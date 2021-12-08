«Яндекс» представил «Станцию» второго поколения с новым дизайном и улучшенным звуком Статьи редакции
Колонка поступит в продажу в первой половине 2022 года.
«Яндекс» показал «Станцию» нового поколения на онлайн-конференции YaC 2021.
В новой колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и особая акустическая решётка с апериодической структурой, которая меньше искажает звук.
Чтобы колонка хорошо звучала в любом помещении, работает технология room correction. Обновлённую «Станцию» можно будет объединить в стереопару с другой колонкой второго поколения.
Дизайн отличается от первой «Станции» более тонким силуэтом, пояснили в компании. Вместо кольца голосового помощника «Алисы» вверху появилась светящаяся панель, она переливается от музыки.
Новая «Станция» будет доступна в четырёх цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.
«Станция» сможет взаимодействовать с другими устройствами без интернета через протокол «умного» дома Zigbee. Например, к ней можно подключать «умные» розетки, выключатели, датчики.
В будущем колонка будет поддерживать протокол Matter — единый стандарт для устройств «умного» дома, также появится мобильное приложение «Дом с Алисой» для управления умным домом со смартфона.
Не нравится весь тот парк устройств, что они создали.
Было две станции: большая и мини.
Потом появились новые, которые не особо отличаются от старых внешне, но при этом и функционально не особо большая разница.
Куча ревизий, куча моделей.
Всё ещё жду возможность поменять Станцию по подписке на новую без доплат.
И возможность подключить блютус-наушники. Потому что даже минимальная громкость ночью - это громко.
Смотрите. Сейчас в продаже на Яндекс.Маркете можно найти:
1. Яндекс.Станция Лайт. Разные цвета дают разный характер. Нельзя изменить характер не купив новое устройство. Почему-то.
2. Яндекс Новая Станция Мини с часами.
3. Яндекс Новая Станция Мини без часов.
4. Яндекс.Станция Макс
5. Яндекс.Станция Мини. Изначально без часов.
6. Яндекс.Станция. Обычная. Без часов и прочего.
7. Яндекс.Станция в тематике "Холодное сердце". Для детей, видать.
И добавляется вот эта вот версия обычной Яндекс.Станции, но обновлённая. Которая не особо отличается от старой, просто обновления в софте и визуально. Почему, зачем.
"А ты плати подписку на 3 года за первую станцию, дружок. И не думай об обновлениях" - говорит нам Яндекс.
Поддерживаю. Возможно, я бы и взял что-то из новых, но я даже не могу выкупить текущую по подписке.
цена?
Жалко часы не добавили как на маленькой новой алисе((
Только ради часов и эквалайзера хотел первую поменять, но видимо, обновление откладывается)
Просто спроси голосом "Товарищ майор, сколько время?"
Будет здорово, если можно будет старую станцию по подписке поменять на новую
Вы не понимаете, Это другое 🤣
Яндекс, не успеваем за вами обновляться.
Жду новую станцию max. Текущую станцию max на такую менять не хочется
Так в Макс 65 ватт а тут 30. Так себе улучшение)
Так это МАКС, а это обычный базовый 2.0.
Тогда интересна цена. Lg стоит на кухне за 3800. Вряд-ли они сделают цену до 5к
Тыщ 9-10 как и первая наверняка
Что крайне дорого, конечно, для устройства, что просто играет музыку, а вся суть в софте внутри.
Соответственно цена должна быть низкой.
Круто!
Был отличный регулятор громкости, стал 💩
Удивительные технологии. Не успеваю воспринять одну, появляется другой. Супер!
@Яндекс даёшь трейд-ин?)!!!
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