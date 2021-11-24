Как удобно вести список дел: хаки и обзор софта

В инстаграмах и интернетах все — звёзды: у каждого второго какие-то прямые эфиры, пачки дел на день, достижения, награды, признания и прочие атрибуты успешной жизни 21 века. Человек, пожалуй, ещё никогда не был помешан на личной эффективности так, как в последние 10-20 лет. Поэтому если вы балансируете между ощущением «я — унылое г-но» и «я —…