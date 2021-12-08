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Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» представил «Станцию» второго поколения с новым дизайном и улучшенным звуком Статьи редакции

Колонка поступит в продажу в первой половине 2022 года.

22
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«Яндекс» показал «Станцию» нового поколения на онлайн-конференции YaC 2021.

Сейчас продано уже больше двух миллионов колонок с «Алисой». Новое поколение — это наше переосмысление накопленного опыта. Мы решили сделать акцент на звуке, дизайне и умном доме.

Сергей Мельник

руководитель «умных» устройств «Яндекса»

В новой колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и особая акустическая решётка с апериодической структурой, которая меньше искажает звук.

Чтобы колонка хорошо звучала в любом помещении, работает технология room correction. Обновлённую «Станцию» можно будет объединить в стереопару с другой колонкой второго поколения.

Дизайн отличается от первой «Станции» более тонким силуэтом, пояснили в компании. Вместо кольца голосового помощника «Алисы» вверху появилась светящаяся панель, она переливается от музыки.

Новая «Станция» будет доступна в четырёх цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.

«Станция» сможет взаимодействовать с другими устройствами без интернета через протокол «умного» дома Zigbee. Например, к ней можно подключать «умные» розетки, выключатели, датчики.

В будущем колонка будет поддерживать протокол Matter — единый стандарт для устройств «умного» дома, также появится мобильное приложение «Дом с Алисой» для управления умным домом со смартфона.

#новость #яндексстанция

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22 комментария
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Андрей

Не нравится весь тот парк устройств, что они создали.
Было две станции: большая и мини.
Потом появились новые, которые не особо отличаются от старых внешне, но при этом и функционально не особо большая разница.
Куча ревизий, куча моделей.

Всё ещё жду возможность поменять Станцию по подписке на новую без доплат.

И возможность подключить блютус-наушники. Потому что даже минимальная громкость ночью - это громко.

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5
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Андрей

Смотрите. Сейчас в продаже на Яндекс.Маркете можно найти:

1. Яндекс.Станция Лайт. Разные цвета дают разный характер. Нельзя изменить характер не купив новое устройство. Почему-то.
2. Яндекс Новая Станция Мини с часами.
3. Яндекс Новая Станция Мини без часов.
4. Яндекс.Станция Макс
5. Яндекс.Станция Мини. Изначально без часов.
6. Яндекс.Станция. Обычная. Без часов и прочего.
7. Яндекс.Станция в тематике "Холодное сердце". Для детей, видать.

И добавляется вот эта вот версия обычной Яндекс.Станции, но обновлённая. Которая не особо отличается от старой, просто обновления в софте и визуально. Почему, зачем.

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0
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Александр Ефремов

"А ты плати подписку на 3 года за первую станцию, дружок. И не думай об обновлениях" - говорит нам Яндекс.

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4
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Андрей

Поддерживаю. Возможно, я бы и взял что-то из новых, но я даже не могу выкупить текущую по подписке.

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1
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Yo Yo

цена?

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4
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Владислав Медведев

Жалко часы не добавили как на маленькой новой алисе((

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2
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Кирилл Карпенко

Только ради часов и эквалайзера хотел первую поменять, но видимо, обновление откладывается)

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2
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Василий Степанофф

Просто спроси голосом "Товарищ майор, сколько время?"

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2
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Антон Базаев

Будет здорово, если можно будет старую станцию по подписке поменять на новую

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2
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Georgii Tsikun

Вы не понимаете, Это другое 🤣

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Феттучини с Креветкой

Яндекс, не успеваем за вами обновляться.

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2
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Denis Kiselev

Жду новую станцию max. Текущую станцию max на такую менять не хочется

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1
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Никитка Хархардинов

Так в Макс 65 ватт а тут 30. Так себе улучшение)

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0
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Yo Yo

Так это МАКС, а это обычный базовый 2.0.

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Никитка Хархардинов

Тогда интересна цена. Lg стоит на кухне за 3800. Вряд-ли они сделают цену до 5к

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Arthur N

Тыщ 9-10 как и первая наверняка

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Андрей

Что крайне дорого, конечно, для устройства, что просто играет музыку, а вся суть в софте внутри.

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Илья Попов

Соответственно цена должна быть низкой.

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Сергей Крупник

Круто!

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Mike Kosulin

Был отличный регулятор громкости, стал 💩

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Илья Попов

Удивительные технологии. Не успеваю воспринять одну, появляется другой. Супер!

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Александр Сергиенко

@Яндекс даёшь трейд-ин?)!!!

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