Точность распознавания отпечатка составила около 80%.

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Исследователи кибербезопасности из Kraken Security Labs продемонстрировали, что аутентификация по отпечатку пальца можно обойти при помощи дешёвых расходных материалов.

Для взлома устройств специалистам даже не понадобился прямой доступ к отпечатку пальца владельца — только фотография поверхности, к которой он прикоснулся.

Её обработали в Photoshop, сделав монохромной, и распечатали на ацетатной плёнке на лазерном принтере. Тонер придал изображению трёхмерную структуру, а столярный клей «оживил» отпечаток.

Мы провели успешную «атаку» на большинство тестируемых устройств, включая iPad и MacBook Pro. При настоящем взломе, у нас был бы доступ к огромному количеству конфиденциальной информации. Kraken Security Labs

Kraken — не единственная лаборатория, которой удалось обмануть дактилоскопический сенсор. В 2020 году Cisco Talos опубликовала отчёт с описанием похожего метода. В обоих случаях точность распознавания составила около 80%.

Эксперты отметили, что большинство пользователей вряд ли столкнётся со взломом, но при желании воспроизвести отпечатки пальцев нетрудно — они остаются на любых поверхностях, от бокала в ресторане до двери такси.