Стоит 7990 рублей.

{"id":329824} 976 просмотров

Команда SberDevices представила умную медиаколонку SberBox Time в рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера».

Она сочетает в себе возможности трёх устройств — «умной» колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника. Также в неё встроены виртуальные ассистенты семейства «Салют».

«Сбер»

Передняя часть колонки выполнена в виде стрелочных часов со светодиодным индикатором: в зависимости от выбранного голосового помощника он светится разным цветом — зелёным, синим или оранжевым.

В устройстве установлены два динамика и пять микрофонов, которые нужны для работы голосового помощника. На корпусе есть кнопки управления громкостью и отключения микрофонов.

Колонка управляется голосом, с помощью неё можно включить музыку, спросить про погоду или пробки. Также она поддерживает управление устройствами «умного» дома от «Сбера» или партнёров компании.

«Сбер»

SberBox Time можно настроить, как будильник — подключить мелодию для пробуждения из «СберЗвука», настроить яркость прикроватного светильника или попросить заранее включить кофеварку.

Если подключить колонку к телевизору, её можно использовать как ТВ-медиацентр. В таком режиме пользователю доступны стриминговый сервис Okko, «СберЗвук», доступ к более чем 240 каналам через сервис «Смотрёшка», а также сервис облачного гейминга SberPlay.

SberBox Time стоит 7990 рублей, заказать её можно на сайте — пока она доступна только в чёрном и белом цветах, но со временем их станет больше.

«Сбер»