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Техника
Валерия Козлова

«Яндекс» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции

Компании планируют выпустить первые устройства в 2022 году.

  • Новый протокол упростит производство «умных» устройств и позволит совмещать разные сервисы и голосовые помощники между собой, объявила компания.
  • По собственным данным, число пользователей «умного» дома «Яндекса» за 2020 год выросло больше, чем в четыре раза, их точное количество в компании не называют. Поэтому «Яндекс» хочет принять участие в разработке единого стандарта.
  • Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) решили создать единый протокол для умного дома в декабре 2019 года, выход устройств с новым стандартом планируется в первой половине 2022 года.

#новость #яндекс

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Denis Kiselev

Очень хорошая новость. Вот ещё бы xiaomi тут поучаствовало бы-и совсем супер

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