В 2021 году на фоне того, как Еврокомиссия представила законопроект о введении единого разъёма USB-C для смартфонов, в сети вновь заговорили о возможных планах Apple по выпуску iPhone без физического порта для зарядки. Такое решение позволило бы компании обойти ограничения со стороны организации.