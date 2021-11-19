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Техника
Таня Боброва

Предприятие «Яндекса», «Ланита», ВТБ и Gigabyte выпустило первые 200 серверов в России Статьи редакции

В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.

25 25 комментариев
1431 просмотров

Первую партию выпустили на контрактном производстве «АЛТ Мастер» в Зеленограде, сообщила компания. Всего совместное предприятие «Яндекса», «Ланита», банка ВТБ и производителя компьютерной техники Gigabyte выпустило 200 серверов под брендом Openyard, рассказал Forbes управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

«Яндекс» будет тестировать эти устройства в одном из своих дата-центров. По словам Худавердяна, их используют в том числе для расширения облачной платформы Yandex.Cloud.

Планы на 2022 год: новая партия и строительство завода под Рязанью

  • Следующую партию из 600 серверов партнёры планируют выпустить также на «АЛТ Мастер» в 2022 году.
  • Тогда же СП планирует запустить под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования. На первом этапе партнёры вложат в строительство более 1 млрд рублей.
  • Мощность завода — до 60 тысяч серверов в год, при необходимости их можно будет увеличить.
  • На заводе будут выпускаться системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств под брендом Openyard.
  • СП планирует продавать устройства частным компаниям, ведомствам, министерствам и организациям, которые хотят использовать «железо» отечественной сборки.
  • Сейчас 50% ООО «Центр открытых разработок» принадлежит «Яндексу», столько же — «Ланит Венчурс». ВТБ и Gigabyte должны стать его совладельцами позже, но ни у одной из компаний не будет в СП контрольной доли. Их размер и инвестиции каждой из сторон Худавердян не раскрыл.

Возможность продавать устройства компаниям, которым необходимы именно российские серверы, — одна из причин строительства завода под Рязанью. Производство в России позволит «Яндексу» быстрее разрабатывать новые серверы для своих нужд и не зависеть от скорости поставок. Также это открывает нам возможность зайти на достаточно большой рынок серверов.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»

Серверы будут продавать в том числе госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки

  • «Ланит» будет предлагать серверы Openyard своим клиентам. Продуктом могут заинтересоваться игроки, которым надо выполнять требования Минпромторга, рассказали в компании.
  • Летом 2021 года правительство ужесточило правила госзакупок и запретило госорганам зарубежные серверы, ноутбуки, микросхемы и так далее. Теперь разрешение на такую покупку надо получать напрямую от Минпромторга.
  • Ведомство ведёт реестр продукции, которая имеет официальной статус российской. СП сейчас подаёт заявку на включение сервера Openyard в этот список.
  • Госструктуры уже обязаны отдавать предпочтение отечественным производителям, рассказал президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, госзаказ — это минимум 20-30% на рынке серверного оборудования, который потенциально могут занять «Яндекс» и его конкуренты.

Сейчас «Яндекс» производит серверы в Китае и тратит на их обновление по 15 млрд рублей в год

  • Первый прототип собственного сервера интернет-компания создала в 2011 году, рассказал Худавердян.
  • С 2015 года «Яндекс» использовал в своих дата-центрах около 70% серверов, созданных по собственному дизайну и разработанной архитектуре. С 2020 года — только свои серверы. Компания производит их в Китае и на Тайване.
  • У «Яндекса» пять дата-центров: один в Финляндии и четыре в России. В них находится около 150-200 тысяч серверов, ежегодно обновляется 10%. На это компания тратит около 15 млрд рублей, но при закупке на открытом рынке серверы обошлись бы компании на 30-50% дороже.

#новость #яндекс

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25 комментариев
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Valeratal Val

А в чем смысл выпуска своих серверов? (производства местного)
Сервер, грубо- корпус, мать, оператива, диски, блок питания" все укладывается в стойку, все стандартизировано по самое не могу
Неужто собрать из китайских комплектующих в одну коробочку - делает сервер Российского производства?

как понимать эту цитату "Производство в России позволит «Яндексу» быстрее разрабатывать новые серверы для своих нужд и не зависеть от скорости поставок"

что значит разработать сервер? Серверу нужны стандартные комплектующие, их разрабатывают компании мировые (интел, Амд - процессоры, диски -соответственно другие), в чем тут "разработка"
Как "не зависеть от скорости поставки", если это все равно упирается в поставку процессоров и прочих комплектующих?

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9
Mike Espoo

Озадачен теми же самыми вопросами.
Где тут производство то серверов, если у нас нет свой электроники.

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3
Valeratal Val

пока писал, ну видимо тут импортозамещения. На этом этапе достаточно, чтобы железо китайского производства засунули в коробочку на территории России
в плане логистики - ну может с Интелом-АМД проще договорится напрямую и закупать в Китае. Хотя не факт вообще

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2
Mike Espoo

Но по факту, это просто самообман, что мы производим сервера.
Т.е. это просто брать и самому себе врать.
Даже в понятие логики не укладывается, как до этого можно было додуматься.

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2
Valeratal Val

отверточная сборка. Есть такое понятие

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1
Mike Espoo

Да тут даже на отверточную не тянет.

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0
Valeratal Val

Ну почему, даже вот известные заводы типа хундая, двигатель приходит готовым с китая. Степень локализации наверно процентов 50. А начинали с машино-комплектов. Возможно тут тоже
Меня просто маркетинговый булшит про скорость гибкость смущают

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0
Evgeny Terentev

Ну так у Фейсбук тоже свои сервера. Видимо им проще под себя сделать, экономия места, экономия времени администратора на обслуживание.

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0
Valeratal Val

ничего не знаю про фейсбук. и что значит "Делать по себя", сервер это просто конструктор. Какой закажешь, такой в китае и соберут. Под тебя, под меня, под Васю
Не исключаю, что фейсбуку в чем-то проще заказать отдельно корпуса, отдельно требуху, чтобы потом на месте все уложить
Правда, это можно назвать "производство своего корпуса"? когда берут стандартные железки и собирают
У меня тогда системный блок моего производства :) я просто не знал об этом :)

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1
John Dow

В чем смысл выпуска своих автомобилей? В чем смысл выпуска своих продуктов питания? В чем смысл выпуска своих спутников? Всё же в Китае делают...

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0
Valeratal Val

Вы случайно не еврей?

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0
Mike Espoo

Никак не могу понять, что вкладывают в понятие производить сервера.
У нас нет технологий производства серверов, никто с нами ими деться не будет.

Про всякие там "Байкалы" и прочее, можно посмотреть данное видео и понять, что ничего у нас нет.
"Проблемы в сфере микроэлектроники в РФ. Кто виноват и что делать?"
https://www.youtube.com/watch?v=zdAOEi2eOJI

Передавать нам технологии никто не будет.
Самое большое что мы можем, это наладить производство коркусов для электронной начинки, а компания Gigabyte будет нам поставлять электронную начинку из Тайваня.

Но можно ли это все называть производством серверов? ред.

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4
Andrey Gordeev

Пусть делают хоть что-то.
Если ничего не делать, то у нас ничего и не будет.

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1
Alexander Oni

Думаю, этот текст пересказывал рекламные материалы, ориентированные на чиновников, поэтому в нём нет и не может, не должно быть ответов на ваши логичные замечания.

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0
Фагиз Мавлютов

Серверный процессор Baikal-S фактически уже готов.

Как стало известно CNews, в Россию с контрактной фабрики TSMC пришла первая инженерная партия отечественных серверных процессоров из линейки «Байкал» — Baikal-S. Как пояснили редакции в «Байкал электроникс» (разработчик этих чипов), тираж партии составил 50 штук. В феврале-марте 2022 г. границу пересечет еще 600 процессоров. Полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук ожидается до конца III кв. 2022 г.; заказ на ее выпуск будет сформирован в декабре 2021 г.

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0
Семен Переделкин

"Сборка" и "производство" всё-таки разные понятия.

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1
Александр Мишулин

Ну хоть Gigabyte, а не очередной Байкал. А то были бы серваки, как в той рекламе "2 ядра, 2 гига".

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–3
Ioanne

А гигабайт ядра и гиги выпускает, по вашему?

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2
Лекарственный завод

Ну гиги у нас производят за шаги.

Извините.

Ответить
1
Александр Борродач

64 ядра, 64 гига
выглядит зачётно, выглядит олрайт

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0
Клемент Бурдин

Ну тут можно только поздравить!!!

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0
Hambala Fully

«железко» отечественной сборки

Ну вот в том и проблема, что сборки, а не производства. Компаний, которые клепают серваки из комплектух, у нас хоть жопой жуй. Вообще молчу о том, что в госсекторе у «Цифры» монополия практически.

Вот вышел закон о том, что должен быть российский CPU в машинах для госкомпаний и госструктур, а потом благополучно его подменили бальной системой.

Короче говоря, будут клипать российские корпуса и провода, а материнки и процы все равно зарубежные. И в чем смысл всей это затей тогда? Симулировать российские компании производить собственные корпуса, а не заказывать из Китая?

UPD: Ну а вообще поздравляю коллег из «Ланита», ребята неплохо в B2G забурились. ред.

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0
Константин Хиксводел

Выделить на это кучу бабла , а потом спиздить 90 %

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0
Евгений Торанов

Тигран очень рад, судя по фото

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0
Ковалев Хам
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0
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Предприятие «Яндекса», «Ланита», ВТБ и Gigabyte выпустило первые 200 серверов в России Статьи редакции

В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.

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