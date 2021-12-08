Много людей хотят поехать на такси, и если сделать цену ниже, то утром машин не будет. Потому что до тебя проснулся твой сосед и уже уехал на этой машине. Если ты хочешь, чтобы на полке был товар, цена должна быть рыночной.

У людей сейчас потребность ездить на такси больше, чем до пандемии. Вырос спрос, и обратное произошло с предложением из-за того, что закрыты границы. Люди уезжали, например, к своим семьям и больше не могли вернуться. Это привело к тому, что спрос вырос, а десятков процентов водителей не достаёт по всей стране.