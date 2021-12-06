«Сбер» представил «умную» колонку SberBox Time Статьи редакции
Стоит 7990 рублей.
Команда SberDevices представила умную медиаколонку SberBox Time в рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера».
Она сочетает в себе возможности трёх устройств — «умной» колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника. Также в неё встроены виртуальные ассистенты семейства «Салют».
Передняя часть колонки выполнена в виде стрелочных часов со светодиодным индикатором: в зависимости от выбранного голосового помощника он светится разным цветом — зелёным, синим или оранжевым.
В устройстве установлены два динамика и пять микрофонов, которые нужны для работы голосового помощника. На корпусе есть кнопки управления громкостью и отключения микрофонов.
Колонка управляется голосом, с помощью неё можно включить музыку, спросить про погоду или пробки. Также она поддерживает управление устройствами «умного» дома от «Сбера» или партнёров компании.
SberBox Time можно настроить, как будильник — подключить мелодию для пробуждения из «СберЗвука», настроить яркость прикроватного светильника или попросить заранее включить кофеварку.
Если подключить колонку к телевизору, её можно использовать как ТВ-медиацентр. В таком режиме пользователю доступны стриминговый сервис Okko, «СберЗвук», доступ к более чем 240 каналам через сервис «Смотрёшка», а также сервис облачного гейминга SberPlay.
SberBox Time стоит 7990 рублей, заказать её можно на сайте — пока она доступна только в чёрном и белом цветах, но со временем их станет больше.
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