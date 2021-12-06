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Техника
Евгения Евсеева

«Сбер» представил «умную» колонку SberBox Time Статьи редакции

Стоит 7990 рублей.

20 20 комментариев
976 просмотров

Команда SberDevices представила умную медиаколонку SberBox Time в рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера».

Она сочетает в себе возможности трёх устройств — «умной» колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника. Также в неё встроены виртуальные ассистенты семейства «Салют».

«Сбер»

Передняя часть колонки выполнена в виде стрелочных часов со светодиодным индикатором: в зависимости от выбранного голосового помощника он светится разным цветом — зелёным, синим или оранжевым.

В устройстве установлены два динамика и пять микрофонов, которые нужны для работы голосового помощника. На корпусе есть кнопки управления громкостью и отключения микрофонов.

Колонка управляется голосом, с помощью неё можно включить музыку, спросить про погоду или пробки. Также она поддерживает управление устройствами «умного» дома от «Сбера» или партнёров компании.

«Сбер»

SberBox Time можно настроить, как будильник — подключить мелодию для пробуждения из «СберЗвука», настроить яркость прикроватного светильника или попросить заранее включить кофеварку.

Если подключить колонку к телевизору, её можно использовать как ТВ-медиацентр. В таком режиме пользователю доступны стриминговый сервис Okko, «СберЗвук», доступ к более чем 240 каналам через сервис «Смотрёшка», а также сервис облачного гейминга SberPlay.

SberBox Time стоит 7990 рублей, заказать её можно на сайте — пока она доступна только в чёрном и белом цветах, но со временем их станет больше.

«Сбер»
  • Свои «умные» колонки есть, например, у «Яндекса» и VK.

#новость #сбер

20 20 комментариев
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20 комментариев
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Сергей Киселев

А когда планируется умная колонка от "Госуслуг"?

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12
Pipez 999

Сразу после колонки от Налоговой)

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0
Семен Переделкин

А за ней анонсируют колонку от silovikov в виде чёрного воронка (из хлеба).

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1
Pipez 999

В виде швабры с музыкой и отделкой под дерево.

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0
Игорь Крафт

Сначала колонка Изрук в руки выйдет

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0
unknown

хотя бы оригинальный дизайн

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6
Pipez 999

Лишь бы спьяну дома кредит на себя какой-нибудь не взять случайно с такой колонкой процентов под 30 годовых)

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3
Konstantin Kortava

SberBox Time Out.

Ответить
1
Юрий Кушниров

Классный, стильный будильник.
Неизвестно, как звучит.. но идея совместить колонку и аналоговые часы - отличная.

Ответить
1
Dima

Новость про колонку, как и страница официального сайта без технических характеристик: сколько ватт, какие динамики и т.п.? Или это уже никого не волнует для устройства за $110?

Ответить
1
Vadim Zaripov

Странно, что не назвали СберКолонка

Ответить
0
Евгений Симутин

Приберегли для азс

Ответить
2
Стартапер-пессимист

Принципиально нельзя ставить устройство, которое слушает тебя 24х7.

Ответить
0
Dima

у нее есть физическая кнопка, которая вроде как "обесточит микрофоны"

Ответить
0
Pavel V

А то что?

Ответить
0
Aleksandra Kuznetsova

Я бы не стала покупать. Какая там музыка будет? Сбераудио или как там…. Ещё за 7к? За бесплатно поюзала бы

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0
Батин Воротила

Красиво, но бесполезно..

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0
David Virabyan

На самом деле, девайсы то у сбера неплохие. Да и колонка вас не слушает 24/7. Более того, всем

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0
Олег Михайлов

Откуда инфа?

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0
Олег Михайлов

1. На кого ориентирована данная колонка? Сейчас множество людей после 2000 года рождения не могу сказать сколько времени, посмотрев на стрелочные часы.

2. Непонятно, будет ли приложение для управление колонкой под iOS/Android.

А выглядит интересно.

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