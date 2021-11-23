Разработчик маячков Tile, обвинявший Apple AirTag в плагиате, продал компанию за $205 млн Статьи редакции
Создатель приложения для обмена геолокацией с родными Life360 купил Tile для запуска совместных продуктов.
Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Tile продолжит работать под собственным брендом, гендиректор стартапа войдёт в совет директоров Life360.
Компании планируют совместно создать кроссплатформенный сервис для поиска вещей, домашних животных и отслеживания геопозиции родных.
Life360 разработал приложение для обмена информацией о геолокации и общения. Им пользуются около 33 млн человек в месяц. Tile создала трекеры для поиска вещей с поддержкой Bluetooth. Технология Tile используется в 50 устройствах сторонних компаний, например в беспроводных наушниках, ноутбуках, ошейниках для собак.
За счёт технологий Tile Life360 планирует увеличить увеличит базу платных подписчиков на 45%, до 1,6 млн.
- В июне 2019 года Apple прекратила продажу трекеров Tile в своих магазинах, переманила инженера компании, заблокировала доступ сторонним производителям к чипу U1 в iPhone 11 и заблокировала фоновое отслеживание геолокации в iOS 13, с которым работает приложение.
- В апреле 2020 года, до анонса AirTag, Tile обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась к регуляторам США и Европы.
- В апреле 2021 года Tile заявила, что Apple разорвала сотрудничество с компанией, когда начала разрабатывать собственные маячки для поиска вещей. Это уничтожило бизнес-модель стартапа, сообщает Reuters.
заблокировала фоновое отслеживание геолокации в iOS 13, с которым работает приложение
Эм, нет. Они не заблокировали, iOS просто начала регулярно уведомлять пользователей, что у них есть приложения с постоянной фоновой геолокацией, что не понравилось Tile. Те хотели, чтобы Эпл сделала для них исключение и позволила следить за геолокацией в фоне без уведомлений.
Но сделай Эпл это, их бы сожрали за то, что те выбирают, кому можно следить тихо за пользователем в фоне, а кому — нет. Не говоря уже о том, что куча конспирологов набежала бы и начала утверждать, что и другие приложения так делают.
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