HaptX заявил, что VR-перчатки Meta копируют его запатентованную технологию Статьи редакции
Основатель стартапа утверждает, что несколько раз показывал разработки представителям Facebook.
- В прототипе Meta повторяются основные компоненты технологии HaptX — микрожидкостный материал с тактильной обратной связью на основе силикона и архитектура пневматического управления, заявил GeekWire основатель компании Джейк Рубин.
- В комментарии Isider основатель HaptX рассказал, что несколько лет «принимал инженеров, исследователей и руководителей из Meta, чтобы продемонстрировать тактильную технологию». Но компания Цукерберга не связывалась со стартапом, чтобы обсудить свой прототип.
- «Мы надеемся на сотрудничество, которое решит разногласия и позволит Meta использовать наши инновационные технологии в своих товарах», — сказал Рубин. В Meta отказались комментировать ситуацию.
- HaptX была основана в 2012 году. В 2019 году Джефф Безос опробовал её технологию — управление гигантскими роботизированными руками с помощью перчаток HaptX и назвал её «странно естественной».
- Meta показала прототип VR-перчаток 16 ноября. Они способны передавать эффект от взаимодействия с объектами и могут использоваться как контроллер в играх.
Честно говоря думал писать об этом или нет, и в какой раздел, но думаю мой опыт (плохой) поможет кому-то не наступить на те же грабли, на которые наступил я. И я буду только рад, если кто то скажет, что с ним такая ситуация произойти не могла. Я тоже так думал, я достаточно осторожный человек, но тут вот система дала сбой, и я перевел мошенникам,…
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Аскар Рахимбердиев, сооснователь облачного сервиса МойСклад, эксперт в области малого и среднего бизнеса
Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.
Всем привет! Хотелось бы написать про такой странный и неприятный эпизод, произошедший со мной вчера при совершении покупок на Озоне (могу предоставить скрины и прочие доказательства, если это будет кому интересно).
Основатель стартапа утверждает, что несколько раз показывал разработки представителям Facebook.
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