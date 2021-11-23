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Техника
Маша Цепелева

Разработчик маячков Tile, обвинявший Apple AirTag в плагиате, продал компанию за $205 млн Статьи редакции

Создатель приложения для обмена геолокацией с родными Life360 купил Tile для запуска совместных продуктов.

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1519 просмотров

Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Tile продолжит работать под собственным брендом, гендиректор стартапа войдёт в совет директоров Life360.

Компании планируют совместно создать кроссплатформенный сервис для поиска вещей, домашних животных и отслеживания геопозиции родных.

Life360 разработал приложение для обмена информацией о геолокации и общения. Им пользуются около 33 млн человек в месяц. Tile создала трекеры для поиска вещей с поддержкой Bluetooth. Технология Tile используется в 50 устройствах сторонних компаний, например в беспроводных наушниках, ноутбуках, ошейниках для собак.

За счёт технологий Tile Life360 планирует увеличить увеличит базу платных подписчиков на 45%, до 1,6 млн.

  • В июне 2019 года Apple прекратила продажу трекеров Tile в своих магазинах, переманила инженера компании, заблокировала доступ сторонним производителям к чипу U1 в iPhone 11 и заблокировала фоновое отслеживание геолокации в iOS 13, с которым работает приложение.
  • В апреле 2020 года, до анонса AirTag, Tile обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась к регуляторам США и Европы.
  • В апреле 2021 года Tile заявила, что Apple разорвала сотрудничество с компанией, когда начала разрабатывать собственные маячки для поиска вещей. Это уничтожило бизнес-модель стартапа, сообщает Reuters.
Зачем нужны трекеры AirTag и почему лидер рынка…
Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт…
vc.ru

#новость #apple #tile

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11 комментариев
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Edievsky

Напоминает сериал "Кремниевая долина". Hooli = Apple.

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Иван Иван

Там у ХУЛИ дела плохи были, и все через "хули" и проходило.

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1
Иван Иван

Ну тут уж извините.
Большой брат контролирует все. И не хочет плодить конкурентов.

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1
DONALDY

Сначала сам стартап занял 90 процентов рынка, потом крупный бизнес подтянулся-типикал. Хотя то, что Apple жестко заблокировала доступ сторонним производителям, на мой взгляд, странно.

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1
Ruslan Umarkhanov

Кит проглотил планктон!!!

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0
умный человек
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0
Иван Иван

Кому то не нравятся твои формулировки фактов.
Но так уж сложилось, в таком мире мы живем.
Но и на китов тоже охоту вели, сам знаешь, и киты сами не вечные. Так что может быть мы увидим как возродится что то другое)

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0
Артем Баранов

Потерял iPhone 11. В Локаторе геопозиция предыдущего дня. Так что фигня этот ваш U1.

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0
Ilya Dorofeev

U1 в России и не работает, вояки не разрешают.

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1
Павел

U1 не для таких кейсов и создан

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0
Павел

заблокировала фоновое отслеживание геолокации в iOS 13, с которым работает приложение

Эм, нет. Они не заблокировали, iOS просто начала регулярно уведомлять пользователей, что у них есть приложения с постоянной фоновой геолокацией, что не понравилось Tile. Те хотели, чтобы Эпл сделала для них исключение и позволила следить за геолокацией в фоне без уведомлений.

Но сделай Эпл это, их бы сожрали за то, что те выбирают, кому можно следить тихо за пользователем в фоне, а кому — нет. Не говоря уже о том, что куча конспирологов набежала бы и начала утверждать, что и другие приложения так делают.

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