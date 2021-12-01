Почему сведённый трек нужно проверять на паршивой Bluetooth-колонке, какие плагины выгоднее брать новичку и с каким синтезатором работал Ханс Циммер, создавая саундтрек к «Тёмному рыцарю», — в пересказе Pitchfork.

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AudioMunk

2010-2020-е годы — подходящее время, чтобы начать писать музыку, считает Pitchfork. На рынке появилось много бюджетного оборудования, которое подойдёт для дома и поможет при этом добиться того же звучания, ради которого раньше музыканты бронировали профессиональные студии.

Чтобы помочь новичкам подобрать подходящие установки и инструменты и сэкономить, издание пообщалось с экспертами. Те рассказали, какие системы предпочитают сами и почему ограничения не так плохи и могут, наоборот, подарить авторам творческую свободу.

Компьютеры

Большинство новичков в качестве основного элемента используют в своей домашней студии обычный компьютер — устанавливают на нём коробочные решения вроде Ableton Live и Logic Pro X, чтобы записывать, редактировать и сводить дорожки.

Операционные системы в данном случае особого значения не имеют, считает издание: выбирать можно ту, на которой музыканту удобнее работать. Главное помнить, что некоторые приложения совместимы лишь с одной ОС — как Logic Pro X, который доступен только для пользователей Mac.

Впрочем, на рынке существуют обходные решения: например, ПО Boot Camp — оно позволяет установить ОС Windows на Mac. «Windows я использую, чтобы записывать живые инструменты, а Mac для продакшена», — говорит исполнительница и музыкант Zora Jones.

Компании также могут в конечном счёте выпустить версию ПО для разных ОС, пишет издание. Например, FL Studio двадцать лет работала только на Windows, а с 2018 года доступна также для пользователей Mac.

Выбор между стационарным компьютером и ноутбуком зависит от того, как и где привык работать человек. «Свои любимые треки я сводил в незнакомых кафе или сидя на кровати, так что мобильность определённо способствует творчеству», — говорит музыкант Diamondstein.

По словам издания, настольный ПК всё же дарит больше возможностей, но сами музыканты отмечают, что привыкли работать даже с самыми обычными ноутбуками. «Большую часть своей электронной музыки я записал на 11-дюймовом MacBook Air с 4 ГБ оперативки, и ничего страшного не случилось. Наоборот, ограничения вынуждали меня искать новые подходы и потому помогли развить свой особый стиль», — говорит продюсер Anthony Naples.

На производительность аудиоредакторов влияет не столько объём оперативной памяти, сколько скорость работы жёсткого диска, говорит мексиканский продюсер Siete Catorce. Поэтому, по его словам, лучше купить накопитель SSD — он гораздо быстрее обрабатывает данные.

А если музыкант не планирует загружать множество плагинов и запускать тяжелые программы, то лучше уделить внимание периферийным устройствам. Купить, например, дополнительный монитор, предлагает шведский продюсер Sissel Wincent.

Аудиоинтерфейсы

Аудиоинтерфейс, который ещё иногда называют звуковой картой, может стоить сотни долларов, но взаимодействует с ним музыкант чаще всего всего один раз: купив его и единожды подключив. С помощью него автор:

Подключает к компьютеру инструменты для записи — синтезаторы, микрофоны, гитары.

А также динамики как внешний источник звука.

И преобразует цифровые и аналоговые аудиосигналы.

На компьютерах предустановлены аудиоконвертеры, которые позволяют среднестатистическому пользователю общаться в Zoom или слушать Spotify через динамики на ноутбуке, пишет издание. Но они не отвечают требованиям профессионалов индустрии.

Так что любой аудиоинтерфейс будет лучше встроенных конвертеров, а насколько — зависит от его цены. Если музыкант хочет использовать сразу несколько синтезаторов и драм-машин, то в звуковом интерфейсе должно быть достаточно входных каналов.

Если опыта мало, то начать лучше с карты с четырьмя «входами» — чтобы понять, как устроена маршрутизация сигнала, считает хаус-продюсер Galcher Lustwerk. «Главное убедитесь, что он поддерживает MIDI и несильно задерживает звуковой сигнал, иначе элементы записи будут долго синхронизироваться», — говорит он.

Аудиоинтерфейс от Steinberg Pop Music

Наиболее ходовыми аудиоинтерфейсами опрошенные посчитали

Популярный у подкастеров Focusrite Scarlett 2i2 за $110 — он располагает двумя каналами и подойдёт начинающим электронщикам.

Scarlett 4i4 за $230 — по четыре входных и выходных отверстия; позволяет записывать одновременно четыре монофонических источника или два стереоисточника.



Audient ID4 за $187 — особенно подойдёт тем, кто пишет звук с микрофонов, поскольку имеет встроенный микрофонный предусилитель.



SSL2+ за $280 — лучшая, по мнению Anthony Naples, бюджетная карта с хорошим регулятором громкости.



Среди более дорогих музыканты выделяют Apogee Duet за $649 и RME Fireface UCX за $1599 — оба отличаются «безупречным качеством передачи звука». А музыкант Ziúr хвалит аудиоинтерфейс UAD Apollo X6 за $2199 — тот быстро обрабатывает плагины и не нагружает оперативную память.

Scarlett 4i4 Focusrite

Студийные мониторы

Объективно оценить звучание музыки так же сложно, как и саму композицию. Но в одном эксперты сходятся: динамики должны гарантировать нейтральный по окраске звук — не искажать его, не «приукрашивать» и обеспечивать баланс низких и высоких частот.

Впрочем, на звучание влияют не только мониторы, но также пространство, в котором они установлены: размер помещения и уровень звукоизоляции. «Я запускал треки через Yamaha HS8 за $370, но в крохотной комнате с сильной реверберацией. Басы в итоге "отскакивали" от стен», — говорит шотландский продюсер Perko.

По словам музыканта Pépe, покупать звукоизоляционные конструкции необязательно — бас-ловушки и отражатели можно сделать своими руками.

К выбору динамиков нужно подходить осознанно, считает издание, и пробовать все доступные варианты прямо в магазинах, запуская через них хорошо знакомую автору музыку. Так можно проверить, не искажает ли монитор звучание, раскрывает ли задуманные аспекты или, наоборот, новые стороны звука.

Мониторы HS8 PhotoProCenter

Вот какие модели рекомендуют музыканты и продюсеры для домашних студий:

Исполнительница Ziúr начинала с динамиков 5" KRK ROKIT 5 — по $179 за штуку, но они слишком сильно окрашивали звук, поэтому она перешла на ADAM Audio A7X — по $750 за колонку.

Продюсер Perko предлагает Genelec 8010A — по $350 за штуку. У них, по его словам, возможно, не самые лучшие басы, но зато чистый звук.

Для больших студий Pépe советует HS8 по $370 за динамик и модели HS5 — по $200 за колонку.

А продюсер Siete Catorce хвалит крупные, но бюджетные мониторы JBL 308 — по $199 за штуку. Они обеспечивают громкое звучание басов и чёткое для высоких частот и неплохо подойдут для помещений без звукоизоляции.

Наличие под рукой разных мониторов — это также хороший способ проверить качество сведения. Исполнительница Zora Jones, например, на последнем этапе работы запускает треки через допотопную Bluetooth-колонку. А музыкант Mukqs —через автомобильную стереосистему, поскольку многие слушают музыку именно так.

Создаю я музыку на одних мониторах, а слушаю на других, потому что знаю: сведение трека удалось, если он звучит хорошо даже в самых паршивых динамиках. Ник Сильвестр глава лейбла GODMODE

Наушники

От наушников уши устают быстрее, чем от студийных мониторов, и они не так полно передают нижние частоты. Но с их помощью можно проверить, как сведённый трек будет звучать через гарнитуру — ведь многие слушают песни в дороге и параллельно с работой. Главное, чтобы они не сильно искажали или «приукрашивали» звук.

Вот какие модели рекомендуют опрошенные изданием эксперты:

Диджеи считают отраслевым стандартом Sennheiser HD-25 за $150.

Многие предпочитают Beyerdynamic DT 770 за $179 — они, по словам исполнительницы Ziúr, стали студийной классикой, поскольку не давят на уши, недорого стоят и хорошо звучат.

Музыканту Pépe нравится гарнитура ATH-M50x от компании Audio-Technica за $149.



Электронщик Galcher Lustwerk хвалит более дорогую модель открытого типа Sennheiser HD 600 — за $400. Такие наушники не блокируют внешние шумы и не сильно окрашивают звук.

Mukqs, наоборот, предпочитает наушники закрытого типа MDR-7520 от Sony — в том же ценовом диапазоне, что и Sennheiser HD 600. «У них мощные басы и хорошее шумоподавление, — говорит он.

Шведский продюсер DJ Seinfeld рекомендует новичкам купить Avantone Pro MP1 Mixphones за $199, потому что те достаточно полно для своей цены передают текстуру звука и не искажают частоты. А издание Pitchfork советует AIAIAI TMA-2 за $350 — они подходят для продолжительной работы и отличаются высокой чувствительностью.

Обзор наушников Avantone Pro MP1 Mixphones

Цифровые звуковые рабочие станции, или DAW

DAW — это программная среда, в которой музыкант будет выполнять большую часть работы: запись, редактуру и сведение. Среди продюсеров в жанрах хип-хоп и танцевальной электроники популярностью пользуется FL Studio от компании Image-Line. Стоимость пакета ранжируется от $99 до $899 — в зависимости от функций.

Продюсеры драм-н-бейса, как отмечает издание, считают золотым стандартом ПО Cubase от разработчика Steinberg — $99-588. А фаворитом для записи звука живых инструментов музыканты называют Pro Tools от фирмы Avid — сам пакет стоит $599, но можно оформить подписку и платить по $30 в месяц.

Среди более бюджетных версий музыканты отмечают Reaper ($60-225) и Bitwig Studio ($270). А издание Pitchfork вспоминает бесплатный редактор Audacity, который может помочь новичкам сделать первые шаги в индустрии, и модульный синтезатор VCV Rack.

Но главные конкуренты на рынке DAW — это Ableton Live и Logic Pro X. И большинство музыкантов высказались в пользу первой ($99-749). Её удобно использовать не только для записи, но также во время выступлений. «У Ableton понятный для новичков интерфейс, а возможностей при этом хватит даже для самых смелых идей», — говорит Anthony Naples.

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В Logic Pro X, впрочем, тоже достаточно синтезаторов и эффектов. И опытные пользователи, как пишет издание, обычно использует ПО, чтобы записывать сигнал из нескольких источников сразу. Программа также помогает работать с MIDI-устройствами и будет интуитивно понятна всем тем, кто пробовал создавать музыку в GarageBand.

Композиции, созданные в Ableton и FL Studio, нередко отличаются характерным именно для этих программ звучанием — не из-за звуковых движков, а просто потому, что само устройство ПО вынуждает музыканта следовать заранее заданным шаблонам. В Logic Pro X такого, как мне кажется, нет. Ник Сильвестр глава лейбла GODMODE

MIDI-контроллеры

Мышь, трекпад и клавиатура — это привычные для пользователей устройства, но не самые наглядные инструменты для музыкантов. Чтобы создавать музыку в DAW-станциях было проще, новичку понадобится MIDI-контроллер: например, в виде клавишей или пэдов, которые имитируют звуки ударных.

Тем, кто привык играть на пианино, понравится портативная 25-клавишная MIDI-клавиатура KORG nanoKEY2 длиной 30 см за $57 или M-Audio Keystation Mini 32 за $59.

Тому, кто любит «жать на кнопки и крутить ручки», подойдёт Mini MKII от Akai за $99. Или полноразмерный вариант MPK 249 за $395 — с четырьмя октавами и функцией послекасания: она позволяет изменить характер звука после извлечения. А тем, кто думает работать с классическими драм-машинами и аппаратными контроллерами, стоит присмотреться к пошаговому секвенсору MIDI-данных Arturia BeatStep Pro за $259.

На рынке существуют также автономные рабочие станции с функциями семплера, драм-машины, секвенсера и синтезаторов: например, Native Instruments MASCHINE за $649 или Push от Ableton за $799. Такие устройства помогают быстро писать и редактировать музыку, а также нарезать сэмплы.

Обзор MIDI-клавиатуры KORG NanoKEY2

Программное обеспечение

Ableton Live и Logic Pro X располагают огромной библиотекой предварительно загруженных звуков, эффектов и VST-плагинов. Но на рынке существуют также автономные бюджетные решения — например, софт-синтезаторы, которые помогают воспроизводить звуки физических инструментов так же полно:

Коллекция виртуальных клавишных от Arturia, которые имитируют звучание Yamaha DX7, Buchla Easel V и полумодульного «синта» ARP2600.

Zebra 2 от разработчика U-He за $199 — это цифровая версия синтезатора со встроенным блоком эффектов и мощным звуком. Её использовал при записи саундтрека к «Тёмному рыцарю» композитор Ханс Циммер. Есть программы проще и дешевле: Any Cable Everywhere ($79), Bazille ($129) и Diva ($179).



Набор инструментов Komplete от фирмы Native Instruments за $599 — это сэмплеры, секвенсоры, драм-машины, эмуляторы акустических устройств, реплики любимых синтезаторов среди дабстепщиков Massive, а также симуляторы усилителей. «Идеальный по комплектации продукт для новичка», — считает музыкант Project Pablo.

Обзор Komplete 13 от фирмы Native Instruments

Если в готовом продукте недостаточно эффектов или денег на такие системы недостаточно, можно покупать плагины:

Имитаторы аппаратных ревербераторов Valhalla Plate и Valhalla Shimmer — по $50, а также бесплатный преобразователь частот Valhalla Freq.

Наработки Soundtoys: эмулятор задержки Echo Boy за $199 и стереорасширитель MicroShift за $129.



Набор эффектов Spec Ops от Unfiltered Audio за $99 и плагин для создания дисторшена Dent 2 за $49.

Комплект модулей Ozone 9 от Izotope за $129-499 — в зависимости от набора.

Пресеты и плагины, считают музыканты и продюсеры, хороши, поскольку стоить могут дешевле, но зато помогают новичкам постичь азы мастеринга и сведения.

Обзор набора эффектов Spec Ops

Аппаратное обеспечение

Традиционных инструментов, которые успели зарекомендовать себя на рынке, множество — это не только струнные, ударные и клавишные, но также электронные драм-машины и секвенсоры. Но из-за спроса и цены на такие устройства взлетели до небес, пишет издание. Даже на eBay за подержанную драм-машину Roland TR-808 просят больше $4000.

Поэтому компании уже давно создают «реплики» — они дешевле, чем классические модели, но чаще всего гарантируют практически тот же звук. Например, Roland выпускает драм-машины TR-08 — миниатюрные версии TR-808 за $400, а также клавишные модули JU-06 за $400, копии Juno-106, которые на eBay более чем за $26 тысяч.

Обзор драм-машины TR-08

Безусловно, более дорогие модели дают большую свободу для творчества и многоликое звучание, говорит издание. Долговечные синтезаторы производят Moog — по $499-1000 за штуку — и фирма Sequential: у последней музыкант Anthony Naples особенно хвалит модель OB-6 за $2999

Но достойные аналоговые устройства, по словам Pépe, есть и среди бюджетных наработок. Он, например, отмечает разработки компании Korg:

Полифонический аналоговый синтезатор Volca Keys за $146 со встроенным секвенсором.

Бас-синтезатор Volca Bass за $150 с пошаговым секвенсором.



Volca Beats за $150 — аналоговая драм-машина с цифровой перкуссией.



Аналоговая бас-машина Volca Kick за $150.

Обзор Volca Beats

Микрофоны

Каждому новичку следует задуматься о покупке качественного микрофона, считает издание, — даже если он не вокалист. В качестве первого эксперты советуют:

Для записи инструментов — SM57 от корпорации Shure за $99.

Для вокала — SM58 от того же производителя и тоже за $99.

Исполнительница Zora Jones предпочитает чуть более дорогую модель от компании Audio-Technica — AT2020USB за $149. «Я перепробовала много вариантов, и этот микрофон пока что лучший», — говорит она.

Для записи объёмных вокальных партий можно взять конденсаторный микрофон AKG C214 — но уже за $359. «Он, конечно, на порядок выше в цене, но зато улавливает нюансы и динамику голоса», — отмечает эмбиент-композиторша Lucy Gooch.

Исполнительница Sui Zhen использует дорогой студийный микрофон Peluso P12 за $1881, но отмечает, что главное начать. «Если вы горите делом и вам есть что сказать, то подойдёт любое устройство, что есть под рукой, — даже диктофон на iPhone», — рассуждает она.