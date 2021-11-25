Apple начала предупреждать активистов о возможной слежке через шпионское ПО на смартфоне Статьи редакции
Компания предупредила правозащитников из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.
- 24 ноября Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство, сообщает Reuters.
- Политологи, исследователи и известные деятели, выступающие против действий правительства Таиланда, получили сообщение: «Ваше устройство может быть взломано спонсируемым государством злоумышленником, он может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщениям или даже к камере и микрофону».
- О таких же сообщениях рассказали в соцсетях два политических активиста из Ганы, оппозиционный политик из Уганды и около десяти журналистов из Сальвадора, выяснило издание.
- В ноябре 2021 года Apple подала в суд на разработчика шпионского ПО NSO Group.
- Программа NSO Group Pegasus позволяет позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. Власти 10 стран использовали её для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов — расследование об этом началось в июле 2021 года.
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