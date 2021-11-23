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Техника
DTF

Специалисты обошли сканер отпечатков пальцев в MacBook и iPad с помощью плёнки и клея Статьи редакции

Точность распознавания отпечатка составила около 80%.

19 19 комментариев
1650 просмотров

Исследователи кибербезопасности из Kraken Security Labs продемонстрировали, что аутентификация по отпечатку пальца можно обойти при помощи дешёвых расходных материалов.

Для взлома устройств специалистам даже не понадобился прямой доступ к отпечатку пальца владельца — только фотография поверхности, к которой он прикоснулся.

Её обработали в Photoshop, сделав монохромной, и распечатали на ацетатной плёнке на лазерном принтере. Тонер придал изображению трёхмерную структуру, а столярный клей «оживил» отпечаток.

Мы провели успешную «атаку» на большинство тестируемых устройств, включая iPad и MacBook Pro. При настоящем взломе, у нас был бы доступ к огромному количеству конфиденциальной информации.

Kraken Security Labs

Kraken — не единственная лаборатория, которой удалось обмануть дактилоскопический сенсор. В 2020 году Cisco Talos опубликовала отчёт с описанием похожего метода. В обоих случаях точность распознавания составила около 80%.

Эксперты отметили, что большинство пользователей вряд ли столкнётся со взломом, но при желании воспроизвести отпечатки пальцев нетрудно — они остаются на любых поверхностях, от бокала в ресторане до двери такси.

Рекомендации — не рассматривать сканер в качестве безопасной альтернативы надёжному паролю и использовать его только при двухфакторной авторизации.

#новость #apple #биометрия

19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Данил Кривицкий

Сканер отпечатков пальцев и Face ID уже давно показали свою не эффективность. То подделывают отпечатки из подручных средств как в шпионском детективе, то лепят лица, чтобы обойти 3д-сканер. А самсунг флагманы и их аналоги вообще можно при помощи фотки разблокировать.

Поэтому самые безопасные устройства это Xiaomi. Их никто не украдет, а кто и украдет, точно не будет взламывать. Надо брать Xiaomi, они снова всех обыграли.

А ведь там еще есть 2 мб макро-объектив и топ за свои деньги.

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9
Александр Гонтарев

лучше вводить пароль вручную, ведь в это время все отворачиваются, а камеры перестают снимать

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1
Dmitry Yashin

Схуяль их никто не украдёт? Продать проще всего дешёвый ширпотреб, кстати.

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0
Yevhen Kuzhel

Почему ты решил, что если пользоваться Xiaomi, твои данные никому не нужны. Сейчас куча псевдоинвесторов в крипту, воровать данные могут везде.
Apple хоть в каком то виде закрытая система и там сложности с взломом. А подобрать твой графический ключ будет как 2 пальца.

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–1
true iBegginer

сарказм не считался?

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0
Добровольный яд

При Джобсе такого не было!

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2
Yevhen Kuzhel

Именно по этому, ждем в след. версии FaceID. С ним по сложнее будет уже взломать. Челку добавили в новых маках, faceid Только забыли.

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1
John Doe

Не забыли - faceid пока слишком громоздкий для встраивания в крышку 🤷

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1
Yevhen Kuzhel

Посмотрел ОЕМ модули для телефонов, ничего крупного не вижу. Думаю маркетинг просто.

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2
Добровольный яд

“воспроизвести отпечатки пальцев нетрудно — они остаются на любых поверхностях, от бокала в ресторане до двери такси.”

Зачем такие сложности, если уже украли само устройство?)

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1
Dmitry Yashin

Они играются в Хитмана: нужно поломать айпад, пока владелец вышел в туалет.

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0
Добровольный яд

отпечаток снимут с туалетной бумаги

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0
Юрий Белоножкин

Не такой уж и надежный этот ваш Apple /s

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0
S.Z

Любой сканер отпечатков так можно обмануть. Проблема в самой концепции технологии. Если это вообще проблема

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2
Степан Позняк

Так сканеры по разным технологиям работают

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2
user_90123129312

Для взлома девайсы эппл просто нафиг никому не нужны, это не серверные системы.

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–1
Юрий Белоножкин

Чего это вдруг? А эти самые журналисты которых убили? А Дженифер Лоуренс? Очень даже нужны.

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2
user_90123129312

Продаваемые данные и в нужных объёмах чаще всего находятся именно на серверах. Сейчас взломать локальный компьютер и с двухфакторной авторизацией можно только голые фотки Лоуренс продавать дрочерам. А взломал сервер, заменил банковские номера поставщиков — и оплата в следующий раз полетит уже на другой адрес и незаметно для планктона вроде CFO (наша CFO так и попала на $300K пока не пришёл вопрос от поставщика — где же деньги?).

Журналисты — да, но опять-таки размер рынка минимален. А в определённых странах дешёвого 40 Вт паяльника хватает.

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1
Анастасия Орфаниди

Специалисты, которых мы заслужили...

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0
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