Разработка сайта для калифорнийского производителя продуктов на основе каннабиса

Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.