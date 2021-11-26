Из-за него суд запретил в России использование Samsung Pay.

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Samsung обратился в Роспатент для аннулирования патента швейцарской Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей», сообщает «Ъ» со ссылкой на Hogan Lovells, представляющую интересы компании. Палата по патентным спорам рассмотрит обращение 24 декабря.

Заявка Sqwin SA может быть аннулирована из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня и из-за нарушений при регистрации патента в России, рассказала управляющий партнёр московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева.

Патент швейцарской компании зарегистрирован Роспатентом в апреле 2019 года после международной заявки с приоритетом от 21 декабря 2012 года. Она подавалась в патентное ведомство ФРГ.

Представители Samsung считают, что в России патент был расширен — появилось описание генерации уникального кода устройством покупателя и его передачу в кассовую систему продавца. В документах международной и приоритетной заявок таких функций не было.

При подаче заявки компания регистрирует объём прав и может сузить его, а не расширить. Патентную заявку от 2019 года могли изменить под применявшуюся с 2015 года технологию Samsung, рассказала адвокат Екатерина Плюсова.