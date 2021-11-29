Apple начала разрабатывать технологию беспроводной зарядки устройств на малом и большом расстоянии — Bloomberg Статьи редакции
Компания также создаёт мультизарядку — аналог AirPower.
Планами Apple поделился обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.
- Компания продолжает работать над адаптером для одновременной зарядки нескольких устройств, несмотря на неудачу с AirPower, выпуск которого пришлось отменить из-за проблем с перегревом.
- Устройство будет отличаться от двойного адаптера MagSafe Duo, позволяющего заряжать iPhone и Apple Watch одновременно, подчеркнул Гурман, но подробностей о конструкции гаджета не рассказал.
- Компания разрабатывает собственную технологию беспроводной зарядки с малым и большим радиусом действия. В отличие от традиционной индуктивной зарядки, решение Apple позволит пополнять заряд устройств на расстоянии. На каком этапе находится создание технологии, неизвестно.
- Apple рассчитывает, что в будущем все её основные устройства смогут заряжать друг друга. Предполагается, что решение позволит пользователям передавать заряд с iPad на iPhone, iPhone на AirPods или Apple Watch.
- Некоторые Android-смартфоны не первый год поддерживают реверсивную беспроводную зарядку. Она даёт возможность заряжать поддерживаемые устройства, например, смарт-часы или беспроводные наушники. Как технология Apple будет отличаться от этого решения, неизвестно.
В 2021 году на фоне того, как Еврокомиссия представила законопроект о введении единого разъёма USB-C для смартфонов, в сети вновь заговорили о возможных планах Apple по выпуску iPhone без физического порта для зарядки. Такое решение позволило бы компании обойти ограничения со стороны организации.
В середине ноября 2021 года идею ЕС о том, чтобы стандартизировать разъём USB-C для смартфонов и планшетов, раскритиковала организация USB-IF. В ней считают, что инициатива европейских властей замедлит технический прогресс и вызовет разногласия среди пользователей.
Motorola уже вторую версию этой зарядки показала https://www.ixbt.com/news/2021/09/08/odnovremennaja-zarjadka-chetyrjoh-smartfonov-na-bolshom-rasstojanii-predstavleno-novoe-pokolenie-besprovodnoj-zarjadki.html
И Xiaomi давно показала https://www.ixbt.com/news/2021/01/29/xiaomi-mi-air-charge.html
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