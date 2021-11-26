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Техника
Маша Цепелева

Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей Статьи редакции

Из-за него суд запретил в России использование Samsung Pay.

6 6 комментариев
923 просмотров

Samsung обратился в Роспатент для аннулирования патента швейцарской Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей», сообщает «Ъ» со ссылкой на Hogan Lovells, представляющую интересы компании. Палата по патентным спорам рассмотрит обращение 24 декабря.

Заявка Sqwin SA может быть аннулирована из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня и из-за нарушений при регистрации патента в России, рассказала управляющий партнёр московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева.

Патент швейцарской компании зарегистрирован Роспатентом в апреле 2019 года после международной заявки с приоритетом от 21 декабря 2012 года. Она подавалась в патентное ведомство ФРГ.

Представители Samsung считают, что в России патент был расширен — появилось описание генерации уникального кода устройством покупателя и его передачу в кассовую систему продавца. В документах международной и приоритетной заявок таких функций не было.

При подаче заявки компания регистрирует объём прав и может сузить его, а не расширить. Патентную заявку от 2019 года могли изменить под применявшуюся с 2015 года технологию Samsung, рассказала адвокат Екатерина Плюсова.

  • В июле 2021 года суд запретил использование Samsung Pay в России из-за патентного спора с Sqwin SA. В августе Samsung начала обжаловать решение.
  • В октябре суд запретил продажу устройств Samsung в России с бесконтактной системой оплаты. Ограничение коснулось 61 модели — в том числе новейших. Если патент признают недействительным, то решение суда первой инстанции потеряет силу.

#новость #samsung #samsungpay

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6 комментариев
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Степан Позняк

Если этот патент Роспатент не аннулирует, то вскоре эти тролли и за Apple и Google примутся

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1
Александр А.

Как писал Льюис Кэрролл, перед началом этого процесса стоит записать свои имена.

Но это все же покультурнее трэша вокруг ... не будем поминать лишний раз ))

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0
Григорий Иоффе

Юристы самсунга только додумались? Они что, только сейчас захотели выиграть?

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0
Daniyar Karimov

Очевидно было. Видимо бюрократия

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0
Григорий Иоффе

не, не бюрократия. Видимо, юристов поменяли. В первой инстанции самсунг сделал все, чтобы проиграть.

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0
Семен Переделкин

Швейцарский тролль по фамилии Гульченко.

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0
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Маша Цепелева
Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей Статьи редакции

Из-за него суд запретил в России использование Samsung Pay.

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