Разработчики сохраняют информацию о том, что покупают, ищут и смотрят пользователи, и передают её Google, Facebook, Netflix и Spotify.

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Американская компания Vizio производит дешёвые «умные» телевизоры стоимостью от $139. Вдобавок она отслеживает действия пользователей и передаёт данные рекламодателям: за девять месяцев 2021-го это принесло ей $57,3 млн валовой прибыли, а с продаж техники она получила в два раза меньше — $25,6 млн.

Vizio не единственная, кто так зарабатывает — этим занимаются также Samsung, LG, производитель цифровых медиаплееров Roku и другие. В 2017 году Roku получил $225 млн, или две трети от своей выручки, от продаж данных и рекламы.

Дешёвых телевизоров без «умного» ПО на рынке становится всё меньше — потребителям нужны устройства, которые позволяют смотреть контент стриминговых сервисов. Поэтому растёт рынок данных и рекламы: по прогнозам аналитиков, в 2021 году LG, Samsung и Vizio выручат от них $1,37 млрд, а в 2026-м — $6,17 млрд.

Какие данные собирают

В 2019 году SecureWorld проанализировало заявления о конфиденциальности Samsung и Vizio. Всю информацию о сборе данных компании распределили по нескольким документам — так, чтобы понять масштаб слежки было трудно, пишет издание.

Аналитики выяснили, что телевизоры Samsung официально собирают данные о том:

Что смотрят пользователи.

Какой контент покупают и загружают.

Как и какие приложения используют.

Что ищут.

На какие кнопки и когда нажимают.

Компания также записывает голосовые команды и может передать их стороннему поставщику для расшифровки. Техника Samsung и Vizio запоминает IP-адреса пользователей и информацию из cookie-файлов. Так она может:

Определить местоположение пользователя.

Сохранить данные о сайтах, посещённых с телевизора.

Находить другие устройства в одной Wifi-сети.



Производители телевизоров также разрешают приложениям сторонних поставщиков, установленных на устройство, собирать данные о действиях пользователей и предупреждают в заявлении о конфиденциальности, что не несут ответственности за их действия.

Например, программа рекламно-аналитической компании Samba TV предлагает «умные» подсказки по выбору контента пользователям телевизоров Sony, Sharp, TCL, Philips и других. Но также она сохраняет информацию об активности людей и выгружает её на свои сервера.

В 2018 году Samba TV заявила, что собрала данные с 13,5 млн устройств. К марту 2021 аналитики компании получили доступ к сведениям о 46 млн телевизоров по всему миру, 28 млн из которых были в США.

Как выяснила New York Times, расширение Samba Interactive TV могла собирать данные даже из игр и запоминать, смотрят ли пользователи чаще «консервативные» или «либеральные» каналы. В 2016 году один из бывших руководителей Samba TV сообщил, что более 90% пользователей активировали их ПО при первом запуске телевизора.

Слайд с презентации Samba TV, на примере которого представитель компании объяснил, какие данные она может получить с одного «умного» телевизора The New York Times

LG, Samsung и Vizio используют в своих телевизорах технологию распознавания контента ACR. Благодаря ней можно определить, что в данный момент просматривает или во что играет пользователь, даже если он запускает видео или программы из браузера или с USB-флешек.

Но даже отсутствие «умного» телевизора не всегда может спасти от слежки. В декабре 2017 года журналисты New York Times выяснили, что ряд приложений для iOS и Android использовали микрофон смартфона для прослушивания телевизионной рекламы и шоу, чтобы отследить поведение пользователей при просмотре и передать эти данные аналитикам.

Кто использует информацию

Из политики конфиденциальности Samsung следует, что производитель может передать собранную информацию своим филиалам, деловым партнёрам, поставщикам услуг и правоохранительным органам. В клиентскую базу дочернего рекламного агентства компании Cheil Worldwide входят, например, Coca-Cola, Starbucks, eBay, Adidas, Absolut и Chevrolet.

Собранная производителями информация при подключении телевизора к интернету автоматически передаётся на сервера крупных компаний, таких как Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Akamai и Spotify, а также аналитическим агентствам. При этом невозможно узнать, какие именно данные получают корпорации — техника перед отправкой чаще всего шифрует их.

Так выглядит схема распространения данных от производителей техники к крупным компаниям Financial Times

Исследование специалистов из Северо-Восточного университета и Имперского колледжа Лондона показало, что в 2019 году почти все «умные» телевизоры при первом подключении к интернету связывались с Netflix и передавали информацию о модели телевизора и его местоположении. Это происходило даже в случаях, когда пользователь не пользовался стриминговыми сервисами.

Vizio предупреждает, что её партнёры могут связать информацию о пользователях с другими данными. Так они могут улучшить таргетинг. А Samba TV утверждала, что соблюдает правила конфиденциальности Федеральной торговой комиссии США и не продаёт собранную информацию напрямую рекламодателям.

Но последние всё равно могут узнать о том, что смотрят пользователи, без доступа к базе данных об их действиях и привычках. Например, если на экране телевизора с Samba Interactive TV появлялась реклама Apple, система могла заметить это и отправить на телефон сообщение от конкурента — Samsung.

Воспользоваться функциями для сбора данных могут не только производители, но и злоумышленники. Об уязвимости телевизоров для хакерских атак в 2018 году сообщило исследование Consumer Reports. Защититься от взломщиков пользователям может помочь появление кнопки для отключения интернета от «умных» устройств, чтобы иногда они могли становиться «тупыми», как раньше, писала CNet.

Кто следит за сбором данных

Деятельность производителей «умных» телевизоров в США контролирует Федеральная торговая комиссия. Компании могут собирать данные и передавать их до тех пор, пока они «честны с потребителями» — предупреждают их о работе с информацией в пользовательских соглашениях.

Нарушение этого правила становится поводом для судебного разбирательства. В 2017 году Vizio признали виновной в сборе и продаже данных пользователей без их согласия, компания выплатила штраф в размере $2,2 млн.

Многим производителям разрешают монетизировать информацию даже в тех случаях, когда пользователям намеренно усложняют отказ от слежки — «прячут» от них нужные настройки в разных разделах и вводят в заблуждение короткими описаниями сервисов, пишет Mashable.

Условия использования Samba Interactive TV в 2018 году, к примеру, состояли из 6500 слов, а в политике конфиденциальности было ещё 4000 слов. А на экране телевизора при запуске появлялось только окно с предложением активировать рекомендации, коротким описанием и кнопкой регистрации на первом месте.

Против сбора информации выступают общественные объединения и некоммерческие организации. Они требуют от крупных компаний ограничить наблюдения за пользователями и предоставить им инструменты для отключения слежки.

Мы за юридические и технологические решения для защиты людей и их данных от эксплуатации и считаем, что должны знать всё о сборе наших данных, иметь над ними контроль и обеспечивать их защиту. Правозащитная организация Privacy International

По мнению основателя компании по кибербезопасности Pen Test Partners Кена Манро, производителей нужно обязать запрашивать явное согласие на сбор данных при первом запуске. Для этого стоит разработать стандарт информированного согласия для цифровых исследований, считает журнал Nature.