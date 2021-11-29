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Техника
DTF

Apple начала разрабатывать технологию беспроводной зарядки устройств на малом и большом расстоянии — Bloomberg Статьи редакции

Компания также создаёт мультизарядку — аналог AirPower.

4 4 комментария
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Планами Apple поделился обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

  • Компания продолжает работать над адаптером для одновременной зарядки нескольких устройств, несмотря на неудачу с AirPower, выпуск которого пришлось отменить из-за проблем с перегревом.
  • Устройство будет отличаться от двойного адаптера MagSafe Duo, позволяющего заряжать iPhone и Apple Watch одновременно, подчеркнул Гурман, но подробностей о конструкции гаджета не рассказал.
  • Компания разрабатывает собственную технологию беспроводной зарядки с малым и большим радиусом действия. В отличие от традиционной индуктивной зарядки, решение Apple позволит пополнять заряд устройств на расстоянии. На каком этапе находится создание технологии, неизвестно.
  • Apple рассчитывает, что в будущем все её основные устройства смогут заряжать друг друга. Предполагается, что решение позволит пользователям передавать заряд с iPad на iPhone, iPhone на AirPods или Apple Watch.
  • Некоторые Android-смартфоны не первый год поддерживают реверсивную беспроводную зарядку. Она даёт возможность заряжать поддерживаемые устройства, например, смарт-часы или беспроводные наушники. Как технология Apple будет отличаться от этого решения, неизвестно.

В 2021 году на фоне того, как Еврокомиссия представила законопроект о введении единого разъёма USB-C для смартфонов, в сети вновь заговорили о возможных планах Apple по выпуску iPhone без физического порта для зарядки. Такое решение позволило бы компании обойти ограничения со стороны организации.

В середине ноября 2021 года идею ЕС о том, чтобы стандартизировать разъём USB-C для смартфонов и планшетов, раскритиковала организация USB-IF. В ней считают, что инициатива европейских властей замедлит технический прогресс и вызовет разногласия среди пользователей.

Организация USB-IF раскритиковала принятие USB-C…
«Это замедлит технический прогресс», отметил главный директор.
dtf.ru

#новости #apple

4 4 комментария
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4 комментария
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Семен Переделкин

"Как технология Apple будет отличаться от этого решения, неизвестно"

Как, как. Дороже она будет.

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5
Timur e la squadra

ЭМЕЙЗИНГ!
Теперь можно и шнур зарядки не класть в коробку

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1
Алексей Винокуров

Скоро можно будет продавать вообще пустую коробку, поскольку у пользователей apple совершенно точно уже есть и телефон.

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1
Dark Falcon

Motorola уже вторую версию этой зарядки показала https://www.ixbt.com/news/2021/09/08/odnovremennaja-zarjadka-chetyrjoh-smartfonov-na-bolshom-rasstojanii-predstavleno-novoe-pokolenie-besprovodnoj-zarjadki.html
И Xiaomi давно показала https://www.ixbt.com/news/2021/01/29/xiaomi-mi-air-charge.html

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