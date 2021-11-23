«Что в чемоданах — неизвестно»: как работает Unclaimed Baggage из США, который продаёт потерянный в аэропорту

За потерянные во время перелёта вещи авиакомпании выплачивают компенсации, и чтобы частично покрыть эти расходы, они продают невостребованный багаж. Его скупает магазин Unclaimed Baggage — он сортирует и перепродает вещи, среди которых могут попасться и часы Rolex, и живая змея, пишет The Hustle.