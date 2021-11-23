Недвижимость, передержка питомцев, онлайн-образование: как три бизнеса решили проблемы с удаленным подписанием договоров

Договоры с клиентами часто приходится подписывать удаленно, потому что они живут в другом городе, заказали услугу на дом или вообще получают ее через интернет. Но если просто скидывать подписанные сканы на почту или ватсап, могут быть проблемы — клиенты иногда не воспринимают такой договор всерьез и не всегда хотят соблюдать его условия. А в…