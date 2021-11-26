Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей Статьи редакции
Из-за него суд запретил в России использование Samsung Pay.
Samsung обратился в Роспатент для аннулирования патента швейцарской Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей», сообщает «Ъ» со ссылкой на Hogan Lovells, представляющую интересы компании. Палата по патентным спорам рассмотрит обращение 24 декабря.
Заявка Sqwin SA может быть аннулирована из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня и из-за нарушений при регистрации патента в России, рассказала управляющий партнёр московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева.
Патент швейцарской компании зарегистрирован Роспатентом в апреле 2019 года после международной заявки с приоритетом от 21 декабря 2012 года. Она подавалась в патентное ведомство ФРГ.
Представители Samsung считают, что в России патент был расширен — появилось описание генерации уникального кода устройством покупателя и его передачу в кассовую систему продавца. В документах международной и приоритетной заявок таких функций не было.
При подаче заявки компания регистрирует объём прав и может сузить его, а не расширить. Патентную заявку от 2019 года могли изменить под применявшуюся с 2015 года технологию Samsung, рассказала адвокат Екатерина Плюсова.
- В июле 2021 года суд запретил использование Samsung Pay в России из-за патентного спора с Sqwin SA. В августе Samsung начала обжаловать решение.
- В октябре суд запретил продажу устройств Samsung в России с бесконтактной системой оплаты. Ограничение коснулось 61 модели — в том числе новейших. Если патент признают недействительным, то решение суда первой инстанции потеряет силу.
Победителями «Акселератора по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса» стали две фастфуд-сети и массажный салон
Из-за него суд запретил в России использование Samsung Pay.
Как так вышло, что, якобы, самый успешный по количеству слушателей подкаст на российском (и не только) рынке не попадает в топы приложений, подборки изданий и вообще никак не появляется в медийном пространстве?
Хочу поделиться результатами своего тестового задания на позицию менеджера продукта в мобильном приложении. По итогам выполнения задания позвали на интервью, финальное решение примут в декабре. Постараюсь без воды, статья поможет структурировать собственные знания, а сообществу возможность посмотреть на мой подход.
Всем здравствуйте. 4 ноября я отправила книгу, воспользовавшись авито доставкой. (а именно через пункт боксберри).
Расскажем о результатах работы специалиста по контекстной рекламе в Tesla Target, Анны Драгун и ООО «Вариант». Компания занимается ГНБ (горизонтально-направленным бурением), на момент обращения они работали уже более 10 лет, сайта не было, все заявки брались с Авито. Решение выйти на новый уровень по стоимости заказов и объему пришло за две…
Мне не только и не столько хочется пожаловаться на конкретную ситуацию, сколько ещё и обсудить в целом нарастающую печальную тенденцию.