Предприятие «Яндекса», «Ланита», ВТБ и Gigabyte выпустило первые 200 серверов в России Статьи редакции
В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.
Первую партию выпустили на контрактном производстве «АЛТ Мастер» в Зеленограде, сообщила компания. Всего совместное предприятие «Яндекса», «Ланита», банка ВТБ и производителя компьютерной техники Gigabyte выпустило 200 серверов под брендом Openyard, рассказал Forbes управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.
«Яндекс» будет тестировать эти устройства в одном из своих дата-центров. По словам Худавердяна, их используют в том числе для расширения облачной платформы Yandex.Cloud.
Планы на 2022 год: новая партия и строительство завода под Рязанью
- Следующую партию из 600 серверов партнёры планируют выпустить также на «АЛТ Мастер» в 2022 году.
- Тогда же СП планирует запустить под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования. На первом этапе партнёры вложат в строительство более 1 млрд рублей.
- Мощность завода — до 60 тысяч серверов в год, при необходимости их можно будет увеличить.
- На заводе будут выпускаться системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств под брендом Openyard.
- СП планирует продавать устройства частным компаниям, ведомствам, министерствам и организациям, которые хотят использовать «железо» отечественной сборки.
- Сейчас 50% ООО «Центр открытых разработок» принадлежит «Яндексу», столько же — «Ланит Венчурс». ВТБ и Gigabyte должны стать его совладельцами позже, но ни у одной из компаний не будет в СП контрольной доли. Их размер и инвестиции каждой из сторон Худавердян не раскрыл.
Серверы будут продавать в том числе госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки
- «Ланит» будет предлагать серверы Openyard своим клиентам. Продуктом могут заинтересоваться игроки, которым надо выполнять требования Минпромторга, рассказали в компании.
- Летом 2021 года правительство ужесточило правила госзакупок и запретило госорганам зарубежные серверы, ноутбуки, микросхемы и так далее. Теперь разрешение на такую покупку надо получать напрямую от Минпромторга.
- Ведомство ведёт реестр продукции, которая имеет официальной статус российской. СП сейчас подаёт заявку на включение сервера Openyard в этот список.
- Госструктуры уже обязаны отдавать предпочтение отечественным производителям, рассказал президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, госзаказ — это минимум 20-30% на рынке серверного оборудования, который потенциально могут занять «Яндекс» и его конкуренты.
Сейчас «Яндекс» производит серверы в Китае и тратит на их обновление по 15 млрд рублей в год
- Первый прототип собственного сервера интернет-компания создала в 2011 году, рассказал Худавердян.
- С 2015 года «Яндекс» использовал в своих дата-центрах около 70% серверов, созданных по собственному дизайну и разработанной архитектуре. С 2020 года — только свои серверы. Компания производит их в Китае и на Тайване.
- У «Яндекса» пять дата-центров: один в Финляндии и четыре в России. В них находится около 150-200 тысяч серверов, ежегодно обновляется 10%. На это компания тратит около 15 млрд рублей, но при закупке на открытом рынке серверы обошлись бы компании на 30-50% дороже.
А в чем смысл выпуска своих серверов? (производства местного)
Сервер, грубо- корпус, мать, оператива, диски, блок питания" все укладывается в стойку, все стандартизировано по самое не могу
Неужто собрать из китайских комплектующих в одну коробочку - делает сервер Российского производства?
как понимать эту цитату "Производство в России позволит «Яндексу» быстрее разрабатывать новые серверы для своих нужд и не зависеть от скорости поставок"
что значит разработать сервер? Серверу нужны стандартные комплектующие, их разрабатывают компании мировые (интел, Амд - процессоры, диски -соответственно другие), в чем тут "разработка"
Как "не зависеть от скорости поставки", если это все равно упирается в поставку процессоров и прочих комплектующих?
ничего не знаю про фейсбук. и что значит "Делать по себя", сервер это просто конструктор. Какой закажешь, такой в китае и соберут. Под тебя, под меня, под Васю
Не исключаю, что фейсбуку в чем-то проще заказать отдельно корпуса, отдельно требуху, чтобы потом на месте все уложить
Правда, это можно назвать "производство своего корпуса"? когда берут стандартные железки и собирают
У меня тогда системный блок моего производства :) я просто не знал об этом :)
Никак не могу понять, что вкладывают в понятие производить сервера.
У нас нет технологий производства серверов, никто с нами ими деться не будет.
Про всякие там "Байкалы" и прочее, можно посмотреть данное видео и понять, что ничего у нас нет.
"Проблемы в сфере микроэлектроники в РФ. Кто виноват и что делать?"
https://www.youtube.com/watch?v=zdAOEi2eOJI
Передавать нам технологии никто не будет.
Самое большое что мы можем, это наладить производство коркусов для электронной начинки, а компания Gigabyte будет нам поставлять электронную начинку из Тайваня.
Но можно ли это все называть производством серверов? ред.
Серверный процессор Baikal-S фактически уже готов.
Как стало известно CNews, в Россию с контрактной фабрики TSMC пришла первая инженерная партия отечественных серверных процессоров из линейки «Байкал» — Baikal-S. Как пояснили редакции в «Байкал электроникс» (разработчик этих чипов), тираж партии составил 50 штук. В феврале-марте 2022 г. границу пересечет еще 600 процессоров. Полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук ожидается до конца III кв. 2022 г.; заказ на ее выпуск будет сформирован в декабре 2021 г.
«железко» отечественной сборки
Ну вот в том и проблема, что сборки, а не производства. Компаний, которые клепают серваки из комплектух, у нас хоть жопой жуй. Вообще молчу о том, что в госсекторе у «Цифры» монополия практически.
Вот вышел закон о том, что должен быть российский CPU в машинах для госкомпаний и госструктур, а потом благополучно его подменили бальной системой.
Короче говоря, будут клипать российские корпуса и провода, а материнки и процы все равно зарубежные. И в чем смысл всей это затей тогда? Симулировать российские компании производить собственные корпуса, а не заказывать из Китая?
UPD: Ну а вообще поздравляю коллег из «Ланита», ребята неплохо в B2G забурились. ред.
Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки
Заполнял вчера форму на подключение мобильной связи от тинькова, вбил регион, свой номер телефона, и ушёл с сайта. Сегодня мне названивают менеджеры с вопросами, интересовался ли я, почему не подключил, и предлагают подключиться.
Абонемент на две недели обойдётся в 369 рублей — по нему можно ежедневно получать маленький американо или капучино.
В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.
Сооснователь Apple Computer Inc. Стив Возняк (Steve Wozniak) выступил на Демо-дне акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ — и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. Зрители присылали свои вопросы в ходе трансляции, на самые интересные из них Стив ответил в прямом эфире.
3 и 4 декабря поговорим о трендах в индустрии, технологиях и научном мире.
Торжественные платья для маленьких девочек должны быть удобными, яркими, не терять форму даже после нескольких стирок и детского праздника. Такие наряды Ольга Плотникова создавала для своих дочерей и время от времени получала заказы на необычную одежду от подруг. Постепенно увлечение выросло в компанию Monika Mo с прибылью в 30%, клиентами в…
Представьте себе, что вы — заказчик разработки новой функциональности в программе. Это решение очень нужно вашему бизнесу, по всем расчётам оно поможет существенно увеличить вашу прибыль и, возможно, опередить конкурентов. Вы долго уточняли и согласовывали техническое задание, и вам не терпится увидеть готовое решение в действии. Как его…
Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.
И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.