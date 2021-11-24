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Техника
Маша Цепелева

Apple перейдёт на модемы для смартфонов собственной разработки в 2023 году — Nikkei Статьи редакции

Компания будет производить их вместе с TSMC.

  • Apple планирует запустить массовое производство своего первого модемного чипа 5G на базе 4-нанометрового чипа TSMC с собственными компонентами, выяснила Nikkei от источников, знакомых с деталями переговоров. Компания также работает над собственным чипом управления зарядкой для модема. В iPhone 13 использованы компоненты производства Qualcomm.
  • Планируется, что TSMC будет единственным партнером в производстве. В середине ноября 2021 года Qualcomm заявила, что через два года будет обеспечивать только 20% модемов для iPhone.
  • Источники сообщили, что тестирование начнётся с 5-нанометровой технологии, после компания перейдёт на 4-нанометровые чипы для массового производства. Продажи устройств начнутся не раньше 2023 года — операторам связи потребуется время для проверки и тестирования модемов.
  • В 2019 году Apple заплатила Qualcomm $4,5 млрд по результатам спора из-за патентов. Модемы собственного производства позволят отказаться от покупки лицензии у Qualcomm и создать чип большей мощности, объяснили источники.
  • В 2019 году Apple купила у Intel производство модемов для смартфонов за $1 млрд.
  • TSMC — производитель процессоров iPhone серии A и чипов на основе M1 для компьютеров. Инженеры TSMC работают вместе с командой разработчиков Apple.

#новость #apple

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9 комментариев
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Dmitriy Lobanov

В комплекте, их конечно же, не будет)

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–2
Андрей

Чего не будет? Чипа внутри телефона?

Как-то утомил этот ваш парад юмористов.

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8
Даниил Рыжков

А думаете зачем сделали возможность самостоятельно вскрывать и чинить? Берёшь фирменный айпаяльник и впаиваешь чип.

Ответить
3
Dmitriy Lobanov

Да, именно чипа внутри телефона, зато набор отвёрток есть. А если утомился - проходи мимо, отдохни, валерьяночки попей ред.

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–1
Алексей Наумов

Будет продаваться версия iPhone c 5g модемом и без 5g модема, разница в 200$ между моделями.

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0
Rownie

introducing sustainable 3G now скажут они, отдохните от перенасыщенности от информации в вашей жизни

Ответить
–1
Юрий Белоножкин

Кокрызтаке наоборот:

Модемы собственного производства позволят … создать чип большей мощности

Qualcomm говорил Apple «стой, одумайся», но Apple решил повышать мощность до 11.

Ответить
1
Илья Рогаткин

Эти ребята пытаются слезть с модемов Qualcomm, но платить за патенты никто не отменял .
Ну и все это шоу, конечно же за счёт конечного пользователя!

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–1
Павел

Эти ребята пытаются слезть с SoC Samsung, но платить за патенты никто не отменял .
Ну и все это шоу, конечно же за счёт конечного пользователя!

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0
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