В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.

{"id":321627,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii","title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb, \u00ab\u041b\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u00bb, \u0412\u0422\u0411 \u0438 Gigabyte \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 200 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii&title=\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb, \u00ab\u041b\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u00bb, \u0412\u0422\u0411 \u0438 Gigabyte \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 200 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii&text=\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb, \u00ab\u041b\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u00bb, \u0412\u0422\u0411 \u0438 Gigabyte \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 200 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii&text=\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb, \u00ab\u041b\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u00bb, \u0412\u0422\u0411 \u0438 Gigabyte \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 200 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb, \u00ab\u041b\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u00bb, \u0412\u0422\u0411 \u0438 Gigabyte \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 200 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/321627-predpriyatie-yandeksa-lanita-vtb-i-gigabyte-vypustilo-pervye-200-serverov-v-rossii","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 1431 просмотров

Первую партию выпустили на контрактном производстве «АЛТ Мастер» в Зеленограде, сообщила компания. Всего совместное предприятие «Яндекса», «Ланита», банка ВТБ и производителя компьютерной техники Gigabyte выпустило 200 серверов под брендом Openyard, рассказал Forbes управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

«Яндекс» будет тестировать эти устройства в одном из своих дата-центров. По словам Худавердяна, их используют в том числе для расширения облачной платформы Yandex.Cloud.

Планы на 2022 год: новая партия и строительство завода под Рязанью

Следующую партию из 600 серверов партнёры планируют выпустить также на «АЛТ Мастер» в 2022 году.

Тогда же СП планирует запустить под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования. На первом этапе партнёры вложат в строительство более 1 млрд рублей.

Мощность завода — до 60 тысяч серверов в год, при необходимости их можно будет увеличить.



На заводе будут выпускаться системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств под брендом Openyard.

СП планирует продавать устройства частным компаниям, ведомствам, министерствам и организациям, которые хотят использовать «железо» отечественной сборки.

Сейчас 50% ООО «Центр открытых разработок» принадлежит «Яндексу», столько же — «Ланит Венчурс». ВТБ и Gigabyte должны стать его совладельцами позже, но ни у одной из компаний не будет в СП контрольной доли. Их размер и инвестиции каждой из сторон Худавердян не раскрыл.



Возможность продавать устройства компаниям, которым необходимы именно российские серверы, — одна из причин строительства завода под Рязанью. Производство в России позволит «Яндексу» быстрее разрабатывать новые серверы для своих нужд и не зависеть от скорости поставок. Также это открывает нам возможность зайти на достаточно большой рынок серверов. Тигран Худавердян управляющий директор «Яндекса»

Серверы будут продавать в том числе госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки

«Ланит» будет предлагать серверы Openyard своим клиентам. Продуктом могут заинтересоваться игроки, которым надо выполнять требования Минпромторга, рассказали в компании.



Летом 2021 года правительство ужесточило правила госзакупок и запретило госорганам зарубежные серверы, ноутбуки, микросхемы и так далее. Теперь разрешение на такую покупку надо получать напрямую от Минпромторга.

Ведомство ведёт реестр продукции, которая имеет официальной статус российской. СП сейчас подаёт заявку на включение сервера Openyard в этот список.

Госструктуры уже обязаны отдавать предпочтение отечественным производителям, рассказал президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, госзаказ — это минимум 20-30% на рынке серверного оборудования, который потенциально могут занять «Яндекс» и его конкуренты.

Сейчас «Яндекс» производит серверы в Китае и тратит на их обновление по 15 млрд рублей в год