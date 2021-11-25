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Техника
Маша Цепелева

Apple начала предупреждать активистов о возможной слежке через шпионское ПО на смартфоне Статьи редакции

Компания предупредила правозащитников из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.

  • 24 ноября Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство, сообщает Reuters.
  • Политологи, исследователи и известные деятели, выступающие против действий правительства Таиланда, получили сообщение: «Ваше устройство может быть взломано спонсируемым государством злоумышленником, он может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщениям или даже к камере и микрофону».
  • О таких же сообщениях рассказали в соцсетях два политических активиста из Ганы, оппозиционный политик из Уганды и около десяти журналистов из Сальвадора, выяснило издание.
  • В ноябре 2021 года Apple подала в суд на разработчика шпионского ПО NSO Group.
  • Программа NSO Group Pegasus позволяет позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. Власти 10 стран использовали её для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов — расследование об этом началось в июле 2021 года.

#новость #apple

2002 просмотров
44 44 комментария
13
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44 комментария
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Сергей Душечкин

Громче всех кричит "держи вора" сам вор! :)

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14
Sergey Freedman
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0
Сергей S.L.

Погодите! А как же тот ролик, где чел одним касанием всем закрывает доступ в айфоне своём? Или это другое? :)

Ответить
8
Павел

Ведь трекинг предпочтений рекламодателями из ролика штатными средствами и взлом по заказу спецслужб с использованием уязвимостей это одно и то же...

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1
Алексей Изарипов

Ну да, никто не отменял уязвимость «нулевого дня», она существует везде и даже iPhone подвержен такой проблеме

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4
Александр Борродач

Айфон Навального тоже получил такой пуш?

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2
Sergey Ontime

Звучит, как название самого безопасного телефона.

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3
Маркетологов к стенке

))) Безопасность айфонов рассыпается буквально на глазах. Хотя ее и не было никогда. Никто не сможет создать устройство, которое нельзя взломать.
Хотя, обычным гражданам это и не надо.

Ответить
0
Dima Kalinov

Все забыли о Blackberry

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1
Маркетологов к стенке

А что с ним?

Ответить
0
Алексей Винокуров

О нём забыли

Ответить
23
Сергей Щукин

Возможно, именно потому, что его фиг сломаешь - про него и забыли 🤔

Ответить
0
Павел

Настолько фиг сломаешь, что у Обамы секретная служба отбирала ББ и давала взамен смартфон с hardened-версией Андроида для повышения безопасности.

Goodbye Obamaberry, hello Obamadroid
The mobile device for the secure government set is now a "hardened" Samsung Galaxy S4.
arstechnica.com
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1
Александр Борродач

Отбирали потому что небезопасно или потому что нельзя прослушать?

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1
Павел

Даже, кажется, в той статье, что я скинул, описано, что все коммуникации президента идут через коммутатор Белого дома. Какой смысл его взламывать, если его контакты и так известны всем, кому нужно?

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Отож. Если в прессе нет сообщений о том что что-то взломали - это не значит что это никто не взломал

Ответить
0
Евгений Дроздов

Неудовимый Джо.

Ответить
0
Дэни Трэхо

Раз такая пьянка, то пора открывать nfc и установку приложений из других источников. А то что-то безопасностью и не пахнет в вашем walled garden.

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1
Alex D

А это что получается, что корпорация ставит себя выше государства? (не важно какого)? Или она это делает по указанию другого государтсва? Или это другое?

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

NSA: шпионит за всеми в мире.
Хомяки: «не ну это другое, в ифоны-то не могли специально бэкдоры встроить».
Любое правительство хочет следить за всеми до кого дотянется, это очевидно. И у многих получается дотянуться )

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1
Mikhail Grozovski

Когда это было по-другому?

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0
Фирменный турник

Так сам апле эти дырки и оставляет для хозяев мира на уровне железа... Почитайте про их процессоры с закладками

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Exactly

Ответить
0
morgan

по-моему, совсем недавно кук хвалил iOS за ее закрытость и безопасность?

Ответить
0
Aleksey Telyshev

Зачем, они же сами друг друга сдают со свистом

Ответить
0
NihlistNif .

Это активисты, чьи надо, активисты...

Ответить
0
Sergey Ontime

А как получают доступ?

Ответить
0
Mikhail Grozovski

Вот да, было бы прикольно получить краткое техническое описание, что именно происходит. Тему мусолят уже месяца три, а объяснения так и не видел...

Ответить
0
Mike K

так вроде в кучу статей объяснение цепляли. В iMessage отправляли ссылку, автоматически загружался предпросмотр. Через уязвимость в обработчике изображений выполнялся вредоносный код и готово. В iOS 15 эти уязвимости закрыли

Ответить
0
Mikhail Grozovski

А, так если закрыли, то израильскую лавочку можно закрывать? Тогда не понимаю, в чем проблема. Всегда стараюсь держать последнюю версию ПО.

Ответить
0
Фирменный турник

Эту закрыли, другие ещё остались.

Ответить
1
Павел

Одну закрыли, другие могут появиться. Код пишут люди, и они могут ошибаться — израильская лавочка этим активно пользуется.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ошибаться или «ошибаться»? ))

Ответить
0
Павел

Учитывая бесконечный поток багов везде, где только можно, я склонен думать о глупости, а не об умысле.

Ответить
0
Mike K

израильская лавочка эту опцию предлагала как одну из множества доступных, так что они ещё какое-то время останутся на плаву

Ответить
0
Nik N

Что за израильская лавочка ?

Ответить
0
Сергей S.L.

Через Эпл. Письмо с предупреждением это аферта :)

Ответить
–2
Фирменный турник

Ойданеможетбыть!!!

Ответить
0
Sergei Markov

Мое уважение за такой шаг

Ответить
0
Postnikov Edward

Никогда не было, и вот опять (с)

Ответить
0
EyesLaser

Эпл красавцы

Ответить
0
Lightning1707

Эволюция происходит постоянно, и в один прекрасный день эта надпись уже не появится, то есть найдут способ её отключить при взломе устройства. А в то время, пока пользователь будет думать, что раз надписи нет - устройство не взломанно, самые сокровенные тайны на устройстве будут раскрыты.

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0
Nikolay Kenig

Не лишайте тов.майора работы!

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0
Дмитрий Журавлев

Поэтому лучше пользоваться телеграммом, а не айфоном! Я лично так и делаю.

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0
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0 Обсудить
0
Техника
Маша Цепелева
Apple начала предупреждать активистов о возможной слежке через шпионское ПО на смартфоне Статьи редакции

Компания предупредила правозащитников из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.

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