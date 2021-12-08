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Техника
Таня Боброва

Беспилотное такси, новая «Станция», дата-центры: о чём рассказал «Яндекс» на презентации YaC 2021 Статьи редакции

Коротко о главных анонсах и итогах года в направлениях нейросетей, беспилотников, «умных» устройств и электронной коммерции.

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8 декабря «Яндекс» проводит свою ежегодную конференцию Yet Another Conference 2021 — фильм о компании, в котором рассказывает об итогах года и новых продуктах. Ведущей стала блогер и журналистка Ирина Шихман.

В начале встречи Шихман отметила, что «Яндекс» есть уже практически во всех сферах жизни людей. Но по словам управляющего директора Тиграна Худавердяна, компания годами задаётся вопросом, чего не стоит делать.

«Нам посчастливилось оказаться в среде, где в каждый момент возникали десятки и сотни возможностей, за которые хочется ухватиться». Например, так «Яндекс» решил отказаться от создания игр.

Беспилотное такси

  • Сейчас «Яндекс» готов предоставлять доступ к беспилотным технологиям как к сервису. Первой пилотной зоной стал район Ясенево в Москве.
  • Заказать беспилотное такси можно в приложении «Яндекс.Такси», выбрав «беспилотник». Пока услуга доступна только сотрудникам компании, а за рулём находится страхующий инженер. Когда пассажир будет готов, он должен нажать «Начать поездку» на планшете, и машина поедет.
Заказ такси в беспилотнике
  • В ближайшие два-три года роботизация вряд ли компенсирует нарастающий спрос, а таксисты не начнут терять работу. Беспилотные роботы и такси будут покрывать часть спроса: «Скорее всего, без беспилотников и роверов, роботизации и автоматизации индустрии доставки и такси просто захлебнутся».
  • Лидар — главный сенсор в беспилотных технологиях, и несколько лет назад одно устройство стоило под сотню тысяч долларов. «Яндекс» их делает теперь сам: чтобы они стали дешевле и точнее.
Лидарная лаборатория

Роверы

  • Роботы-курьеры «Яндекса» уже доставляют еду в кампусе Университета штата Огайо и в Аризонском университете.
Калибровочный зал: в нём ровер сканирует квадраты под разными углами. После этого сопоставляет картинки с разных камер и пытается понять, под каким углом они друг к другу находятся

«Умные» устройства и «Алиса»

  • В 2021 году «Яндекс» выпустил три устройства: «Станцию Лайт», рассчитанную на детскую аудиторию, обновлённую «Станцию мини» с более качественным звуком и «Яндекс.Модуль» для ТВ. Компания продала более 2,5 млн устройств (все станции и ТВ с «Алисой»).
  • На презентации «Яндекс» анонсировал «Станцию» второго поколения с новым дизайном и улучшенным звуком. Она появится в первой половине 2022 года. В колонке установлены два динамика общей мощностью 30 Вт и акустическая решётка с апериодической структурой, которая меньше искажает звук.
Устройства «Яндекса»
  • «Яндекс» делает отдельное приложение с виджетами, которое позволит управлять устройствами «умного» дома.
Сергей Мельник, который создаёт «умные» устройства в «Яндексе»
  • «Яндекс» научил «Алису» отвечать на запрос шёпотом: для этого к голосовому помощнику нужно обратиться шёпотом.
  • Компания также научила помощника сочинять сказки при помощи языковой модели из семейства генеративных нейросетей YaLM. Модель обучена на суперкомпьютерах «Яндекса», содержит 3 млрд параметров и может учиться на больших датасетах. Сказки можно будет сочинять с 24 декабря.
  • В 2021 году компания добавила автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере».

«Яндекс.Такси»

  • Шихман отметила, что в 2021 году такси сильно подорожало. По словам Худавердяна, цены формирует робот, который постоянно пытается поддерживать баланс спроса и предложения.

Много людей хотят поехать на такси, и если сделать цену ниже, то утром машин не будет. Потому что до тебя проснулся твой сосед и уже уехал на этой машине. Если ты хочешь, чтобы на полке был товар, цена должна быть рыночной.

У людей сейчас потребность ездить на такси больше, чем до пандемии. Вырос спрос, и обратное произошло с предложением из-за того, что закрыты границы. Люди уезжали, например, к своим семьям и больше не могли вернуться. Это привело к тому, что спрос вырос, а десятков процентов водителей не достаёт по всей стране.

Тигран Худавердян
  • Ещё два фактора — эффективность платформы (когда у водителя «холостой пробег») и рост цен на запчасти и новые модели машин.
  • Время подачи машины раньше могло меняться, например, с двух-трёх минут до десяти, рассказал Александр Малайрев, который развивает платформу «Про». «Яндекс» научился при распределении заказов учитывать маршрут водителя и определять ситуации, когда водитель, например, находится на перекрёстке. Это позволило сократить время подачи.
Александр Малайрев
  • «Яндекс» несёт ответственность за усталость и переработки водителей как платформа, сказал Худавердян. Компания пытается создавать инструменты, которые позволят водителю не терять доход, например, если он заболеет.

Использование данных и цензура в поиске

  • Есть два типа данных: персональные (имя, фамилия, дата рождения и другие), которые сторого охраняются, и данные для обучения сервисов. Последние не обладают критической важностью сами по себе, но история накопления этих данных имеет ценность: «Мы используем собранные данные только для того, чтобы улучшать сервисы “Яндекса”».
  • Шихман спросила, цензура ли это, когда поисковик начинает удалять запросы о поддельных справках о вакцинации против коронавируса. «Есть чувствительные тематики. И мы приняли сложное решение, что в случаях, когда речь идёт в некотором смысле о вопросе жизни и смерти, то есть о непоправимых последствиях, мы имеем право вмешиваться», — ответил Худавердян.

Дата-центры

  • В 2021 году «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного производства серверов в России. Завод построят под Рязанью. «Яндекс» планирует их продавать.
  • У «Яндекса» энергоэффективные дата-центры, которые принято описывать показателем PUE. У дата-центров компании PUE равен 1,1, в мире стандарт — 1,6-1,8. Это вопрос не только экологии, но и экономики.
  • Половина стоимости вычислений — электричество, основное электричество компании теряют на охлаждении. Например, дата-центр во Владимире потребляет электричества примерно как три тысячи квартир. У «Яндекса» нет внешнего охлаждения, только вентиляция окружающим воздухом.
Дата-центр «Яндекса» во Владимире

«Яндекс.Лавка»

  • Сервис экспресс-доставки «Лавка» работает в качестве эксперимента в Израиле (с 2020 года) и во Франции (с 2021-го). Там у сервиса несколько десятков складов и три склада соответственно. Первым выбрали Израиль, потому что там уже был «фундамент»: такси под брендом Yango, офис, сотрудники и прочее.

О чём ещё рассказали

  • У подписки «Яндекс.Плюс» сейчас больше 10 млн подписчиков.
  • В 2021 году «Яндекс.Музыка» запустила «Мою волну» — бесконечный персональный поток треков «с учётом более тысячи факторов».
  • «Яндекс» — российская компания, несмотря на юрлицо в другой стране: более 90% сотрудников работают в России, а налогов платится больше, чем в Нидерландах. Такое юрлицо позволяет находиться на бирже Nasdaq, иметь высокий спрос со стороны инвесторов и привлекать деньги со всего мира.
  • Компания уже адаптировала «Яндекс.Такси» для незрячих людей и в ближайшее время планирует сделать то же самое для других основных сервисов.
  • Бизнес по продаже «Станций» пока убыточен, рассказал на звонке с журналистами Тигран Худавердян. Первую версию устройства снимут с производства из-за кризиса комплектующих.
  • Беспилотники — уже бизнес, а не только исследовательский проект, он приносит прибыль за счёт роверов. Ускорить развитие беспилотников поможет сотрудничество с автопроизводителями: «Мы в эту сторону смотрим».

Материал подготовлен при участии Лианы Липановой.

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27 комментариев
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Artem Vidyaev

Жуй меня кто переплюнет да, Яндекс?

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11
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Мутный корабль

И всё это красным социалистическим шрифтом под фотографией Владимира Ильича!

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6
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Семен Переделкин

А про поиск что-нибудь свистели?

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2
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Мутный корабль

Наверное фраза "Мы обосрались и сделали худший поиск за всё время существования компании" не годится для такого мероприятия

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9
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Семен Переделкин

Ну можно было вскользь упомянуть всё же: "Между прочим, наш поиск - говно. А теперь перейдём к действительно важным событиям: посмотрите на наш новый логотип Маркета...".

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7
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Мутный корабль

ага, а ещё мы будем учить таксистов айтишечке и вообще у нас экосистема

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0
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Семен Переделкин

"Экосистема" - это уже не модно. Чтобы быть в тренде, надо почаще говорить "метавселенная".

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4
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Dmitry Pushin

по личным наблюдениям, яндекс поиск заточен под русскоговорящую аудиторию + через него проще искать нелегальный контент(прости хоспаде). в вопросах поиска по англоязычным ресурсам спору нет онли гугл. и яндекс иногда неплохо понимает запросы вида "видос где чувак в белом могет"

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1
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Najib Odinabekov

Яндекс поиск это самый лучший в Мире

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1
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Сергей Коваленко

Что по яндекс.дзену? Есть интересные прорывы?

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3
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Александр Юрьевич

ссылку

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1
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Сергей Коваленко

https://vc.ru/tech/330924-vkratce-chto-pokazal-yandeks-na-prezentacii-yac-2021

Вкратце: что показал «Яндекс» на презентации YaC…
Коротко о главных анонсах и итогах года в направлениях нейросетей, беспилотников, «умных…
vc.ru
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–3
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Артур Кожевников

Полтора часа самолюбования Тигранки. "Мы такие охуенные, умные и главное, ответственные. Сегалович гордился бы нами".

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3
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Михаил

Судя по фото, живот Худавердяна.

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3
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Alex Petrov

Худавердян или врет либо не обладает реальной информацией о ситуации в такси. Таксисты уже сейчас теряют по факту работу, потому что и реальные и номинальные доходы в такси за гранью добра и зла и вины сдесь беспилотников нет, вина только компании Яндекс, ее жадности и правовому похуизму , при попустительстве властей. И да я не думаю что Яндекс в текущем состоянии способен создать реальный безопасный беспилотник, просто компания которая до сих пор не может с высокой вероятностью в позиционирование на местности и в прогноз времени в пути, вряд ли обладает компетенцией на создание более сложного продукта.
Ну и естественно неужели вы думаете что Яндекс возмет на себя расходы по содержанию автопарка и его обслуживание, нет конечно Яндекс это про прибыль себе, а риски на партнеров, так Яндекс считает им комфортнее.

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1
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Zhenya Ptichnikov

Так таксисты могут пойти в Get, Ситимобил или какой-нибудь Maxim, если им что-то не нравится в Яндексе, в нём их никто не держит и силой не привязывает, благо у нас капитализм и рыночная экономика, есть воля выбирать работу.

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4
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Alex Petrov

Нет у нас не рыночная экономика и это не капитализм, где Яндекс держит в Москве и СПб свыше 80% перевозок такси, таксисту если ему не нравится Яндекс остается только идти из такси, а нет подождите можно еще как жители некоторых регионов начать бороться с Яндекс и требовать от него соблюдения законодательства и нормальных условий работы и оплаты труда.

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0
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Artem Gvozdev

без таксистов Яндексу не видать 80% рынка. Пока есть ноющие таксисты и приезжие товарищи из Азии, то и цены будут такие

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1
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Владимир Рукосуев

У них до сих пор в телефоне нельзя Алисе сказать, поставь напоминание такое то, говорит обращайтесь к колонкам 😅 а они тут роботизацию затеяли 🤣

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1
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vitaly po

Вряд ли это вина Яндекса. Скорее всего безопасность андроида мешает корректно работать этой функции.

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0
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alpden

высокий спрос с 6 утра.
ха ха, яндекс, гори ты

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Василий Степанофф

Летающих автомобилей пока нет?

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Семен Переделкин

Ну как сказать автомобилей...

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2
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Василий Степанофф

На вид - яндекс.браузер.

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Dmitry Pushin

в чем то яндекс молодцы, до развития мобильных приложений, такси имело элемент обмана - везли через самый загруженный маршрут, а счётчик тикал.
с водителями такси и доставщиками они конечно лукавят. они здесь на птичьих правах. не нравится - езжай обратно домой. и заменять будут по чуть-чуть

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Fred Han

НИ

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Yo Yo

а банк когда запустят ?

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